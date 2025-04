«Мой стиль игры похож на игру Мирры». Интервью с российской юниоркой после крупной победы

13-летняя Екатерина Доценко рассказала «Чемпионату» о титуле на Les Petits As, команде топ-тренеров и сходстве с теннисисткой Андреевой.

С каждым годом в российском теннисе появляется всё больше перспективных юниоров — молодых ребят с большим потенциалом и внушительными для их юных лет победами. Одна из таких юниорок – 13-летняя Екатерина Доценко, победительница одного молодёжного турнира категории J30 на уровне ITF и чемпионка престижных соревнований Les Petits As, именуемых «неофициальным чемпионатом мира» среди игроков до 14 лет. В своё время Les Petits As среди девушек выигрывали Анна Курникова, Мартина Хингис, Динара Сафина. У юношей побеждали Хуан Карлос Ферреро, Рафаэль Надаль, Фрэнсис Тиафо.

В 2025 году к числу чемпионов топ-турнира присоединилась и Екатерина Доценко. Она стала третьей россиянкой кряду, которой удалось поднять трофей над головой (после Анны Пушкарёвой и Марии Макаровой).

Корреспондент «Чемпионата» пообщалась с Екатериной о том, как выбрать теннис среди других престижных видов спорта, подготовиться к такому турниру, как Les Petits As, и выбрать любимых игроков среди нового поколения.

О команде и начале пути

— Где ты сейчас находишься?

— Сейчас я нахожусь на сборах в Турции, в Кемере. Здесь я вместе с Федерацией тенниса России и с моими тренером Бекещенко Юлией Михайловной. Сборы будут длиться две недели, после них поеду на турниры ITF.

— Из кого сейчас состоит твоя команда?

— Сейчас в команду входят два тренера по теннису: Юлия Михайловна Бекещенко и Андрей Вадимович Савин. Ещё у меня тренеры по ОФП: Павел Андреевич Осипов, Любовь Октавиевна Худякова и Наталья Михайловна Русакова.

— А кто кроме твоих тренеров помогает тебе сейчас в твоей карьере? И как именно эти люди тебе помогают?

— Сейчас мне помогают мои родители. Они финансируют мои турниры, но у меня есть контракт с Babolat. Они мне привозят новые кроссовки, ракетки, сумки, и это очень помогает. А ещё мама всегда ездит со мной на соревнования.

Юлия Бекещенко и Екатерина Доценко Фото: из личного архива Екатерины Доценко

— Как выглядит твой классический тренировочный день?

— Встаю около 8:00 утра, еду на тренировку, провожу 30-минутную разминку и начинаю теннисную тренировку. В среднем у меня в день две тренировки примерно по два часа, но иногда бывает такая схема: теннис + ОФП. После всех занятий я еду домой, делаю уроки, ужинаю и ложусь спать.

— Как ты пришла в теннис? Знаю, что выбирали между несколькими видами спорта. Расскажи, чем ещё занималась и почему в итоге остановилась на теннисе.

— Да, раньше я ещё занималась фигурным катанием и балетом, но в итоге выбрала теннис, потому что он изначально хорошо получался, я была очень активной и любила бегать.

Где-то в 11 лет я поняла, что буду заниматься теннисом всегда, потому что начала всё чаще пропускать школу, а теннис стал нравиться всё больше. У меня были хорошие результаты. Тогда я решила, что буду заниматься только теннисом.

Екатерина Доценко и Марио Вукович Фото: lespetitsas.com

О крупнейшей победе на старте карьеры

— Хочется поговорить про твои последние победы и, в частности, про титул на Les Petits As. Оборачиваясь назад, как думаешь, благодаря чему ты улучшила результаты?

— Про Les Petits As я начала задумываться в 2024 году, после того как его выиграла ученица моего тренера (Мария Макарова. – Прим. «Чемпионата»). Я загорелась этим и начала усердно тренироваться. Была более сосредоточенной на тренировках. Чтобы попасть на турнир, я перед этим играла очень много турниров Tennis Europe, набирала очки. На Les Petits As я хотела показать свой самый лучший теннис, доказать всем, что я лучшая на этом турнире, и у меня это получилось.

