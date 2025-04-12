«Приглашение Марата — серьёзный шаг, расцениваю его позитивно». Собкин о трендах в теннисе

За первые месяцы теннисного сезона произошло немало событий. Андрей Рублёв недавно начал работать с Маратом Сафиным, в то время как Даниил Медведев лишь сократил свою команду, расставшись с Жилем Симоном. Мирра Андреева прекрасно провела февраль и март, выиграв «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе в одиночном разряде, а затем в Майами в паре с Дианой Шнайдер. А сама Диана после нескольких месяцев поисков нового тренера объявила о начале сотрудничества с Динарой Сафиной. Об этом и не только мы поговорили со знаменитым российским тренером Борисом Львовичем Собкиным, известным прежде всего по работе с Михаилом Южным, которого он тренировал с детских лет и до конца его карьеры.

Борис Собкин Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

«Даниил играет в целом неважно»

– Давайте начнём с мужского тура, тем более что и вам он по понятным причинам ближе, чем женский. Даниила Медведева хотел сначала обсудить. Как можете оценить его выступления и форму в последние полтора сезона? В прошлом году, с одной стороны, были результаты на части «Шлемов», включая финал в Австралии; с другой стороны, титулов нет уже почти два года. Насколько отсутствие трофеев может давить на теннисиста такого уровня, как Даниил?

– На мой взгляд, дело не в трофеях. Понятно, что отсутствие титулов радости не добавляет, но титулы не возникают сами по себе. И они, и рейтинг являются следствием игры. Даниил сам об этом говорил, и я не открываю Америку – играет он в целом неважно. Нельзя сказать, что плохо. Многие мечтали бы иметь такие результаты, как у него в этом году. Но он, думаю, недоволен результатами. Он об этом сам говорит, и у меня нет причин не соглашаться с ним.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

– Насколько смазанная подготовка к нынешнему сезону из-за рождения второго ребёнка повлияла на его игру в этом году, особенно на самое начало? Дальше было ощущение, что как-то по восходящей понемногу шло, пока не случилось поражение на старте Майами.

– Насчёт восходящей не знаю. На мой взгляд, особого восхода там не было. Результат ведь ещё зависит от того, с кем играешь, какая сетка – от конкретных обстоятельств. В плане игры я не видел, что в ней что-то улучшалось. Что касается подготовки, он сам сказал, что это была одна из его лучших подготовок, и у меня опять же нет причин не доверять ему. Дело в том, что я не видел его подготовку, поэтому судить о ней не могу. Такое событие, как рождения ребёнка, безусловно, влияет – вопрос только, как оно влияет, на чём это сказывается и так далее. Но опять же мне трудно судить, насколько это всё влияет и влияет ли.

– Мне ещё вспомнился такой момент, что в карьере Михаила Южного был период между двумя условно пиковыми отрезками по рейтинговым позициям, когда он сильно «просел» по ходу сезона-2009 и даже на некоторое время вылетал из топ-50. Понятно, что это было давно и ситуации в целом разные, но у Медведева сейчас тоже спад…

– У всех игроков бывают взлёты и подъёмы. И у Миши было, и у Дани. Вопрос в амплитуде. И потом ещё всё зависит от сложившихся обстоятельств. Там мог просто «сгореть» какой-нибудь хороший турнир, и всё. Закончил он тот год, смотрю, 19-м. Такое бывает. На мой взгляд, это рабочий момент. Не помню всех причин, которые были тогда у Миши, но ничего душераздирающего там не припоминаю.

– Касательно Даниила я хотел в том плане спросить, что каких-то поводов для паники нет и он вполне ещё может с этим справиться и вернуться на высокие позиции? Хотел узнать ваше мнение на этот счёт.

– Паника в любом деле не помогает. На мой взгляд, паники у него пока нет, и по-хорошему её быть не должно. Но задуматься, почему это происходит, понять причины возникновения такой ситуации нужно. Думаю, они очень весомые.

Не надо путать, где лошадь, а где телега

– На ваш взгляд со стороны, стоит ли Даниилу внести какие-то изменения в свою команду, помимо уже свершившегося расставания с Жилем Симоном? Многие болельщики долго говорили, что, возможно, ему стоило бы добавить в команду Горана Иванишевича и поработать с ним, по крайней мере вместе с Жилем Сервара.

