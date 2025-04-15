Шнайдер взяла русское дерби в Штутгарте. А Потапова ушла с матчбола и попала на Соболенко

а этой неделе в Барселоне проходит грунтовый турнир категории ATP-500. Он появился в теннисном календаре ещё в 1953 году, то есть за 15 лет до Открытой эры. За всю историю титул лишь однажды смог завоевать российский теннисист. В финале 2000 года встретились Марат Сафин и Хуан Карлос Ферреро, которые сейчас входят в команды Андрея Рублёва и Карлоса Алькараса соответственно. Сафин тогда победил без потери сетов — 6:3, 6:3, 6:4. В 2003 году Марат в решающем матче проиграл Карлосу Мойе, а в сезоне-2019 Даниил Медведев получил «баранку» от Доминика Тима — 4:6, 0:6.

В этот раз первые два номера посева получили четырёхкратный чемпион ТБШ Алькарас, который после титула на «Мастерсе» в Монте-Карло вернулся на вторую строчку в рейтинге ATP, и прошлогодний чемпион Барселоны Каспер Рууд (7:5, 6:3 против Стефаноса Циципаса в финале), замыкающий первую десятку. В турнирной сетке, рассчитанной на 32 участника, оказались двое россиян, а именно восьмой номер мировой классификации Андрей Рублёв (4) и 27-я ракетка мира Карен Хачанов.

Рублёву, который на «Мастерсе» в Монте-Карло потерпел поражение в третьем раунде, в Барселоне в соперники по первому кругу достался Йеспер де Йонг, квалифаер из Нидерландов, располагающийся в конце первой сотни. Разница в классе стала видна сразу же. Де Йонг не смог навязать борьбу Рублёву, который быстро забирал геймы один за другим. После 4:0 россиянин чуть расслабился, наошибался и неожиданно упустил подачу. Но это не сказалось на результате первого сета. В следующих двух геймах Андрей проиграл лишь очко и забрал партию — 6:1 всего за 26 минут.

Во втором сете де Йонг прибавил, но Рублёв был начеку — 2:2. Решающее преимущество Андрей обеспечил себе в пятом гейме. Голландец начал с 40:0 на подаче, однако россиянин взял следующие пять очков и повёл 3:2 с брейком. Как и в первой партии, Рублёв не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта, а в девятом гейме ещё и принял на матч — 6:1, 6:3 за 1 час 5 минут.

«Сегодня я смог действовать по-настоящему агрессивно с самого начала. Думаю, это был мой первый матч за долгое-долгое время, когда я чувствовал себя по-настоящему хорошо. Посмотрим, как всё сложится. Но мне понравилось, как я выступил сегодня.

Мне действительно повезло, что я смог победить в двух сетах. Я хорошо знаю его, он очень хорошо выступил на хардовых турнирах в помещении, провёл действительно отличные матчи, обыграл некоторых теннисистов, которым даже я уступал. Плюс ко всему его стиль подходит под грунтовые корты, и, как вы сказали, он прошёл квалификацию, привык к здешним условиям. Что касается меня, я ожидал действительно сложного матча. Поэтому с самого начала старался играть по-настоящему агрессивно, быть на 100% сосредоточенным, и у меня получилось", — сказал Андрей после матча. Эта победа стала для него 100-й на турнирах категории ATP-500.

Лидеры по победам на турнирах ATP-500 (с 2009 года)

Рафаэль Надаль (Испания) — 121 Давид Феррер (Испания) — 116 Роджер Федерер (Швейцария) — 111 Кей Нисикори (Япония) — 103 Александр Зверев (Германия) — 103 Новак Джокович (Сербия) — 102 Андрей Рублёв (Россия) — 100

Во втором раунде Рублёв сыграет с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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А в Штутгарте (Германия) начался турнир категории WTA-500. С 1978 по 2005 год соревнование проходило в Фильдерштадте, а в 2006-м переехало в Штутгарт. В том же году до титула впервые добралась россиянка: Надежда Петрова в финале обыграла Татьяну Головин из Франции (6:3, 7:6 (7:4)). В финале-2009 Светлана Кузнецова победила Динару Сафину (6:4, 6:3), а с 2012 по 2014 год здесь не было равных Марии Шараповой, завоевавшей три титула подряд.

Состав участниц Штутгарта, турнирная сетка которого рассчитана на 28 теннисисток, как обычно, впечатляет. Сюда приехали все теннисистки из топ-7 рейтинга WTA, кроме Мэдисон Киз. Прошлогодняя чемпионка Елена Рыбакина, обыгравшая в том финале украинку Марту Костюк (6:2, 6:2), отказалась от защиты титула. На прошлой неделе Рыбакина, замыкающая топ-10 мировой классификации, помогла сборной Казахстана выйти в финальную часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг.

Россия на турнире представлена шестью спортсменками. Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали шестой и восьмой сеяными соответственно, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова попали в сетку по рейтингу, а Вероника Кудерметова — через квалификацию.

