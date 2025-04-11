Иванишевич вернулся в ATP-тур. Горан снова стал тренером одного из лучших теннисистов мира

Легендарный Горан Иванишевич будет тренировать восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса. Сотрудничество начнётся после грунтового сезона, сообщает Gazzetta.gr.

В последнее время Стефанос работал с Димитриусом Хатциниколау, который заменил со скандалом уволенного Апостолоса Циципаса – отца теннисиста. Грек явно искал более именитого тренера, а Иванишевич стал едва ли не лучшим доступным вариантом на рынке.

Горан начал сезон-2025 в команде чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной, но проработал с ней всего несколько недель. После Australian Open хорватский тренер расстался с казахстанской теннисисткой. Главной причиной стала привязанность Рыбакиной к её предыдущему наставнику Стефано Вукову.

Елена хочет вернуть Вукова в свой штаб, хотя тот получил годичную дисквалификацию от WTA за жёсткое обращение с ней. Рыбакина продолжала общаться со Стефано даже после назначения Иванишевича. The Athletic сообщал, что Горана это совершенно не устраивало. Он ушёл при первой же возможности, когда истёк его краткосрочный пробный контракт.

Горан Иванишевич недолго проработал в команде Елены Рыбакиной Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова по собственному опыту отмечает, что для мужчин переход в WTA считается своего рода «понижением в классе».

«На мой взгляд, всё вполне закономерно. Даже через интервью считывается, что у Елены в приоритете работа со Стефано Вуковым, и ни один ценящий себя тренер не будет играть роль второй скрипки. Это было сказано не только между ними, но и в прессе. Горан, очень хороший теннисист и тренер, с таким мириться не будет. К тому же всегда замечала, что для мужчины-тренера после игроков мужского тура перейти в женский считается даунгрейдом, якобы уровень тренера понижается», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Иванишевича в придачу к этому втянули в «мыльную оперу» с Вуковым, так что вопрос возвращения в ATP-тур для Горана определённо стал приоритетным. Здесь он добился огромных успехов. Хорват за период работы с Новаком Джоковичем (2019-2024) выиграл девять турниров «Большого шлема». Он также приводил к победе на US Open — 2014 соотечественника Марина Чилича, что вообще является настоящим подвигом в эпоху «Большой тройки». Томаш Бердых и Милош Раонич тоже показывали неплохие результаты под руководством Горана.

Иванишевич отчасти вынужденно ушёл в WTA-тур к Елене Рыбакиной после расставания с Джоковичем. Главные звёзды ATP в тот момент не искали новых тренеров. Горан из всех вариантов у девушек не случайно согласился работать именно с Рыбакиной. Иванишевич в бытность теннисистом выиграл один турнир «Большого шлема» — Уимблдон-2001. Елена тоже взяла травяной мэйджор в Лондоне. Рыбакина обладает, вероятно, лучшей подачей в туре, как и Горан в своё время. Тандем хорватского тренера и теннисистки из Казахстана выглядел многообещающе, однако из-за ситуации с Вуковым сработаться им было не суждено.

После этого Горан нашёл вариант со Стефаносом Циципасом – бывшей третьей ракеткой мира, двукратным финалистом турниров «Большого шлема» и чемпионом Итогового-2019.

Стефанос Циципас Фото: Rich Storry/Getty Images

Возможно, Иванишевич хотел бы поработать с игроками из топ-3 тура — Янником Синнером, Карлосом Алькарасом или Александром Зверевым, но никто из них нового тренера прямо сейчас не ищет. Только Синнер в конце сезона теоретически может захотеть найти замену завершающему карьеру Даррену Кэхиллу, однако Горан не может просто сидеть и ждать.

Другие игроки топ-10 тоже не особо думают о смене тренера. В частности чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев, которому «Чемпионат» и простые болельщики рекомендовали обратить внимание на Иванишевича, ясно даёт понять, что собирается продолжить сотрудничество с Жилем Сервара. Медведев добился с Сервара главных успехов в карьере, и через нынешний, не самый удачный период он тоже намерен пройти вместе с ним.

26-летний Циципас выглядит до Иванишевича наилучшей из возможных опций на данный момент – Стефанос несколько сбавил обороты на корте в последнее время, но всё равно остаётся топ-игроком. Циципас очень хорош на грунте. Он доиграет часть сезона на этом покрытии без Горана, а после «Ролан Гаррос» хорват начнёт готовить грека к Уимблдону.

Стефанос ранее никогда не проходил дальше четвёртого круга на травяном мэйджоре. Иванишевич – тот кто, способен помочь ему преодолеть данный барьер. На US Open у Циципаса тоже не шли дела – максимум выход в третий круг. Важно напомнить, что Горан привёл Марина Чилича к победе именно на американском «Шлеме», сотворив одну из главных сенсаций в эпоху «Большой тройки».

Конечно, нет никаких гарантий, что Циципас начнёт побеждать на ТБШ под руководством Иванишевича, однако Горан однозначно способен улучшить общий уровень игры грека. В первую очередь на траве, но и на харде – тоже. Возвращение Стефаноса в топ-5 рейтинга ATP видится более чем реалистичным сценарием. Даже если вынести результат за скобки, можно сказать точно — Циципас заполучил одного из самых классных тренеров мужского тура и вряд ли прогадал с Иванишевичем на данном этапе своей карьеры.