Все расклады: как Медведеву подняться выше в топ-10 и что ему грозит

Грунтовый сезон — самый нелюбимый отрезок теннисного года для Даниила Медведева. Перед началом «Мастерса» в Монте-Карло Медведев говорил, что выиграет этот турнир, а затем заберёт Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос». Разумеется, это шутка. В Монте-Карло Даниил обыграл Карена Хачанова и Александра Мюллера, однако третий барьер в лице Алекса де Минора оказался непреодолимым.
Но есть и хорошие новости. Сейчас Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. И после матчей третьего круга стало понятно, что россиянин вернётся в первую десятку. Помогли норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне, выбывшие в 1/8 и 1/32 финала соответственно.
В лайв-рейтинге Даниил идёт девятым. Его могут обойти четверо теннисистов, которые находятся позади, но ещё не завершили борьбу на турнире. Однако для этого им нужен только титул. У любого из четвёрки Артюр Фис — Лоренцо Музетти — Стефанос Циципас — Григор Димитров есть возможность обогнать Медведева по итогам Монте-Карло. Но сделать это сможет только кто-то один. Ну а если титул достанется кому-то из четвёрки Карлос Алькарас — Алекс де Минор — Алексей Попырин — Алехандро Давидович-Фокина, россиянин останется в лайве девятым и в понедельник отыграет в рейтинге ATP не одно место, а два.
Проект рейтинга ATP на 14 апреля (версия от 11 апреля)
|Место
|Теннисист
|Очки
|Полуфинал
|Финал
|Титул
|1
|Янник Синнер
|9930
|2
|Александр Зверев
|7595
|3
|Карлос Алькарас*
|6920
|7120
|7370
|7720
|4
|Тейлор Фриц
|5280
|5
|Новак Джокович
|4120
|6
|Джек Дрейпер
|3870
|7
|Андрей Рублёв
|3490
|8
|Алекс де Минор*
|3335
|3535
|3785
|4135
|9
|Даниил Медведев
|3290
|...13
|Артюр Фис*
|2820
|3020
|3270
|3620
|...14
|Лоренцо Музетти*
|2750
|2950
|3200
|3550
|...16
|Стефанос Циципас*
|2645
|2845
|3095
|3445
|...17
|Григор Димитров*
|2595
|2795
|3045
|3395
* звёздочкой отмечены четвертьфиналисты Монте-Карло, которые могут продолжить набирать очки на этой неделе
Также из таблицы видно, что Алькарас может обойти в рейтинге Зверева и вернуться на второе место, однако для этого ему нужен только титул. Де Минор может выбить из пятёрки Джоковича, но и ему для этого необходимо одержать ещё три победы в Монте-Карло. А Рублёва австралиец обойдёт в случае выхода в полуфинал. Обойти Рублёва могут и Фис/Музетти/Циципас/Димитров, однако и тут для каждого условия такие же — только титул.
Даниил Медведев и Алекс де Минор
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
С 14 по 20 апреля пройдут турниры ATP-500 в Барселоне и Мюнхене. Медведев в них не участвует, и поэтому прикидывать, на каком месте он может оказаться 21 апреля, не так интересно. Вместо этого лучше оценить шансы Даниила в разрезе рейтинга по состоянию на 5 мая, то есть после «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании сыграют все, за исключением Янника Синнера, продолжающего отбывать дисквалификацию.
Все остальные теннисисты делятся на четыре условные группы.
- В первую попадают теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло и не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 1000 очков за Мадрид.
- Во второй — теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло, но заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 500 очков за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1500.
- В третьей — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло, но не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло (это разница между титулом и четвертьфиналом) и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1800.
- Наконец, в четвёртой — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло и заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло, 500 — за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 2300.
И вот теперь можно строить проект, не забыв вычесть прошлогодние очки теннисистов на этом отрезке. Чтобы не упустить никого из игроков, каждый из которых по отдельности может обойти Медведева после Мадрида, необходимо взять топ-30 — такой уж расклад. Хотя в реальности, конечно, всё решат результаты игроков, располагающихся в топ-10 и в непосредственной близости от неё.
Проект рейтинга ATP на 5 мая (версия от 11 апреля)
|Место
|Теннисист
|Очки с 6 мая 2024-го по 10 апреля 2025-го
|Максимум очков с 11 апреля 2025-го по 4 мая 2025-го
|Максимум очков на 5 мая
|1
|Янник Синнер
|9730
|0
|9730
|2
|Александр Зверев
|7505
|1500
|9005
|3
|Карлос Алькарас
|6720
|2300
|9020
|4
|Тейлор Фриц
|4715
|1000
|5715
|5
|Новак Джокович
|4120
|1000
|5120
|6
|Джек Дрейпер
|3790
|1000
|4790
|7
|Алекс де Минор
|3295
|2300
|5595
|8
|Томми Пол
|3120
|1000
|4120
|9
|Даниил Медведев
|3090
|1000
|4090
|10
|Хольгер Руне
|2930
|1500
|4430
|11
|Артюр Фис
|2730
|2300
|5030
|12
|Лоренцо Музетти
|2710
|2300
|5010
|13
|Бен Шелтон
|2650
|1500
|4150
|14
|Каспер Рууд
|2615
|1500
|4115
|15
|Григор Димитров
|2585
|1800
|4385
|16
|Фрэнсис Тиафо
|2550
|1500
|4050
|17
|Андрей Рублёв
|2540
|1500
|4040
|18
|Стефанос Циципас
|2325
|2300
|4625
|19
|Томаш Махач
|2215
|1500
|3715
|20
|Уго Умбер
|2095
|1500
|3595
|21
|Якуб Меншик
|1982
|1500
|3482
|22
|Себастьян Корда
|1920
|1500
|3420
|23
|Франсиско Серундоло
|1885
|1500
|3385
|24
|Алексей Попырин
|1850
|1800
|3650
|25
|Феликс Оже-Альяссим
|1735
|1500
|3235
|26
|Денис Шаповалов
|1676
|1500
|3176
|27
|Карен Хачанов
|1660
|1500
|3160
|28
|Хуберт Хуркач*
|1655
|1000
|2655
|29
|Маттео Берреттини
|1630
|1500
|3130
|30
|Брэндон Накашима
|1605
|1500
|3105
* не может обойти Медведева
Таким образом, по итогам Мадрида Медведев в лучшем случае вернётся на шестое место, и то для этого ему надо выигрывать «Мастерс» в столице Испании и надеяться на провал Дрейпера и многих других. Обогнать Дрейпера почти нереально, да и с де Минором сложно бороться, потому что он ещё и в Монте-Карло не вылетел, и в Барселону потом поедет. А вот с Полом, который, как и Даниил, ограничится Мадридом, вполне можно потягаться. Главные преследователи Медведева — Руне, Фис и Музетти. Хольгер слишком близко подобрался к Даниилу и будет играть в Барселоне. Артюр и Лоренцо чуть подальше, зато они не только приедут в Барселону, но и в Монте-Карло пока не вылетели.
Кроме того, нельзя не заметить, в какой сложной ситуации оказался Рублёв. Тут у Андрея уже нет 1000 очков за прошлогодний титул в столице Испании, поэтому ему крайне важно будет как можно успешнее отыграть Барселону и Мадрид.
Из прочего отметим, что Синнер в любом случае останется первой ракеткой мира после Мадрида, а Зверев и Алькарас разыграют между собой второе и третье места.