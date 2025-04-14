Рублёв бьётся за второй круг Барселоны! В Штутгарте сыграют Потапова и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на корте появится Андрей Рублёв (четвёртый номер посева), который сразится с квалифаером Йеспером де Йонгом из Нидерландов. У женщин сыграют в понедельник сразу три россиянки. Анастасия Потапова попытается справиться с датчанкой Кларой Таусон, чтобы затем выйти на первую ракетку мира Арину Соболенко. Ну а квалифаер Вероника Кудерметова померится силам в российском дерби с Дианой Шнайдер (8). За всеми подробностями следите в нашем лайве.
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Однако с украинкой Мирра в первом круге Штутгарта не встретится. Марта Костюк снялась, и её место в сетке заняла лаки-лузер Эрика Андреева. Таким образом, на старте престижного турнира нас ждёт битва сестёр Андреевых.
На этой неделе россияне играют в трёх турнирах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Расписание понедельника
Начинается новая теннисная неделя. Сегодня, в понедельник, нас ждёт много интересных матчей с участием россиян.
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