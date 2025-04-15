Как мы с Шараповой выгоняли Джоковича. Теннисный редактор «Чемпионата» – к 20-летию

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

«Чемпионату» — 20! И надо же — 17 с половиной лет из них я работаю здесь. Сколько статей и новостей вычитал за это время, сколько результатов пересмотрел и сеток проанализировал! А сколько лиц промелькнуло в этом круговороте лет. Пожалуй, вот все эти люди, с которыми довелось пообщаться – игроки, тренеры, коллеги, читатели – это самое ценное, что подарили мне годы на «Чемпе». Поэтому сейчас расскажу о некоторых знаковых встречах, почему-то засевших в памяти.

При чём здесь велосипед?

Лучшее время для журналиста, конечно, поездка на соревнование. Особенно для редактора, который бо́льшую часть времени обрабатывает тексты, что называется, «копаясь в чужих предисловиях». Освещать турнир из гущи событий, беседовать с героями спорта, переживать вместе с ними минуты победы или поражения, попытаться передать читателям эти эмоции и настроение – разве это не здорово? Однако ещё интереснее найти тему, которая лежит не на поверхности – она где-то рядом, но попробуй ещё докопайся до неё! И тут приходит на помощь какой-то знак свыше. Допустим, банальный дорожный указатель возле гостиницы в Питере, куда я в своё время регулярно ездил в командировки два раза в год – зимой на женский теннисный турнир, а осенью – на мужской.

Дорожный указатель на Крестовском острове Фото: Из архива Даниила Сальникова

Вышел из «дома» на работу, увидел, что, кроме тенниса, ещё есть и велосипед, вспомнил, что главный велогуру России Александр Кузнецов по совместительству является папой одной из лучших российских теннисисток Светланы Кузнецовой и тут же родилась мысль: «А почему бы и нет?» Благо велотрек, теннисный стадион и гостиница находятся в шаговой доступности на Крестовском острове. И вот через мгновение мы с моим многолетним товарищем по работе прекрасным фотографом Александром Сафоновым сидим в кабинете замечательного Александра Анатольевича Кузнецова, воспитавшего нескольких олимпийских чемпионов, и слушаем его рассказ, как он мечтает найти время сходить на матч дочери в родном городе.

Интересно, что в просторном кабинете у него по стенам были развешаны фотографии не только знаменитых велосипедистов, но и дочери Светланы на разных этапах её замечательной карьеры. Удивил Александр Кузнецов прежде всего тем, что, будучи человеком известным и весьма опытным в мире спорта, оказался совсем непохожим на привычных «теннисных родителей». Да, он заслуженный тренер СССР по велоспорту, воспитал немало атлетов, но не вмешивался в тренировочный процесс Светланы, доверяя полностью ей и её команде. Причём, по словам мэтра, он никогда до момента нашего интервью так и не побывал на турнирах дочери — ни на детских, ни на взрослых.

Конечно же, хотелось понять, как в семье знаменитых велосипедистов оказалась теннисистка. «Когда речь пошла о том, чем заняться Светлане, то я сказал Галине (Царёвой — жене Александра Анатольевича и маме Светланы, шестикратной чемпионке мира в индивидуальном спринте. — Прим. «Чемпионата»): «Нет, только не велоспортом. Дочку тренировать я не буду». Галина возразила: «Может, она у другого тренера будет тренироваться?» Я ей ответил: «Тогда ты же мне скажешь, что я вожусь с другими детьми, а свою дочку бросил. Давай что-нибудь другое». Так Светланка попала в теннис», — рассказал мне папа чемпионки турниров «Большого шлема».

Лучший раздел

Движущая сила любого спортивного портала – это футбол. Тем удивительнее было узнать, что на новогоднем корпоративе 2013 года редакция «Чемпионата» решила особо отметить работу теннисного раздела. Руководитель проекта Дмитрий Сергеев неожиданно вызвал на сцену нашу дружную компашку и вручил звезду – приз лучшему разделу года. Чем он руководствовался в своём выборе – осталось загадкой. То ли сыграли свою роль его родственные связи с на тот момент 15-летним теннисистом, а в скором будущем представителем топ-10 рейтинга ATP Стефаносом Циципасом, то ли работа нашего раздела действительно заслуживала особой оценки, но лично я был потрясён этим фактом и в момент получения звезды не особо даже верил в происходящее.

