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Рублёв, Потапова, Шнайдер, Кудерметова: онлайн-трансляция Барселона, Штутгарт 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв бьётся за второй круг Барселоны! В Штутгарте сыграют Потапова и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Барселона, Штутгарт 2025
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На грунтовых «пятисотниках» в Испании и Германии проходит стартовый раунд. На корт выйдут и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на корте появится Андрей Рублёв (четвёртый номер посева), который сразится с квалифаером Йеспером де Йонгом из Нидерландов. У женщин сыграют в понедельник сразу три россиянки. Анастасия Потапова попытается справиться с датчанкой Кларой Таусон, чтобы затем выйти на первую ракетку мира Арину Соболенко. Ну а квалифаер Вероника Кудерметова померится силам в российском дерби с Дианой Шнайдер (8). За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP 500. Барселона. Сетка
WTA 500. Штутгарт. Сетка
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Йеспер де Йонг
94
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Анастасия Потапова
38
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
21
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Вероника Кудерметова
51
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Однако с украинкой Мирра в первом круге Штутгарта не встретится. Марта Костюк снялась, и её место в сетке заняла лаки-лузер Эрика Андреева. Таким образом, на старте престижного турнира нас ждёт битва сестёр Андреевых.

17:42 Даниил Сальников

На этой неделе россияне играют в трёх турнирах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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17:32 Даниил Сальников

Расписание понедельника

Начинается новая теннисная неделя. Сегодня, в понедельник, нас ждёт много интересных матчей с участием россиян.

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