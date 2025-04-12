Обидчик Медведева проиграл битву за финал Монте-Карло. Титул оспорят Алькарас и Музетти

В субботу, 12 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло состоялись полуфинальные матчи. В первой встрече игрового дня сошлись четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, посеянный под вторым номером, и 42-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина. Алькарас ожидаемо выбрался в полуфинал из своей части сетки. При этом 21-летний испанец записал на свой счёт две волевые победы. Во втором круге Карлос прошёл Франсиско Серундоло (3:6, 6:0, 6:1), а в четвертьфинале в драматичной борьбе одолел Артюра Фиса (4:6, 7:5, 6:3).

«Отлично себя чувствую. Первый раз в карьере готовился всего неделю-полторы к этому турниру. Сейчас я в процессе улучшения своей игры на грунте. В первом матче было немного сложно, но потом постепенно становится всё лучше и лучше, это такой процесс. Думаю, многое здесь зависит от времени, которое проводишь на корте», — говорил Алькарас на этой неделе в интервью Tennis Channel.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот от Давидович-Фокины, испанца русского происхождения, мало кто ждал такого прорыва. Главную неожиданность он преподнёс в третьем круге, когда обыграл шестую ракетку мира Джека Дрейпера (5) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4. «Последние два года я, честно говоря, играл тут не очень – уступал в первом круге. Не знаю, в чём секрет. Думаю, дело в психологии и в том, как ты входишь в грунтовый сезон. Это первый турнир на грунте, а я не выступал на этом покрытии со времён «Ролан Гаррос». Но в этом году я решил не зацикливаться на этом, а просто играть и наслаждаться каждым моментом. Кажется, у меня это получилось», – говорил он в интервью BB Tennis.

Впервые Алькарас и Давидович-Фокина встретились на корте два года назад. В четвертьфинале грунтового турнира в Барселоне Карлос победил Алехандро со счётом 7:6 (7:5), 6:4. В этот раз тоже выиграл Алькарас, так что сенсации не состоялось, хотя Карлосу пришлось нелегко. В первом сете Давидович-Фокина на равных боролся с Алькарасом, хотя тот всё время был чуть впереди. Отыграв три брейк-пойнта в первом гейме, Алькарас затем прибавил и повёл 3:0 с брейком.

В пятом-шестом геймах соперники обменялись брейками, так что в восьмом гейме у Карлоса были два сетбола на приёме. И вот в этой ситуации Алехандро нашёл в себе силы сотворить небольшой камбэк. Эти брейк-пойнты он отыграл, а в девятом гейме не дал сопернику подать на партию, отыграв ещё один сетбол. И в 10-м гейме сравнял счёт — 5:5.

Взяв ещё по гейму, теннисисты перешли к тай-брейку. Тут уже у Алькараса было явное преимущество — 7:6 (7:2) за 1 час 6 минут. А Давидович-Фокина, отдав сет, из-за проблем с плечом взял медицинский перерыв.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторую партию Алькарас начал с брейка, а в третьем гейме ещё раз мог взять чужую подачу, но упустил аж шесть брейк-пойнтов. После этого градус напряжения упал, и теннисисты стали забирать свои геймы. В трансляции камера не раз выхватывала звёзд из других видов спорта — в частности, футбола, — пришедших посмотреть полуфинал. За игрой следили чемпионы мира Франческо Тотти (Италия, 2006 год) и Пауло Дибала (Аргентина, 2022-й).

Франческо Тотти и Пауло Дибала Фото: Кадры из трансляции

Были на трибунах и совсем юные зрители — как, например, Стефан Джокович, сын Новака.

Что касается самой игры, то в девятом гейме Алькарас добрался до матчболов на приёме, но не реализовал ни одного шанса из четырёх. А вот в 10-м подал на матч, использовав второй матчбол (то есть в сумме шестой) — 7:6 (7:2), 6:4.

«Прошло много времени с моего последнего финала на «Мастерсах» (в финале Индиан-Уэллса-2024 Алькарас победил Даниила Медведева. — Прим. «Чемпионата»). Я должен был набраться терпения и верить, что этот момент настанет снова. Наверное, людям не хватало терпения. Они хотят, чтобы я выходил в финал на каждом турнире. Рад предоставить им возможность ещё раз посмотреть один из моих финалов.