Дмитрий Сергеев (в центре) вручает приз лучшему разделу «Чемпионата» Даниилу Сальникову (справа) Фото: Из архива редакции «Чемпионата»

Тот состав раздела «Теннис» был классический: Дима Шахов, Артём Тайманов, Илья Рывлин, Рома Семёнов. Многие работали практически с первого дня образования раздела, самозабвенно пытаясь получить отклик у читателей, конечно же, не зная и не понимая всех ныне новомодных маркетинговых технологий. Мы просто экспериментировали, пробовали что-то оригинальное, иногда хулиганили, как, например, 1 апреля. Допустим, в лайв-трансляции по ходу матча между условными Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером вдруг появлялись фотографии или фамилии игроков Николая Давыденко и Михаила Южного. Или публиковали юмореску о том, как все топовые теннисисты втайне друг от друга съезжались в Москву, чтобы выиграть Кубок Кремля.

Позже стали появляться новые авторы — Лёва Савари, Андрей Иванов, Лёня Гольдман, Настя Филиппова, Мухтар Марданов, Гоша Шаков, Даниэль Виленчук — всех, кто прошёл через теннисный раздел «Чемпа», перечислить просто нереально. Так уж сложилось, что для многих я стал первым редактором, человеком, который должен был объяснять азбучные журналистские истины. Ребята переписывали по несколько раз тексты, страдали, мучились, но присылали и присылали мне на проверку очередной вариант статьи. В конце концов, материал выходил – и на «Чемпионате» появлялся новый автор. Ещё одна победа!

«Классический» состав теннисного отдела «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

За все эти годы текст так и не вышел, кажется, только раз. Молодой теннисный блогер хотел попробовать свои силы в классической журналистике и предложил написать для нас текст. Возможно, я плохо объяснял задачу, возможно, ему не хватило мотивации, но в какой-то момент он сдался, пообещав вернуться позже. Но спасибо, что попробовал. А тем, кто всё же смог — крепко жму руку. Вы знаете, что я всегда на связи.

14-летняя звёздочка

Задача любого раздела не только рассказывать о событиях, происходящих в их виде спорта здесь и сейчас, знакомить с героями, отличившимся на аренах мира, и делать какие-то исторические ретроспективы, но и немного заглядывать в будущее, пытаться угадать, кто из юных спортсменов засверкает через несколько лет. Конечно, мы всегда старались открывать новые имена, например, внимательно следили за всеми юниорскими «Шлемами».

В статистике «Чемпионата» собраны все сетки юниорских ТБШ за последние 15 лет, если до четвертьфинала добирался хотя бы один россиянин или россиянка. А они ещё как добирались! Любители тенниса могут посмотреть, например, путь к финалу Андрея Рублёва, Мирры и Эрики Андреевых или, скажем, Анастасии Потаповой. Первое интервью мы сделали, когда Насте едва исполнилось 14. А когда она через год с небольшим завоевала титул на юниорском Уимблдоне, то первым делом привезла драгоценный трофей в редакцию «Чемпионата».

Анастасия Потапова с уимблдонским кубком в редакции «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

С тех пор Потапова ещё не раз давала интервью «Чемпионату», снова приезжала в наш офис, когда возглавила Чемпионскую гонку WTA среди россиянок. Она продолжает следить за нашими публикациями, а мы – не только за её выступлениями, но и за Настиным бурно развивающимся телеграм-каналом.

Однако та первая встреча с юной Настей, конечно же, запомнилось больше всего. Удивили прежде всего старательность, решительность, максимализм. А её, казалось бы, простой ответ «не хочу никого осуждать, но сама никогда в жизни не уйду играть за какую-то другую страну», почему-то здорово врезался в память.

Когда ты в хорошей компании

Тем, кто смотрел когда-то теннис, наверное, знакома картина, когда теннисист на матчболе удачно подаёт первым мячом, поединок на этом заканчивается, и второй мяч ему уже становится не нужен. Тогда на радостях он достаёт из кармана этот мяч и выбивает его на трибуны, а какому-то болельщику достаётся этот сувенир. Таким обладателем счастливого мяча однажды стал и я.

Дело было во время четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2011 в женском парном разряде. Елена Веснина и Саня Мирза из Индии выиграли на корте №1 у первого дуэта мира — Хисела Дулько/Флавия Пеннетта (Аргентина/Италия). Довольная Лена достала из кармана лишний мяч и пробила его на верхний ярус трибун — как раз туда, где я и стоял, аплодируя их победе. Заполучив заветный трофей, тут же побежал вниз и попросил нашу теннисистку поставить на нём автограф. С тех пор этот счастливый мячик лежит у меня дома среди других ценных сувениров.

Мяч с «Ролан Гаррос» с автографом Елены Весниной Фото: Из архива Даниила Сальникова

Кстати, Елена многие годы была не только героиней наших материалов, но и даже автором блога на «Чемпе». Она дважды объявляла о возвращении в теннис после рождения детей именно на нашем сайте, была гостьей редакции – привозила к нам олимпийские медали, а сейчас с удовольствием комментирует для нас в качестве эксперта значимые события в мире тенниса.

