Мирра сыграет с украинкой, Хачанов и Рублёв — в одной четверти. Обзор сеток недели

Если в мужском туре уже успел состояться грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло, то у женщин сезон на песчаных кортах по-настоящему начинается только сейчас – по крайней мере на настоящем европейском грунте, а не на зелёной американской глине Чарльстона. Первая крупная остановка – в Германии, в Штутгарте, где собралась практически вся теннисная элита, включая очень многих россиянок.

Из топ-7 сюда прилетели все, кроме Мэдисон Киз. Почему именно топ-7? Ну просто потому, что после Мирры Андреевой, седьмой ракетки мира, следующей здесь посеяна Эмма Наварро, занимающая 11-ю строчку. Так что начнём с перечисления игроков первой десятки, которые должны выступить в Штутгарте. Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула и Кори Гауфф получили пропуск во второй круг без игры, а Жасмин Паолини и Мирре Андреевой придётся стартовать с первого круга. То же касается и Наварро, а также Дианы Шнайдер, замыкающей восьмёрку сеяных. Турнир относительно небольшой, сетка рассчитана на пять раундов, поэтому и сеяных восемь (в шестираундовых соревнованиях их 16, а в турнирах с семью кругами – 32).

Мирра впервые сыграет в Штутгарте – год назад она предпочла WTA-250 в Руане (Франция), а два года назад на этой неделе брала ITF в Швейцарии, после чего дебютировала в WTA-туре тремя победными матчами в Мадриде. А ещё это будет последний турнир, который закончится до 18-летия Андреевой – её день рождения приходится на середину мадридского «тысячника», который начнётся через неделю с небольшим.

В первом круге соперницей Мирры станет украинка Марта Костюк. С ней Андреева ещё ни разу не играла, в отличие от других теннисисток из Украины – например, Даяны Ястремской (2-1 по личным встречам) и Элины Свитолиной (1-0). В этом сезоне выдающихся результатов у уроженки Киева не было, а в прошлом году она неудачно провела почти все грунтовые турниры – кроме как раз Штутгарта, где дошла до финала, уступив лишь Елене Рыбакиной. Впрочем, тогда Марта в целом была на ходу, перед этим сыграв в финале Сан-Диего и полуфинале Индиан-Уэллса. При этом нельзя забывать, что Штутгарт – единственный турнир, проводящийся на грунте в крытом зале, за счёт чего корты здесь более быстрые, а ветер никогда не влияет на игру. Отчасти схожие условия на трёх главных кортах Мадрида, но там всё-таки есть открытые раздвижные крыши, закрывающиеся только в непогоду, а здесь – полноценный зал.

Корты Штутгарта Фото: Robert Prange/Getty Images

В случае победы над Костюк Андрееву точно ждёт российское дерби, поскольку во втором круге она может выйти либо на Екатерину Александрову, либо на Людмилу Самсонову. Ещё две российские теннисистки находятся в противоположной, верхней половине сетки. Анастасия Потапова стартует с поединка с Кларой Таусон и в случае победы дальше выйдет на Арину Соболенко. Диана Шнайдер же сразится с пробившейся через квалификацию Вероникой Кудерметовой, затем – с Элисе Мертенс или с Александрой Саснович, а в четвертьфинале может встретиться с той же Соболенко. Напомню, для Шнайдер это будет первый турнир, на котором она работает с Динарой Сафиной. Пока что их сотрудничество носит пробный характер, и, как и у Марата Сафина с Андреем Рублёвым, договорённость есть только на грунтовый отрезок сезона.

Диана Шнайдер и Динара Сафина Фото: Robert Prange/Getty Images

Но вернёмся к Мирре, которая, кстати, в случае выхода в финал (или титула, если второй финалисткой станет Паолини) точно дебютирует в топ-5, поскольку занимающая пятую строчку Киз на этой неделе в принципе нигде не играет. После Александровой или Самсоновой 17-летнюю россиянку, скорее всего, будет ждать Джессика Пегула, а в полуфинале весьма вероятна встреча со Швёнтек. Грунт – любимое покрытие польки, которая четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» (и дважды выигрывала Штутгарт), так что здесь Мирре точно будет сложнее справиться с Игой, чем в Дубае или Индиан-Уэллсе – но, по крайней мере, Андреева уже знает, как побеждать Швёнтек. Кстати, в паре с Дианой Мирра здесь не сыграет – то ли девушки опять забыли подать заявку, как в Дубае, то ли решили пропустить эту неделю.

В Барселону из россиян отправились Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Даниил Медведев, как известно, грунт не слишком жалует и предпочитает не играть на этом покрытии слишком много, что не изменилось даже сейчас, когда он балансирует на грани десятки рейтинга, то выпадая из неё, то возвращаясь обратно. В первом круге и Андрей, и Карен сразятся с кем-то из квалификации. После этого Рублёв, вероятнее всего, выйдет на Алехандро Давидович-Фокину (либо на Стэна Вавринку), а Хачанов мог встретиться с Лоренцо Музетти, но итальянец, вызывавший врача в финале «Мастерса» в Монте-Карло, снялся с Барселоны, и его место в сетке занял Фрэнсис Тиафо. Кстати, Алехандро тоже прекрасно сыграл в Монако, дойдя там до полуфинала и уступив будущему чемпиону, Карлосу Алькарасу. Если предположить, что россиянам удастся победить этих соперников, то в четвертьфинале они встретятся друг с другом.

Андрей Рублёв и Марат Сафин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На полуфинальной стадии кто-то из российских теннисистов может сыграть с Каспером Руудом или Хольгером Руне. Норвежец, кстати, защищает здесь титул. Стефанос Циципас, уступивший ему в прошлогоднем финале, оказался в противоположной половине сетки и стартует с матча с американским гигантом Райлли Опелкой. Сеяным в четверти грека, помимо него самого, является француз Артюр Фис, а в верхней половине из топ-игроков есть также Карлос Алькарас и Алекс де Минор.

На мелком турнире в Руане есть только две россиянки – Анна Блинкова и Камилла Рахимова. Камилла стартует с игры с пятой сеяной, японкой Моюкой Учижимой. Анна же встретится с Каролин Гарсией, которая на пике была четвёртой ракеткой мира, а сейчас едва входит в топ-100. Сама Блинкова, впрочем, тоже знавала лучшие времена – была 34-й, а в данный момент занимает 75-ю строчку. Кстати, два года назад, когда Гарсия ещё была топ-игроком, Блинкова снискала славу напряжённой победой над Каролин во втором круге «Ролан Гаррос» с девятого (!) матчбола, но сейчас возможный успех в поединке с француженкой никакой славы точно не принесёт. Побеждать тем не менее очень желательно, а во втором круге Анна при таком раскладе встретится либо с Ольгой Данилович (3), либо с Александрой Крунич (Q). Отмечу также, что она находится в одной четверти с Рахимовой, а в полуфинале может сразиться с Линдой Носковой (2).