Де Минор за 44 минуты разгромил Димитрова в Монте-Карло. А Циципас покинул любимый турнир

В пятницу, 11 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло проходят четвертьфинальные матчи. Первыми на Корт Ренье III вышли 42-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина и австралиец Алексей Попырин, занимающий сейчас 27-е место в рейтинге ATP.

В стартовой партии игроки теннисисты поначалу удерживали свои подачи. Первые шансы оформить брейк получил именно Алехандро, но Алексей выстоял в тяжелейшем шестом гейме. Попырин отыграл сразу три (!) брейк-пойнта — 3:3. И всё же концовка сета осталась за испанцем. Он взял последние три гейма партии и оставил её за собой — 6:3.

Давидович-Фокина продолжил поддавливать противника и в начале второго сета. Он играл намного стабильнее соперника, который часто рисковал и сыпал ошибками. Алехандро повёл с двумя брейками — 4:0 и в итоге довёл дело до победы. 6:3 6:2 — именно с таким счётом Давидович-Фокина переиграл Попырина в четвертьфинале грунтовых соревнований в Монако за 1 час 9 минут. Статистика противостояния: 11/13 у испанца по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 17/31 — у австралийца.

Алехандро вышел в третий полуфинал турниров серии АТР в 2025 году. Больше в этом сезоне удалось только канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — четыре раза. Представитель Испании также показал лучший результат в карьере по выходам в полуфинал за один календарный год. После «Мастерса» в Монте-Карло спортсмен вернется в топ-30 рейтинга ATP.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Оппонент Давидович-Фокины определялся в матче между третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и французом Артюром Фисом, который располагается на 15-й строчке в мужской мировой табели о рангах.

20-летний уроженец Бондуфля отлично начал игру. Он захватил лидерство с двумя брейками — 3:0. В четвёртом гейме Артюр не удержал свою подачу — 3:1. Но Карлос стал постепенно возвращаться в стартовый сет. При счёте 3:2 в пользу противника Алькарас не сумел реализовать четыре (!) брейк-пойнта, однако в восьмом гейме взял чужую подачу под ноль — 4:4. При этом концовку сета лучше провёл Фис, который выиграл его последние два гейма — 6:4.

Артюр действовал на корте лучше испанца. В первой половине второго сета у него было четыре брейк-пойнта, но реализовать свои шансы ему не удалось. Теннисисты брали геймы на своих подачах. Ключевым моментом партии стал её 11-й гейм. В нём Фис не реализовал три скрытых матчбола, а затем Алькарас отличился на приёме, что позволило ему закрыть партию в свою пользу — 7:5. Четырёхкратный чемпион ТБШ в нужный момент включил скорость.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем сете молодой француз вёл с брейком — 3:1. Однако Артюр перегорел и стал нервничать. Карлос перехватил инициативу и совершил невероятный камбэк, забрав последние пять (!) геймов в этом поединке — 4:6, 7:5, 6:3 за 2 часа 24 минуты. Стоит отметить, что игроки на двоих допустили 95 (!) невынужденных ошибок, а средняя скорость форхенда Фиса даже превосходила скорость удара справа Алькараса (130 км/ч против 115 км/ч).

После победы над Артюром третья ракетка мира заявил следующее.

«Я просто хотел оставаться сильным, ждал своих шансов. Чувствовал, что в первом сете он хорошо играл. Возможно, было несколько ошибок с моей стороны. Его уровень сейчас достаточно высок, он оказывает большое давление на соперников. Я чувствовал это. Думаю, что в определённые моменты он допустил несколько ошибок. Постарался извлечь из этого максимум пользы. Просто старался ждать своих шансов, а потом – воспользоваться ими.

Во втором сете я сохранил брейк-пойнты при счёте 5:5. В третьем сете пытался играть в хороший теннис. Старался играть агрессивно, быть сильным в моральном и физическом плане», — сказал Алькарас в интервью на корте.

А вот борьбы в третьем матче сегодняшнего игрового дня его зрители не увидели. Алекс де Минор повесил две «баранки» Григору Димитрову. Австралиец уничтожил болгарина, позволив взять тому лишь 15 очков за весь матч. Таким образом, Алекс установил уникальное достижение на турнирах категории «Мастерс». Он стал первым игроком, который победил в поединке «тысячника», начиная с четвертьфинала и далее, со счётом 6:0, 6:0.

Разгромную победу над Димитровым Алекс прокомментировал так.

«Я знал, что до этого ни разу не выигрывал с таким счётом. Был единственный раз, когда я уступил 0:6, 0:6. Это был матч с Томми Полом в полуфинале юниорского US Open. Просто сумасшествие (смеётся)», — заявил де Минор после встречи.

За последнюю путёвку в 1/2 финала грунтового «тысячника» боролись трёхкратный победитель Монако Стефанос Циципас и итальянец Лоренцо Музетти. Счёт личных встреч — 5:0 в пользу грека.

В первой партии очередной очной битвы теннисистов Циципас был очень хорош. Он отдал противнику лишь один гейм — 6:1 за 42 минуты. Стефанос успешно использовал два из девяти брейк-пойнтов. А вот у Лоренцо был всего лишь один шанс на приёме в седьмом гейме сета. Свой шанс Музетти не использовал: его оппонент успешно выполнил комбинацию подача — выход к сетке.

В дебюте второго сета у обоих игроков были возможности сделать брейк. И всё-таки первым чужую подачу взял именно итальянец — 3:1. Далее представители ATP-тура обменялись брейками — 4:2 в пользу Лоренцо. После этого их в партии не было, и она завершилась победой со счётом 6:3.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В третьем сете ближе к брейку был именно Циципас. Ключевым моментом встречи стал четвёртый гейм решающей партии, в котором Стефанос не реализовал четыре брейк-пойнта. Музетти отвёл все угрозы и восстановил паритет — 2:2. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. В важнейшем седьмом гейме итальянец взял чужую подачу — 4:3. На брейк-пойнте действующий чемпион престижных французских соревнований допустил двойную ошибку. В итоге Лоренцо одержал волевую победу над Циципасом со счётом 1:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 20 минут. Таким образом, Музетти пробился в дебютный полуфинал на турнирах серии «Мастерс» и далее сразится с Алексом де Минором.

«Мастерс» в Монте-Карло завершится в воскресенье, 13 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».