– Во-первых, я хочу процитировать Шоту Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Не надо путать, где лошадь, а где телега. Очень плохо, когда телега едет впереди лошади. Прежде чем решать вопрос о том, добавлять ли кого-то, исключать, менять что-то, надо понять причины, что происходит. И уже дальше, исходя из понимания причин, решать следующие вопросы – что делать. Сначала нужно понять, что происходит, а уже потом принимать какие-то решения и действовать. Если причины того требуют, может быть, надо кого-то пригласить. Если они могут справиться своими силами по тем причинам, которые они выделят, то это другая история. Поэтому очень важно, как они видят причины происходящего, с чем связывают и так далее. И тут очень значим ещё один важный момент: часто в жизни путаются причины и следствия. Если заниматься решением вопроса, опираясь на следствие, то результатов не будет. Они, может быть, и будут, но не те, которые ожидали. Простой пример – у вас болит голова. Самое лёгкое – принять обезболивающее, но это не решение проблемы. Если есть серьёзные причины, она потом всё равно будет продолжать болеть. То же самое и здесь: если они правильно проанализируют вместе с тренером и поймут причины, тогда дальше уже надо решать, что с этими причинами делать, какая команда под это должна быть, нужен ли ещё человек, если нужен, то кто. То есть сначала нужно поставить задачу, а потом решать её – это очень важно. А если решать задачу без её постановки, то все решения – это хаотические движения и не более того. Вот моё мнение на этот счёт. Очень важно понять причины, не путать их со следствиями, чётко сформулировать постановку задачи, а потом искать пути её решения. Одним из путей может быть приглашение кого-то, но опять же с учётом того, что я сказал.

– Тем более в команде ведь важна и психологическая, эмоциональная совместимость.

– Если спад в игре связан с какими-то внешними причинами, не относящимися к теннису, то глупо рассуждать о том, добавлять кого-то или нет. Причины же будут продолжать действовать. Что изменится? Ещё раз, надо понять, что происходит и почему, а дальше – искать способы решения. А все видят, что он подавать стал хуже – вот давайте пригласим Горана Иванишевича. Это несерьёзно, понимаете? Сначала нужно понять, почему он стал хуже подавать, а потом уже думать о ком-то. Когда ты не знаешь причину, это напоминает известный анекдот: «Мальчик плачет и под фонарём ищет кошелёк. Его спрашивают: «Ты здесь потерял?» Он отвечает: «Нет, потерял я в другом месте, но здесь светло». А искать нужно там, где потерял, а не там, где светло.

Для Андрея Марат — большой авторитет

– Давайте поговорим про Андрея Рублёва и присоединение к его команде Марата Сафина. Марат до того выражал готовность его консультировать, а тут полноценным тренером стал, по крайней мере на грунтовый сезон. Что об этом думаете?

– Я думаю об этом следующее. Первое, что мне нравится – Андрей наконец-то понял, что надо что-то делать. Не просто плыть по течению, а что-то делать. Ну понял он это давно, но сейчас и какие-то действия предпринимает. Приглашение Марата – серьёзный шаг, и сам факт того, что он ищет пути решения, я расцениваю очень позитивно. Второе – они выросли на одних и тех же кортах. Андрей знает Марата с юных лет. Для Андрея Марат – большой авторитет. Поэтому единственное, чего бы мне хотелось, как и всем, кто доброжелательно относится к Андрею – чтобы это дало результат. Прогнозировать, что из этого получится, мне очень сложно. Многие рассуждают о том, что у Марата нет тренерского опыта, но его роль, на мой взгляд, в другом: помочь советами из собственной практики, просто из своей жизни. Это может сработать.

– Да, мне кажется, тут и психологическая, эмоциональная поддержка будет. Андрей ведь до этого рассказывал, как у него была сильная фаза депрессии после Уимблдона и что ему тогда как раз очень помогли разговоры с Маратом.

– Это замечательно, да. Он доверяет Марату, у них хорошие отношения. Это может сработать, повторюсь. Все хотят, чтобы это сработало. Многие – не говорю, что все, но многие – относятся к Андрею очень хорошо, с симпатией, и я в том числе. А Марата я в первый раз увидел ещё тогда, когда его мама привезла из роддома в коляске. Поэтому к Марату у меня особое отношение. Был и период, когда я ему немного помогал по работе. Я к нему очень хорошо отношусь. К Андрею – тоже, но просто он уже рос, когда мы с Мишей ездили [по турнирам], а с Маратом у меня на глазах всё происходило. Мне очень хочется, чтобы у них получилось. Будем надеяться, что всё сработает.