Я доволен своей командой и всем, что мы сделали за это время. Постараюсь насладиться этим моментом», — сказал Алькарас на корте после матча.

* * *

Во втором полуфинале играли Лоренцо Музетти (13) и Алекс де Минор (8). Музетти в четвертьфинале остановил теперь уже бывшего чемпиона Монте-Карло Стефаноса Циципаса, одержав волевую победу со счётом 1:6, 6:3, 6:4. А де Минор вообще набрал великолепный ход во время турнира. Начав с волевой победы (3:6, 6:0, 6:3) против Томаша Махача, Алекс затем разгромил (6:2, 6:2) Даниила Медведева, а потом просто уничтожил Григора Димитрова — 6:0, 6:0!

Музетти и де Минор впервые играли друг с другом на грунте. Предыдущие их матчи проходили на других покрытиях, и если на Australian Open — 2022 победил австралиец (3:6, 6:3, 6:0, 6:3), то на траве Лондона в прошлом году сильнее оказался итальянец (1:6, 6:4, 6:2). В этот раз он также одержал волевую победу.

В первом сете Музетти так и не взял ни одного гейма на своей подаче. Итальянец боролся, но де Минор его переигрывал и брал ключевые очки. В четвёртом гейме австралиец отдал свою подачу, однако до этого на его счету уже было два брейка, так что глобально это ни на что не повлияло. После 3:1 Алекс забрал три гейма подряд и выиграл партию — 6:1 за 37 минут. В концовке сета стал накрапывать дождь, так что в паузе между партиями могло быть принято решение о приостановке игры, однако на грунте осадки (если это не ливень, конечно) не столь критичны, как на других покрытиях, и матч не стали прерывать.

Алекс де Минор Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Музетти в первом же гейме добился брейка и подтвердил его, но в четвёртом гейме лишился преимущества — 2:2. Де Минор дважды, в третьем и пятом геймах, давал сопернику брейк-пойнт, но тот не пользовался своими шансами. В девятом гейме Лоренцо при поддержке публики — большинство на трибунах поддерживали итальянца — ещё поднажал на приёме и, отдав лишь очко сопернику, сделал второй брейк. Подавая на партию при 5:4, Музетти дожал де Минора со второго сетбола — 6:4 за 54 минуты.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В решающем сете Музетти вроде бы контролировал ход игры. В третьем гейме он сделал брейк, но подтвердить его не смог, под ноль отдав подачу, — 2:2. Вторая попытка вырваться вперёд вышла успешной — 4:2. Но и тут де Минор смог ответить брейком, причём тогда, когда его соперник, ведя 5:4, подавал на матч. Лоренцо начал гейм с 0:40, один брейк-пойнт отыграл, а на втором впервые за весь матч допустил двойную ошибку — 5:5.

В 12-м гейме де Минор был в двух очках от победы (6:5, 30:30), однако Музетти всё же добился тай-брейка. Там итальянец первым отдал подачу, однако впоследствии дважды делал мини-брейк, а сам уверенно отподавал и оформил волевую победу — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4) за 2 часа 40 минут.

Таким образом, за титул на первом грунтовом «Мастерсе» сезона сразятся Алькарас и Музетти. Для Карлоса это будет второй финал в сезоне и 23-й в карьере, в том числе седьмой на «Мастерсах»; для Лоренцо — первый в сезоне и шестой в карьере, в том числе первый на «Мастерсах». Итальянец в шаге от крупнейшего титула в карьере. Пока что главный его трофей — «пятисотник» в Гамбурге, выигранный в июле 2022 года. В том финале Музетти победил как раз Алькараса, однако следующие три встречи выиграл испанец, так что в личном противостоянии у них 3-1 в пользу Карлоса. Также напомним, что в Монте-Карло будет новый чемпион. Это стало известно ещё после четвертьфиналов.

Финал Карлос Алькарас — Лоренцо Музетти состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнётся не ранее 13:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».