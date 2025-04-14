На грунтовых «пятисотниках» в Испании и Германии проходит стартовый раунд. На корт выйдут и четыре россиянина.

Рублёв бьётся за второй круг Барселоны! В Штутгарте сыграют Потапова и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на корте появится Андрей Рублёв (четвёртый номер посева), который сразится с квалифаером Йеспером де Йонгом из Нидерландов. У женщин сыграют в понедельник сразу три россиянки. Анастасия Потапова попытается справиться с датчанкой Кларой Таусон, чтобы затем выйти на первую ракетку мира Арину Соболенко. Ну а квалифаер Вероника Кудерметова померится силам в российском дерби с Дианой Шнайдер (8). За всеми подробностями следите в нашем лайве.