Андрей Рублёв с Маратом Сафиным Фото: UTS Tour

У Карена нет никаких провалов в игре

– Ещё по россиянам. Про Карена Хачанова можете сказать, про его перспективы на данном отрезке карьеры? Когда в 2018 году он мощно ворвался в элиту и покорил парижский «Мастерс», победив в финале Джоковича, а по пути ещё трёх игроков десятки обыграл, тогда казалось, что у нас вспыхнула звезда. Но в итоге он на таком хорошем, крепком, условно среднем уровне застрял…

– Ну это как посмотреть — среднем уровне. Я не знаю, что в вашем понимании средний уровень. По мне, так он на очень высоком уровне. Давайте будем честными. Я не знаю, помните ли вы, а я очень хорошо помню. Джокович к финалу был травмирован, он был никакой. Поэтому там просто повезло. Надо быть честным. Карен – молодец. И даже такого Джоковича надо было постараться обыграть. Но по-хорошему, это было, так скажем, в значительной мере везение. Хотя я не умаляю заслуг Карена ни в коей мере. Я считаю, что Карен играет достаточно стабильно, держит свой уровень, но продвижение вперёд не такое большое, как ему бы хотелось. Однако он прибавляет в игре на самом деле. Не столь быстро, как возможно хотелось бы. Вот сейчас он в команду пригласил Женю Донского. Может быть, какая-то помощь тоже будет. Но я считаю, что у Карена как раз нет никаких провалов в игре. Просто ему и всем хотелось бы большего. Однако он, так скажем, уровень держит.

– Просто хотелось бы каких-то, может быть, более ярких результатов по крайней мере, на крупных турнирах. Поэтому немного обидно.

– Это понятно. Поверьте мне, ему хочется больше, чем болельщикам даже. Но где-то стечение обстоятельств бывает, где-то недостаточно игровые моменты срабатывают. По-разному бывает. Но я не могу сказать, что у Карена какие-то серьёзные проблемы в игре.

– Ну вот да. По сути прямо каких-то явных слабых мест я бы тоже так по-любительски не выделил.

– Ну да. Хотелось бы больше, и ему хотелось бы больше. Я это знаю. Ну есть как есть, в общем.

Карен Хачанов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

У Саши хорошая команда. Они разберутся

– По мужскому туру ещё хотел спросить о, возможно, некоторой нестабильности, по крайней мере, на данный момент всех лидеров мужского тенниса. Если говорить про несколько месяцев этого сезона. Дисквалифицированный Янник Синнер сыграл всего один турнир. Понятно, что это был «Шлем» и что он его выиграл, что он до сих пор остаётся на первой строчке не только в общем рейтинге, но и даже в Чемпионской гонке АТР. Его никто не догнал и даже сильно не приблизился – ни Зверев, ни Алькарас, ни Джокович, никто из других теннисистов.

– Дело в том, что Синнер играл предыдущий год очень стабильно. Безусловно он, как ни крути, лидер мирового тенниса. Лидер не по рейтингу, а по игре прежде всего. Рейтинг, ещё раз – это следствие, это количественная оценка. Понимаете, всё связано непосредственно с уровнем игры. Да, Янник прошлый год играл очень стабильно и этот год начал хорошо, однако произошла неприятная история с допингом, катастрофическое стечение обстоятельств. Большинство, кто его знает, понимает, что вся эта история — это не преднамеренный приём какого-то допинга с целью каких-то результатов. Ну опять же всё есть, как есть. Он не играет. Вот допустим, Алькарас. В стиле игры Алькараса подразумеваются взлёт и падение. То есть амплитуда колебаний у Алькараса, хотя бы просто исходя из стиля его игры, она будет выше, чем у того же Синнера. Поэтому сейчас Алькарас играет не очень стабильно и не всегда на хорошем уровне. Давайте не забывать, что в прошлом году он как раз взял два «Шлема», но несколько позже. Поэтому я совершенно не исключаю, что сейчас он наберёт форму и опять заиграет, как в прошлом году уже в это время. Поэтому списывать его рано. Ну да, у него был такой период. На то есть какие-то причины. Одна из причин — он увлёкся показательными турнирами. Я понимаю, что для кошелька это очень полезно, но для основного его занятия, так скажем, участия в серьёзных соревнованиях – это вредно. На мой взгляд, он пока не нашёл нужного баланса между кошельком и результатами. Однако, я думаю, они с командой найдут. У Саши Зверева тоже начало года было очень хорошее. Сейчас, на мой взгляд, он сам это сказал, что ошибкой было, что он поехал в феврале играть на грунте в Латинской Америке. Но опять же это связано всё с финансами в том числе. Он же не просто так туда поехал. Поэтому он сам признал, что, наверное, это было ошибкой. Но опять же у Саши очень хорошая команда. Они разберутся, что происходит. Там и брат, и отец – грамотные люди, разберутся. Я думаю, они подправят ситуацию.