В первый игровой день состоялись два матча с участием россиянок. В первом из них 38-я ракетка мира Анастасия Потапова противостояла датчанке Кларе Таусон, находящейся в шаге от топ-20. Это была их третья очная встреча. В первом круге US Open — 2023 Таусон победила со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3, а в Кливленде-2024 Потапова взяла убедительный реванш — 6:2, 6:2.

В первом сете Таусон вчистую переиграла Потапову. У россиянки не шла подача (всего 48% попадания первой), а датчанка на этом фоне смотрелась более-менее уверенно (64%) и уверенно забрала партию. Клара ни разу не подпустила Анастасию к брейк-пойнтам, а сама показала стопроцентную реализацию, сделав два брейка с двух попыток, в третьем и седьмом геймах. Подавая на сет, Таусон реализовала первый же сетбол — 6:2 за 38 минут.

На вторую партию Потапова вышла с решительным настроем. Процент попадания первой подачи остался столь же низким, но при этом россиянка четырежды подала навылет и вообще в целом успешнее стала проводить розыгрыши. Во втором гейме Анастасия впервые вышла на брейк-пойнты, а в четвёртом наконец-то взяла чужую подачу — 3:1. Правда, подтвердить брейк россиянка не смогла. А Таусон, выиграв этот пятый гейм, взяла медицинский перерыв — из-за мозолей на правой ноге.

Медицинский перерыв Клары Таусон Фото: Кадр из трансляции

В седьмом гейме Потапова ушла с двойного брейк-пойнта, и это был последний случай, когда та или иная теннисистка могла сделать брейк. Судьба партии решалась на тай-брейке. Потапова упустила три сетбола, а при 8:7 в пользу Таусон ещё и матчбол отыграла! Четвёртый сетбол россиянки стал победным — 7:6 (10:8) за 1 час 23 минуты.

В решающем сете из первых шести геймов пять выиграла Потапова. У Таусон ничего не клеилось на корте, в особенности в своих геймах, так что даже единственный брейк на этом отрезке её не выручил. Поведя 5:1, Потапова отдала два гейма подряд, не сумев подать на матч. Однако уже в девятом гейме россиянка проиграла только одно очко на приёме и оформила волевую победу — 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 за 2 часа 41 минуту. Даже семь двойных ошибок не помешали Анастасии пройти дальше.

Во втором круге Потапова сыграет с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира Ариной Соболенко (1), которая, как и остальные представительницы топ-4 посева, получила bye в первом раунде.

А Шнайдер и Кудерметова-старшая сразились в дерби. Диана сейчас занимает 13-е место в рейтинге WTA, Вероника находится в шаге от топ-50. Счёт личных встреч также говорил в пользу Шнайдер (1-0), которая в Чарльстоне-2023 победила Кудерметову со счётом 6:4, 6:3. Перед турниром стало известно, что тренером Шнайдер как минимум на грунтовый сезон будет бывшая первая ракетка мира Динара Сафина.

В первом сете теннисистки на протяжении почти всего времени не давали друг другу шансов сделать брейк. Чуть чище и точнее играла Кудерметова, и в конце концов это сказалось. В 11-м гейме Вероника здорово атаковала на приёме и с третьего брейк-пойнта взяла подачу Шнайдер, после чего подала на матч — 7:5 за 49 минут. Интересно, что Диана по ходу партии заглядывала в блокнот с записями, подобный тому, который использует Мирра Андреева.

Второй сет начался так, как и первый. До 2:2 теннисистки дошли без брейков. А затем Шнайдер перехватила инициативу — и выиграла четыре гейма подряд. Кудерметова допустила слишком много неточностей в этой партии (14 невынужденных ошибок против шести у соперницы), которые привели сначала к одному брейку в исполнении Дианы, а затем и ко второму — 6:2 за 36 минут.

В решающей партии первой вышла вперёд с преимуществом Кудерметова, сделавшая брейк в третьем гейме. Что касается Шнайдер, то ей после пятого гейма потребовался медицинский перерыв. Диана испытывала дискомфорт в области правого плеча и шеи.

Медицинский тайм-аут Дианы Шнайдер Фото: Кадр из трансляции

И сразу после этого Шнайдер ответила своим брейком. Кудерметова начала гейм с 40:0, однако серия ошибок — и уже «ровно». Со второго брейк-пойнта Диана сравняла счёт в сете — 3:3. На этом она не остановилась и, взяв сперва свой гейм, сделала затем второй брейк подряд, после того как Вероника на брейк-пойнте не выдержала напряжения и допустила двойную ошибку. Подавая на матч, Шнайдер взяла гейм под ноль — 5:7, 6:2, 6:3 за 2 часа 16 минут. Со счёта 1:3 в пользу Кудерметовой Диана выиграла пять геймов подряд.

Во втором раунде Шнайдер сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс, которая обыграла белоруску Александру Саснович (Q) — 7:6 (7:3), 6:2.

Турниры в Барселоне и Штутгарте закончатся 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».