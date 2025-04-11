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Даниил Медведев: на каком он месте в рейтинге ATP, сколько у него очков, где в списке Рублёв, Синнер, Алькарас, Джокович

Все расклады: как Медведеву подняться выше в топ-10 и что ему грозит
Александр Насонов
Перспективы Даниила Медведева
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Ближайший максимум Даниила — шестое место. А Андрей Рублёв рискует выпасть из топ-15.

Грунтовый сезон — самый нелюбимый отрезок теннисного года для Даниила Медведева. Перед началом «Мастерса» в Монте-Карло Медведев говорил, что выиграет этот турнир, а затем заберёт Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос». Разумеется, это шутка. В Монте-Карло Даниил обыграл Карена Хачанова и Александра Мюллера, однако третий барьер в лице Алекса де Минора оказался непреодолимым.

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Но есть и хорошие новости. Сейчас Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. И после матчей третьего круга стало понятно, что россиянин вернётся в первую десятку. Помогли норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне, выбывшие в 1/8 и 1/32 финала соответственно.

В лайв-рейтинге Даниил идёт девятым. Его могут обойти четверо теннисистов, которые находятся позади, но ещё не завершили борьбу на турнире. Однако для этого им нужен только титул. У любого из четвёрки Артюр ФисЛоренцо Музетти — Стефанос Циципас — Григор Димитров есть возможность обогнать Медведева по итогам Монте-Карло. Но сделать это сможет только кто-то один. Ну а если титул достанется кому-то из четвёрки Карлос Алькарас — Алекс де Минор — Алексей Попырин — Алехандро Давидович-Фокина, россиянин останется в лайве девятым и в понедельник отыграет в рейтинге ATP не одно место, а два.

Проект рейтинга ATP на 14 апреля (версия от 11 апреля)

МестоТеннисистОчкиПолуфиналФиналТитул
1Янник Синнер9930
2Александр Зверев7595
3Карлос Алькарас*6920712073707720
4Тейлор Фриц5280
5Новак Джокович4120
6Джек Дрейпер3870
7Андрей Рублёв3490
8Алекс де Минор*3335353537854135
9Даниил Медведев3290
...13Артюр Фис*2820302032703620
...14Лоренцо Музетти*2750295032003550
...16Стефанос Циципас*2645284530953445
...17Григор Димитров*2595279530453395

* звёздочкой отмечены четвертьфиналисты Монте-Карло, которые могут продолжить набирать очки на этой неделе

Также из таблицы видно, что Алькарас может обойти в рейтинге Зверева и вернуться на второе место, однако для этого ему нужен только титул. Де Минор может выбить из пятёрки Джоковича, но и ему для этого необходимо одержать ещё три победы в Монте-Карло. А Рублёва австралиец обойдёт в случае выхода в полуфинал. Обойти Рублёва могут и Фис/Музетти/Циципас/Димитров, однако и тут для каждого условия такие же — только титул.

Даниил Медведев и Алекс де Минор

Даниил Медведев и Алекс де Минор

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С 14 по 20 апреля пройдут турниры ATP-500 в Барселоне и Мюнхене. Медведев в них не участвует, и поэтому прикидывать, на каком месте он может оказаться 21 апреля, не так интересно. Вместо этого лучше оценить шансы Даниила в разрезе рейтинга по состоянию на 5 мая, то есть после «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании сыграют все, за исключением Янника Синнера, продолжающего отбывать дисквалификацию.

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Все остальные теннисисты делятся на четыре условные группы.

  • В первую попадают теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло и не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 1000 очков за Мадрид.
  • Во второй — теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло, но заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 500 очков за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1500.
  • В третьей — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло, но не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло (это разница между титулом и четвертьфиналом) и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1800.
  • Наконец, в четвёртой — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло и заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло, 500 — за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 2300.

И вот теперь можно строить проект, не забыв вычесть прошлогодние очки теннисистов на этом отрезке. Чтобы не упустить никого из игроков, каждый из которых по отдельности может обойти Медведева после Мадрида, необходимо взять топ-30 — такой уж расклад. Хотя в реальности, конечно, всё решат результаты игроков, располагающихся в топ-10 и в непосредственной близости от неё.

Проект рейтинга ATP на 5 мая (версия от 11 апреля)

МестоТеннисистОчки с 6 мая 2024-го по 10 апреля 2025-гоМаксимум очков с 11 апреля 2025-го по 4 мая 2025-гоМаксимум очков на 5 мая
1Янник Синнер973009730
2Александр Зверев750515009005
3Карлос Алькарас672023009020
4Тейлор Фриц471510005715
5Новак Джокович412010005120
6Джек Дрейпер379010004790
7Алекс де Минор329523005595
8Томми Пол312010004120
9Даниил Медведев309010004090
10Хольгер Руне293015004430
11Артюр Фис273023005030
12Лоренцо Музетти271023005010
13Бен Шелтон265015004150
14Каспер Рууд261515004115
15Григор Димитров258518004385
16Фрэнсис Тиафо255015004050
17Андрей Рублёв254015004040
18Стефанос Циципас232523004625
19Томаш Махач221515003715
20Уго Умбер209515003595
21Якуб Меншик198215003482
22Себастьян Корда192015003420
23Франсиско Серундоло188515003385
24Алексей Попырин185018003650
25Феликс Оже-Альяссим173515003235
26Денис Шаповалов167615003176
27Карен Хачанов166015003160
28Хуберт Хуркач*165510002655
29Маттео Берреттини163015003130
30Брэндон Накашима160515003105

* не может обойти Медведева

Таким образом, по итогам Мадрида Медведев в лучшем случае вернётся на шестое место, и то для этого ему надо выигрывать «Мастерс» в столице Испании и надеяться на провал Дрейпера и многих других. Обогнать Дрейпера почти нереально, да и с де Минором сложно бороться, потому что он ещё и в Монте-Карло не вылетел, и в Барселону потом поедет. А вот с Полом, который, как и Даниил, ограничится Мадридом, вполне можно потягаться. Главные преследователи Медведева — Руне, Фис и Музетти. Хольгер слишком близко подобрался к Даниилу и будет играть в Барселоне. Артюр и Лоренцо чуть подальше, зато они не только приедут в Барселону, но и в Монте-Карло пока не вылетели.

Кроме того, нельзя не заметить, в какой сложной ситуации оказался Рублёв. Тут у Андрея уже нет 1000 очков за прошлогодний титул в столице Испании, поэтому ему крайне важно будет как можно успешнее отыграть Барселону и Мадрид.

Из прочего отметим, что Синнер в любом случае останется первой ракеткой мира после Мадрида, а Зверев и Алькарас разыграют между собой второе и третье места.

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