Янник Синнер Фото: Quinn Rooney/Getty Images

– Да, я тоже думаю, что должны.

– Да. Были ситуации в жизни и похуже. Они из них выходили.

– Ну да. В том числе та жуткая травма ноги на «Ролан Гаррос».

– Да, после травмы это похлеще было. Сейчас это рабочий момент, на мой взгляд.

Уровень игры у Мирры поднялся очень быстро

– Давайте переключимся на WTA. В первую очередь хотелось бы сказать о Мирре Андреевой, которая показывает просто феноменальные результаты, особенно в этом году.

– Да. Она здорово сыграла в Америке.

– С учётом пары она, получается, три «тысячника» подряд взяла. И два из них – в одиночке. И это в 17 лет…

– Потрясающая полоса была, конечно. Победы в Дубае и в Индиан-Уэллсе. Это было, безусловно, потрясающе. Пару я бы сюда не стал добавлять – это отдельная история. А вот Дубай и Индиан-Уэллс она играла здорово. Была в очень хорошей форме. Неслучайно она выиграла эти два «тысячника», и всем было заметно, что уровень игры у неё, конечно, поднялся очень быстро. Сейчас очень важно, что будет дальше в плане колебаний. Дело в том, что у всех игроков, если можно так сказать, процесс выступлений, результаты – так или иначе это синусоида. Понятно, что это не классическая синусоида, но всё же какие-то колебания вокруг некоего среднего уровня. Очень бы хотелось, чтобы как у всех классных игроков эти колебания были, но амплитуда колебаний была не очень высокая. Вот хотелось бы, чтобы у неё была высокая постоянная составляющая и при этом низкая амплитуда колебаний. Вот очень хотелось бы, чтобы эта полоса не получилась разовой акцией, а была лишь этапом…

– Пути наверх?

– …частью серьёзных результатов. Я говорю по тому, как она играет. Для меня главное, на самом деле — не рейтинги и даже не выигранные турниры. Для меня важно, как человек играет, потому что результаты – это следствие игры. Другого варианта нет. Везение необходимо, это безусловно. Но в целом, как ты играешь – такие и результаты. Она очень зрелую игру показывает. Не по годам, так скажем, зрелую игру, вариативную. И, самое главное, проблемы теннисистов, которые играют вариативно, когда у них много вариантов, они начинают задумываться, как продолжать розыгрыш. Зачастую очень трудно выбрать правильный вариант. И возникают большие проблемы – либо медленно принимаются решения, либо выбираются не те удары, принимаются неверные решения. Вот она при всей своей вариативности очень хорошо, грамотно, принимала решения – что делать, как делать, когда делать. Вот это очень не по возрасту было. Дай бог, чтобы вот это продолжалось, чтобы она взрослела естественно. Это никуда не денется. Она будет взрослеть, и чтобы не останавливалась на достигнутом — вот это самое главное.

– У неё ещё и очень удачный дуэт в рабочем плане с Кончитой Мартинес.

– Да, да, да. Я всегда говорил одну, в общем-то, штампованную фразу, что тренер и игрок – это система «ключ – замок». Когда ключ к замку подходит, то всё замечательно. Но хороший тренер – это скорее даже не ключ, а отмычка, которая подходит к разным замкам. Во всяком случае, у них получилось так, что система пока работает очень хорошо.

– Это да, именно в плане тенниса и в плане той же психологической, эмоциональной совместимости, даже несмотря на большую разницу в возрасте… Я имею в виду, что они отлично общаются друг с другом. Мирра как раз говорила, что у них очень хороший коннект, так сказать…

– Вы понимаете, то, что реально происходит, мы знать не можем, потому что мы судим по внешним признакам и по тому, что говорит Мирра, что говорит Кончита. По всем внешним признакам – да. Там, слава богу, всё получается. Но понимаете, отношения всегда будут хорошими, когда есть хороший результат. Вряд ли получится, что всё будет идти по нарастающей… И когда возникнут сбои, будет реальная проверка – какие у них отношения. Ещё раз – оно не может быть плохо, когда есть такие результаты.

