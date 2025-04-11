Все расклады: как Медведеву подняться выше в топ-10 и что ему грозит

Грунтовый сезон — самый нелюбимый отрезок теннисного года для Даниила Медведева. Перед началом «Мастерса» в Монте-Карло Медведев говорил, что выиграет этот турнир, а затем заберёт Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос». Разумеется, это шутка. В Монте-Карло Даниил обыграл Карена Хачанова и Александра Мюллера, однако третий барьер в лице Алекса де Минора оказался непреодолимым.

Но есть и хорошие новости. Сейчас Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP. И после матчей третьего круга стало понятно, что россиянин вернётся в первую десятку. Помогли норвежец Каспер Рууд и датчанин Хольгер Руне, выбывшие в 1/8 и 1/32 финала соответственно.

В лайв-рейтинге Даниил идёт девятым. Его могут обойти четверо теннисистов, которые находятся позади, но ещё не завершили борьбу на турнире. Однако для этого им нужен только титул. У любого из четвёрки Артюр Фис — Лоренцо Музетти — Стефанос Циципас — Григор Димитров есть возможность обогнать Медведева по итогам Монте-Карло. Но сделать это сможет только кто-то один. Ну а если титул достанется кому-то из четвёрки Карлос Алькарас — Алекс де Минор — Алексей Попырин — Алехандро Давидович-Фокина, россиянин останется в лайве девятым и в понедельник отыграет в рейтинге ATP не одно место, а два.

Проект рейтинга ATP на 14 апреля (версия от 11 апреля)

* звёздочкой отмечены четвертьфиналисты Монте-Карло, которые могут продолжить набирать очки на этой неделе

Также из таблицы видно, что Алькарас может обойти в рейтинге Зверева и вернуться на второе место, однако для этого ему нужен только титул. Де Минор может выбить из пятёрки Джоковича, но и ему для этого необходимо одержать ещё три победы в Монте-Карло. А Рублёва австралиец обойдёт в случае выхода в полуфинал. Обойти Рублёва могут и Фис/Музетти/Циципас/Димитров, однако и тут для каждого условия такие же — только титул.

Даниил Медведев и Алекс де Минор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С 14 по 20 апреля пройдут турниры ATP-500 в Барселоне и Мюнхене. Медведев в них не участвует, и поэтому прикидывать, на каком месте он может оказаться 21 апреля, не так интересно. Вместо этого лучше оценить шансы Даниила в разрезе рейтинга по состоянию на 5 мая, то есть после «Мастерса» в Мадриде. В столице Испании сыграют все, за исключением Янника Синнера, продолжающего отбывать дисквалификацию.

Все остальные теннисисты делятся на четыре условные группы.

В первую попадают теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло и не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 1000 очков за Мадрид.

Во второй — теннисисты, закончившие борьбу в Монте-Карло, но заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 500 очков за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1500.

В третьей — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло, но не заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло (это разница между титулом и четвертьфиналом) и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 1800.

Наконец, в четвёртой — теннисисты, ещё играющие в Монте-Карло и заявленные на Барселону/Мюнхен. В проекте на 5 мая они могут заработать 800 очков за Монте-Карло, 500 — за Барселону/Мюнхен и 1000 — за Мадрид, а в сумме — 2300.

И вот теперь можно строить проект, не забыв вычесть прошлогодние очки теннисистов на этом отрезке. Чтобы не упустить никого из игроков, каждый из которых по отдельности может обойти Медведева после Мадрида, необходимо взять топ-30 — такой уж расклад. Хотя в реальности, конечно, всё решат результаты игроков, располагающихся в топ-10 и в непосредственной близости от неё.

Проект рейтинга ATP на 5 мая (версия от 11 апреля)

Место Теннисист Очки с 6 мая 2024-го по 10 апреля 2025-го Максимум очков с 11 апреля 2025-го по 4 мая 2025-го Максимум очков на 5 мая 1 Янник Синнер 9730 0 9730 2 Александр Зверев 7505 1500 9005 3 Карлос Алькарас 6720 2300 9020 4 Тейлор Фриц 4715 1000 5715 5 Новак Джокович 4120 1000 5120 6 Джек Дрейпер 3790 1000 4790 7 Алекс де Минор 3295 2300 5595 8 Томми Пол 3120 1000 4120 9 Даниил Медведев 3090 1000 4090 10 Хольгер Руне 2930 1500 4430 11 Артюр Фис 2730 2300 5030 12 Лоренцо Музетти 2710 2300 5010 13 Бен Шелтон 2650 1500 4150 14 Каспер Рууд 2615 1500 4115 15 Григор Димитров 2585 1800 4385 16 Фрэнсис Тиафо 2550 1500 4050 17 Андрей Рублёв 2540 1500 4040 18 Стефанос Циципас 2325 2300 4625 19 Томаш Махач 2215 1500 3715 20 Уго Умбер 2095 1500 3595 21 Якуб Меншик 1982 1500 3482 22 Себастьян Корда 1920 1500 3420 23 Франсиско Серундоло 1885 1500 3385 24 Алексей Попырин 1850 1800 3650 25 Феликс Оже-Альяссим 1735 1500 3235 26 Денис Шаповалов 1676 1500 3176 27 Карен Хачанов 1660 1500 3160 28 Хуберт Хуркач* 1655 1000 2655 29 Маттео Берреттини 1630 1500 3130 30 Брэндон Накашима 1605 1500 3105

* не может обойти Медведева

Таким образом, по итогам Мадрида Медведев в лучшем случае вернётся на шестое место, и то для этого ему надо выигрывать «Мастерс» в столице Испании и надеяться на провал Дрейпера и многих других. Обогнать Дрейпера почти нереально, да и с де Минором сложно бороться, потому что он ещё и в Монте-Карло не вылетел, и в Барселону потом поедет. А вот с Полом, который, как и Даниил, ограничится Мадридом, вполне можно потягаться. Главные преследователи Медведева — Руне, Фис и Музетти. Хольгер слишком близко подобрался к Даниилу и будет играть в Барселоне. Артюр и Лоренцо чуть подальше, зато они не только приедут в Барселону, но и в Монте-Карло пока не вылетели.

Кроме того, нельзя не заметить, в какой сложной ситуации оказался Рублёв. Тут у Андрея уже нет 1000 очков за прошлогодний титул в столице Испании, поэтому ему крайне важно будет как можно успешнее отыграть Барселону и Мадрид.

Из прочего отметим, что Синнер в любом случае останется первой ракеткой мира после Мадрида, а Зверев и Алькарас разыграют между собой второе и третье места.