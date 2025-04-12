Джокович накупил роскошных домов по всему миру за десятки миллионов. Как они выглядят

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заработал $ 186,9 млн призовых за карьеру, что является абсолютным рекордом в истории тенниса.

Новак также получает немалый доход вне корта. Это позволяет сербу делать дорогие покупки. Особым пристрастием Джоковича являются роскошные объекты недвижимости.

Журналисты издания Blic Žena обратили особое внимание на дом Джоковича в Нью-Йорке в недавнем материале с заголовком: «Новак, один только вид твоей квартиры ослепляет».

С данным утверждением сложно поспорить. В доме стоимостью $ 10 млн, где Новак проводит время во время US Open, есть сауна, тренажёрный зал, бассейн с морской водой и потрясающий вид на Манхэттен. Внутренней отделкой занимался знаменитый дизайнер Ренцо Пиано.

Дом Новака Джоковича в Нью-Йорке Фото: Агентство 565 Broome Soho

Джокович не ограничивается одним лишь Нью-Йорком. Теннисисту и его семье также принадлежат дома и квартиры в Монте-Карло, Белграде, Марбелье, Майами-Бич, на горе Космай и в других живописных балканских местах.

Особо значимой для Джоковича является квартира в Монте-Карло с видом на Средиземное море. Он купил её ещё на старте своей карьеры в 2003 году. Причина простая – Новак использовал Монако в качестве тренировочной базы. По соседству с ним в высотном кондоминиуме на авеню Принцесс Грейс живут теннисистка Каролина Возняцки и гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Возможно, дом в Монте-Карло не является самым роскошным объектом недвижимости Новака, но он однозначно один из важнейших. Джокович постоянно подчёркивает это, когда приезжает на грунтовый «Мастерс», где в этом году он выступил рекордный 18-й раз.

«В каком-то смысле приятно играть здесь так много раз, так много лет. Мне всегда очень нравился Монте-Карло, место, где я прожил столько лет. Оба моих ребёнка родились в Монте-Карло, поэтому я хорошо знаю эти корты. Я знаю людей, которые здесь работают, клуб действительно преображается во время турнира. Так что он не очень узнаваем, но всё равно прекрасен, так много людей, особенно из Франции и Италии, приезжают сюда, они любят теннис. Так что прекрасно быть здесь снова», — сказал Джокович на днях в интервью пресс-службе турнира.

Вид на дом Новака Джоковича в Монте-Карло Фото: Кадр из видео

Дом в Монте-Карло был основным местом жительства Новака до 2020 года. В разгар пандемии коронавируса Джокович решил переехать в испанскую Марбелью. Там он постоянно тренируется в теннисном клубе Puento Romano недалеко от своего дома.

Роскошная вилла Джоковича в Марбелье, купленная за $ 10 млн, выполнена в марокканском стиле и имеет собственный теннисный корт с травяным покрытием, тренажёрный зал, спа-центр, игровую комнату, комнату развлечений и сауну. В этом испанском городе также живут его братья Марко и Джордже.

Дом Новака Джоковича в Марбелье Фото: Агентство Pure Living Properties

Марбелья в последние годы является местом базирования Новака во время небольших перерывов между турнирами, но полноценные каникулы он предпочитает проводить в родной Сербии.

Новак владеет шикарным пентхаусом в муниципалитете Новый Белград на берегу озера Павловац. В нём есть три спальни, большая гостиная, кухня, четыре ванные комнаты, столовая и просторная парковка. На террасе дома располагается бассейн. Джокович тратит около € 15 тыс. в месяц, чтобы за домом в Белграде ухаживали 16 специальных сотрудников в момент его отсутствия там.

Дом Новака Джоковича в Белграде Фото: Агентство LVH Global

В США у Джоковича есть элитная недвижимость не только в Нью-Йорке. В 2019 году Джокович купил квартиру в жилом комплексе Eighty Seven Park в Майами-Бич за $ 5,77 млн. Архитектор дома – всё тот же Ренцо Пиано. Серб называет себя его поклонником.

В люксовом комплексе имеются бассейн, зона для загара, частный парк, ресторан и даже небольшая энотека. Из квартиры открывается невероятной красоты вид на Атлантический океан. Дом спроектирован таким образом, что гул шумного города сюда не долетает. Всего в квартире Джоковича три спальни и столько же ванных комнат. Новак проводит время здесь, когда приезжает на «Мастерс» в Майами, где недавно он дошёл до финала, но уступил чеху Якубу Меншику и не смог выиграть свой 100-й титул на уровне ATP.

Дом Джоковича в Майами Фото: Агентство Eighty Seven Park

Джокович любит родные Балканы, поэтому предпочитает обзаводиться недвижимостью не в самых известных местах по мировым меркам. К таковым можно отнести поместье на горе Космай в Сербии и дом возле знаменитых «пирамид» в Боснии. Долгое время Новак владел огромной виллой в черногорском Тивате, однако в 2023 году выгодно разменял её на менее громадное жилище неподалёку от курортного Кумбора.