Мирра Андреева Фото: Carmen Mandato/Getty Images

– Ну в целом да.

– Я не к тому, что как бы пытаюсь искать какие-то проблемы там, где их нет. Я не собираюсь искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более когда её там нет. Но жизнь показывает, что игроки и тренеры проходят разные этапы и по результатам, и по работе, и отношения складываются по-разному. Если эти отношения сохраняются и в беде, грубо говоря, когда результаты плохие или что-то происходит, это говорит о том, что пока всё идёт хорошо. По-другому и быть не может.

– Причём это не только к рабочей ситуации относится, а ко всем отношениям между людьми в целом. Не только в теннисе или во всём спорте.

– Конечно. Не только в теннисе, но и в жизни. Реальная проверка и дружеских отношений, и других отношений. Реальная проверка происходит в сложных ситуациях. Я не хочу каркать. Я просто как бы смотрю на вещи здраво, на мой взгляд.

Второй год в туре у всех очень тяжёлый

– Теперь – по Диане Шнайдер. У неё был отличный прошлый сезон с действительно впечатляющим взлётом в одиночке. Плюс они добавили с Миррой то прекрасное выступление на Олимпиаде – неожиданное для всех, ведь они в первый раз вообще встали вместе в пару. А вот в этом сезоне пока как-то странно получается, что с одной стороны пару с Миррой она играет здорово. Понятно, что это немножко другой теннис. Но тем не менее получаются действительно отличные результаты в паре с Миррой и при этом совершенно, я бы сказал, ничего не получается в одиночке. У неё было два выхода в третий круг в самом начале – Аделаида и Australian Open. С тех пор она даже больше одного матча подряд в одиночке выиграть не может.

– Там две основные причины, как я могу судить. Они заключаются в том, что, во-первых, второй год в туре у всех очень тяжёлый. Мирра второй год в туре очень хорошо начала, но давайте посмотрим. Ещё только три месяца прошло. Но известно, что второй год, когда тебе надо уже что-то подтверждать, когда ты уже по этому кругу бежишь второй год, то проблемы возникают. У Дианы они просто возникли сразу. Вот это как бы одна причина. Я об этом говорил ещё в конце прошлого года. Предстоит непростой второй серьёзный год в туре. Это первое. Вторая причина, на мой взгляд, что тоже немаловажно, что Диана осталась без тренера, а найти хорошего тренера не так легко. Вот с Игорем Андреевым это не получилось. Бывает такое. Не всегда всё получается. Начало года она провела без тренера, и это, на мой взгляд, тоже немаловажно. И предсезонную подготовку она проходила без тренера. Это тоже очень важно, когда всё закладывалось. Поэтому это вторая причина. Сейчас на грунтовый сезон она договорилась поработать с Динарой Сафиной. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Будем надеяться. С Игорем Андреевым, я так понимаю, каких-то официальных объявлений не было по поводу причин, по которым они закончили сотрудничество. Вроде бы со стороны так казалось, что всё хорошо идёт, по крайней мере в плане результатов. И как-то резко оно оборвалось. То ли не сошлись характерами, то ли ещё что-то.

– Ну, слушайте, это стандартная формулировка про мужа и жену. А про работу – не сработались, и всё. Я на этом поставлю точку.

– Понятно. Бывает… Просто обидно, так сказать, чисто по-человечески.

– А что обидно? У него сейчас нормально с Александровой идёт.

– Это да.

– Поэтому ничего обидного. Это нормальная, так скажем, жизненная ситуация. Ничего нового в ней нет. Обидно немножко, что Диана сейчас буксует.

– Да. Я и имею в виду, что за неё обидно, потому что потенциал у неё тоже явно отличный, и она действительно очень классно играла прошлый сезон.

– Ещё очень важно, что есть потенциальная энергия, а есть кинетическая. Очень важно, чтобы потенциальная энергия вовремя переходила в кинетическую.

Диана Шнайдер Фото: Daniel Pockett/Getty Images

– Ну да. Потенциалы надо раскрывать и реализовывать.

– Да. Это очень важно.

– Да, согласен. Сколько было в обоих турах потенциально очень перспективных игроков, которые не достигали того, чего могли бы достичь.

– Совершенно верно. Я никаких аналогий не хочу проводить. Я очень надеюсь. Мне очень нравится Диана, её отношение к делу. Я видел это. Очень хотелось бы, чтобы у неё все проблемы остались позади и пошли серьёзные результаты.