— Расскажи про свой путь на этом турнире. Что оказалось самым сложным? Что удивило больше всего?

— На турнире каждый круг был очень трудный. Не так, как на остальных финалах, когда первый матч бывает лёгкий. Удивила организация турнира, всё очень красиво. Была атмосфера «Большого шлема», мне это очень понравилось. Les Petits As мне очень помог выиграть мой тренер Андрей Вадимович Савин. Каждый день мы с ним писали планы на игры.

— В финале ты играла со своей подругой, Дариной Матвеевой. Насколько тяжело это было? Вообще, как считаешь, существует ли дружба в теннисном туре?

— Да, мы с ней играли в финале, и я вообще не думала о том, что она моя подруга. Когда мы выходим на корт, считаемся соперниками. Я думаю, что дружба [в туре] существует, но она может резко сломаться, так как все друг другу завидуют. Можно сыграть матч и поссориться.

Об увлечениях за пределами корта

— Чем занимаешься за пределами корта? Чем интересуешься? Какие любишь фильмы/музыку/книги?

— В выходные мы проводим время с подругами, ходим в торговые центры, смотрим кино. Вообще, я люблю все фильмы. Люблю посмеяться, поэтому нравятся комедии. Из книг люблю что-то про любовь. Например, нравится писательница Ася Лавринович.

— Теннисисты часто любят слушать музыку перед матчами. Говорят, она помогает им настроиться. А какие у тебя отношения с музыкой? Какие жанры предпочитаешь, каких артистов слушаешь?

— Я музыку вообще не слушаю перед матчами. Даже забываю надевать наушники, потому что я сосредоточена на игре. А так, когда еду в машине или гуляю, то люблю слушать разные популярные, заводные, танцевальные треки.

— За какими видами спорта следишь? Вдохновляешься ли какими-то спортсменами, как, например, Мирра рассказывала о Леброне Джеймсе после победы в Майами?

— Мне очень нравится фигурное катание, люблю смотреть все выступления, самой нравится кататься на коньках. Считаю это очень красивым видом спорта. Мне очень нравится Александра Трусова. Я за ней наблюдаю очень долгое время. Мне нравится, как она выступала на международных соревнованиях, как она катается. Виделись с ней три раза, рада была с ней сфотографироваться.

Екатерина Доценко и Александра Трусова Фото: из личного архива Екатерины Доценко

— Как обстоят дела с учёбой? Как получается совмещать?

— Сейчас я нахожусь на домашнем обучении. Мне очень тяжело совмещать учёбу со спортом, так как вообще нет времени, потому что прихожу очень поздно домой. Из более-менее любимых предметов — английский с математикой. Всё остальное не очень люблю.

О кумирах и любимых игроках

— Кто был твоим кумиром, когда ты только начинала играть в теннис? А на кого ориентируешься сейчас?

— Когда я только начинала, моим кумиром была Мария Шарапова. Наверное, потому что я только её знала. И ещё Серена Уильямс. Сейчас мне очень нравятся Новак Джокович и Янник Синнер. Нравится, что Новак, несмотря на свой возраст, до сих пор играет, борется за победу на каждом турнире. А Синнер молодой, но он выходит на корт и никого не боится. Ещё нравится, как играют Арина Соболенко и Мирра Андреева.

Мирра Андреева и Арина Соболенко у сетки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Как считаешь, чей стиль игры из действующих топ-теннисистов наиболее схож с твоим?

— Думаю, с Миррой. Она тоже бегает за всеми мячами, может и хорошо, плотно ударить, и подержать мяч. А по характеру, мне кажется, я схожа с Синнером, так как он спокойный, никогда особо не психует и сдержанно реагирует на выигранные розыгрыши.

— А как опишешь свой стиль игры? Какие твои сильные стороны?

— Я считаю свой стиль атакующим, так как я люблю гонять соперниц по углам, забивать. Своими сильными сторонами считаю подачу и характер. Я никогда не вешаю голову, всегда играю до конца, и мне это помогает.

— Какие ближайшие планы?

— Продолжать тренироваться. Сейчас готовимся к грунтовому сезону. Буду играть турниры ITF, Tennis Europe и готовиться к первенству России, которое пройдёт в июне в Казани.