А однажды мы оказались с Весниной в одной компании по очень приятному поводу. Так получилось, что, когда организаторы Национальной теннисной премии «Русский Кубок» — 2017 решили признать меня «Журналистом года», среди других лауреатов в тот раз оказалась и Елена Веснина. За победу в парном разряде Уимблдона её и Екатерину Макарову признали «Золотым дуэтом». Ну а многолетнего тренера Елены и по совместительству отца Сергея Веснина наряду с Евгенией Манюковой назвали «Наставником чемпионов». После приятной и волнительной церемонии награждения мы втроем встретились в холле и с радостью продемонстрировали всем наши кубки.

Даниил Сальников, Сергей Веснин и Елена Веснина – лауреаты премии «Русский Кубок» Фото: Из личного архива Даниила Сальникова

Куда же без Джоковича

Отвечая на один из вопросов теста к 20-летию «Чемпионата», с ухмылкой отметил для себя: «Кто же, как не он!» А вопрос звучит так: «Угадайте, про кого за эти годы больше всего было написано материалов на сайте?» Нет, это не Александр Овечкин и не Игорь Акинфеев, а «простой сербский теннисист» Новак Джокович. Почему? Да потому что за 20 лет «Чемпионата» в какой только материал не пролезла его хитрая физиономия, точнее, фамилия. Ну это я, конечно, любя. Что бы мы все без него делали! Могу рассказать, как мне пришлось писать про Новака в статье, которая по задумке была посвящена совсем другому человеку.

Было это на «Ролан Гаррос» — 2014. Я приехал работать на турнир уже четвёртый год подряд, казалось бы, всё тут знал и отлично ориентировался, как обходить толпы болельщиков, чтобы быстро добраться из пресс-центра до нужного корта и вернуться обратно, гнал материалы в редакцию в больших количествах, но хотелось чего-то эдакого. И тут, как в случае с питерским дорожным указателем, в дело вмешался случай. Заходя утром на стадион, я увидел на обложке ежедневной газеты турнира Quotidien фотографию Марии Шараповой, что, в общем-то, было довольно неожиданно для французов, которые любят попиарить своих теннисистов. И надо отметить, к пятнице первой недели их в сетках осталось ещё много. А тут вдруг — россиянка.

Утром пятницы на обложке ежедневной газеты турнира Quotidien было провозглашено, что Мария – главный фаворит турнира Фото: Из личного архива Даниила Сальникова

Тут-то и родился сценарий материала, который потом получил название «Один день Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Первый эпизод с газетой, по сути, уже был готов. Осталось посетить тренировку, сам матч и послематчевую пресс-конференцию Марии. Это был весёлый и азартный день — помимо освещения остальных событий турнира с участием россиян, надо было успевать перемещаться по огромному стадиону вслед за чемпионкой ТБШ, которую с одной стороны сопровождали амбалы из охраны, а с другой – липли стайки фанатов в надежде сфотографировать или взять автограф. Возможно, потому что у Марии настроение было хорошее и она с удовольствием раздавала всем этот позитив, но в тот день всё у меня как-то удачно сложилось. Детали можно почитать в той статье. Опишу лишь одну сцену.

Россиянка выиграла очередной матч на пути к титулу и отправилась на пресс-конференцию. У входа в главный зал пресс-центра я и столкнулся с ней. Мы поздоровались и я предупредил Марию, что там пока занято.

— Это кто нам там мешает? — спросила будущая чемпионка, с напускной сердитостью входя зал.

В зале сидел Джокович, который после своей победы заговорился с сербской прессой больше отведённого времени. Новак тепло поприветствовал Шарапову, извинился за задержку и ушёл со своей компанией договаривать в зал №2. Пресс-конференция россиянки пошла своим ходом, как вдруг теннисистка на полуслове осеклась и у неё округлились глаза. Все повернулись назад, чтобы понять, что так удивило Марию. Оказалось, это Новак Джокович, завершивший разговор со своим соотечественниками, неожиданно высунулся из комнаты для синхронных переводчиков и стал корчить Шараповой гримасы, чтобы немного подурачиться и сбить с толку невозмутимую, казалось бы, теннисистку. Это ему удалось — Мария рассмеялась, отвечая на вполне серьёзный вопрос.

Так прошёл день на «Ролан Гаррос» для Шараповой, а для меня как миг пролетели 17,5 лет на «Чемпе». Можно многое ещё рассказать – и историю моего прихода на «Чемпионат», и о том, как попробовал себя в роли тренера юной теннисистки на международном турнире, как случайно благодаря Шараповой оказался на репетиции открытия Олимпиады в Сочи, но приберегу, пожалуй, эти и другие истории к какой-то более внушительной дате…