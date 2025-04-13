Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга

Турнир серии ATP-1000 в Монте-Карло подошёл к концу! Днём в воскресенье, 13 апреля, на красивейшем центральном корте состоялся финал между Карлосом Алькарасом (третья ракетка мира) и Лоренцо Музетти (16).

До решающей битвы парни прошли разный путь. Карлос, выступающий в Монако на правах второго сеяного, прошёл первый круг без борьбы. После этого он в трёх сетах переиграл Франсиско Серундоло и Артюра Фиса, а также в двух партиях одолел Даниэля Альтмайера и Алехандро Давидович-Фокину. В сумме испанец провёл на корте 7 часов 32 минуты.

Лоренцо же пришлось сложнее. Да, на этом турнире он попал в число сеяных игроков и получил 13-й номер, но стартовал всё же с самого первого круга. На неделе итальянец провёл пять матчей, из которых в четырёх отыгрался с 0:1 по сетам. Музетти стал лишь третьим теннисистом в истории после Томми Хааса (Штутгарт-2001) и Жиля Симона (Мадрид-2008), кому удалось на пути к финалу «Мастерса» в четырёх поединках уйти со счёта 0:1 по партиям.

В итоге за пять матчей Лоренцо провёл на площадке 11 часов 32 минуты. Ровно на четыре часа больше, чем его соперник в финале.

Друг с другом Музетти и Алькарас играли четырежды. Самая первая встреча состоялась в финале грунтового турнира в Гамбурге в 2022 году, тогда единственную победу в этом противостоянии одержал Лоренцо (6:4, 6:7 (6:8), 6:4). После этого парни виделись на корте ещё три раза: на «Ролан Гаррос» – 2023, в Пекине-2023, в Майами-2024. Однако все эти матчи выиграл Карлос и по счёту личных встреч с Лоренцо повёл – 3-1.

На этой неделе Алькарас одержал первые победы на турнире в Монте-Карло. Всё дело в том, что в 2022 году Карлос уступил Себастьяну Корде в первом круге, а в 2023-м и 2024-м пропустил турнир из-за травм. В итоге для испанца этот финал оказался первым в Монако и 23-м – в карьере, а для Музетти – шестым в карьере и дебютным на турнире серии ATP-1000.

Матч в Монте-Карло начался с брейка Алькараса. Карлос выиграл жеребьёвку у сетки, выбрал приём и не прогадал. Суперзаряженным вышел испанец на эту встречу, но одного лишь настроя было недостаточно: приходилось бороться с невынужденными ошибками и браком с форхенда, а ещё на первой же своей подаче – за то, чтобы оставить гейм за собой.

Почти 10 минут играли теннисисты второй гейм, и Музетти всё же сделал обратный брейк. Стало ясно, что легко в этом поединке не будет ни одному, ни другому. К тому же сразу следом Карлос наошибался на приёме, а Лоренцо без проблем взял свою подачу и первым вышел вперёд по счёту. А следом вновь сделал брейк и подтвердил его, выиграв четвёртый гейм подряд. Карлос тем временем выглядел растерянным, сбоил у него и форхенд, и бэкхенд.

Совсем редкими оказались проблески в игре Алькараса. Максимально он гонял себя вперёд к сетке, подбадривал, продолжал рисковать и играть глубоко, но всё же ошибался и не смог ничего противопоставить Музетти. Лоренцо с первой попытки, за 41 минуту и со счётом 6:3 забрал стартовый сет.

По количеству виннеров и невынужденных испанец набрал 11/14. 11 анфорсов Карлос допустил именно при игре справа. Итальянец же по тем же статистическим данным набрал 7/6. Значительная разница в уровне была заметна и на подаче: если Музетти с первой подачи забрал 67% розыгрышей, а со второй – 71%, то у Алькараса по этим же показателям было только 57% и 45% соответственно.

Лоренцо Музетти Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Несмотря на очевидные трудности в игре, Карлос оставался в хорошем настроении и, когда переходил на сторону к своему боксу, общался с командой и смеялся. Может, именно позитивное расположение духа помогло ему брейкануть на старте второй партии? Хотя и Музетти, стоит признаться, чуть стал сдавать позиции и начал чаще ошибаться.

По ходу этого сета Лоренцо всё больше терял уверенность, силу и точность ударов. Первый виннер итальянец смог заработать лишь в пятом гейме, на приёме, когда уступал 0:4 по геймам.

Всё было здорово у Алькараса: вёл он 5:1, 40:0, у него было три сетбола. Однако в игру включился Музетти. Ему уже нечего было терять, поэтому он сделал несколько смелых, мощных приёмов и несколько раз довёл счёт до «меньше», заработав себе брейк-пойнты.

Очень нервный выдался гейм. Оба теннисиста допускали невынужденные ошибки в критически важные моменты, нервничали, эмоционировали в сторону своего бокса. Но всё же чуть более терпеливым и стойким в этот момент оказался Алькарас. Со счётом 6:1 испанец закрыл второй сет.

В этой партии Карлос продолжил ошибаться – набрал 13 невынужденных против девяти у Музетти. Зато Алькарас улучшил качество подачи: теперь на первой он выиграл 72% розыгрышей, в то время как Лоренцо взял только 44% мячей.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На решающую партию Карлос вышел сдержанным, уверенным. А вот Лоренцо приходилось себя преодолевать, заставлять бегать, в первом же гейме отыгрывать брейк-пойнты соперника, что сделать не удалось. Испанец вновь в начале сета забрал подачу итальянца.

Что-то стало беспокоить Музетти. То ли судороги в ногах, то ли растянутая мышца бедра. Это сильно сказалось на передвижении Лоренцо по корту и его общем настрое, хотя болельщики на трибунах максимально старались поддерживать итальянского игрока. После третьего гейма Музетти пожаловался врачам на боли в правом бедре и взял медицинский тайм-аут. Подействовали всё же проведённые за неделю на корте 11,5 часа.

Лоренцо не стал сниматься с матча, но и навязать борьбу совсем не смог. Карлос одержал победу со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Для Алькараса этот титул станет 18-м в карьере и шестым – на турнире серии ATP-1000. Благодаря этой победе Карлитос поднимется в рейтинге и вернётся на вторую строчку, сместив с неё Александра Зверева. В гонке на Итоговый испанец обоснуется на лидирующей позиции.

А вот Музетти хоть в финале и не смог написать волшебную историю преодоления, но поднялся в рейтинге на пять строчек. Уже завтра Лоренцо займёт наивысшее для себя 11-е место.