«Кошмар» повторяется. Эрика и Мирра Андреевы в Штутгарте вновь сыграют друг с другом

Сёстрам придётся побороться на старте грунтового «пятисотника». Эта будет их вторая встреча.

В основную сетку женского турнира серии WTA-500 в Штутгарте попали восемь россиянок, и сразу шесть из них составили пары в поединках первого круга. Например, на старте соревнований предстоит встретиться Эрике и Мирре Андреевым.

Изначально Мирра, посеянная в Штутгарте под шестым номером, должна была сыграть с прошлогодней финалисткой Мартой Костюк. Но украинская спортсменка снялась с турнира из-за травмы, поэтому её место в сетке заняла Эрика Андреева. Старшая из сестёр проиграла Александре Саснович в финале квалификации, однако попала в основу как лаки-лузер.

Эта встреча станет для Андреевых уже второй в рамках профессионального тура.

Впервые сёстры сразились друг с другом прошлой осенью. Случилось это на турнире серии WTA-1000 в Ухане. Тогда Эрика тоже попала в основу как лаки-лузер. В первом круге старшая из сестёр переиграла Даяну Ястремскую, а младшая – Ван Сиюй. И встретились девушки во втором круге. Обе тогда перед стартом описывали эту игру как «кошмар».

По окончании прошлого сезона «Чемпионат» сделал большое интервью с Андреевыми, и девочки поделились чувствами от того самого дня. Кстати, тот матч сёстры назвали самым сложным испытанием за год.

Мирра: Мы жили в одном номере, потом проснулись, вместе позавтракали, посмотрели сериал. А потом я подумала: «Это я против неё сегодня играю? Что это я такая любезная? Надо уже настраиваться».

Я начала сильно волноваться только перед матчем. Целый день у меня было состояние «Ладно, что поделать, будем играть». А когда стала выходить на корт, был просто ужас.

Эрика: Я волновалась с самого утра. Наоборот, ближе к матчу меня чуть отпустило, но в целом это было сложно.

Тогда победа за полтора часа и со счётом 6:3, 6:1 осталась за Андреевой-старшей. В этом поединке всё решили нервы и психологическая устойчивость.

Сегодня сестёр в рейтинге отделяют почти 90 позиций: Мирра располагается на девятой строчке, Эрика же занимает 97-е место.

Разные пути проходят сёстры в этом сезоне. 17-летняя теннисистка за эти несколько месяцев выиграла пару «тысячников», провела полуфинал на «пятисотнике» в Брисбене, взяла два титула в паре с Дианой Шнайдер. На счету 20-летней спортсменки 13 поединков на уровне WTA (включая квалификацию и турниры серии 125), девять из которых завершились поражением. Пусть и непросто складывается сезон для Эрики, но она продолжает набирать очки, искать стабильную игру и бороться за прорыв в рейтинге.

В конце прошлого года Мирра сказала:

«Вообще, у меня была мечта сыграть с Эрикой в финале «Большого шлема», однако после того матча в Китае я уже даже не знаю, хочу ли, чтобы это повторилось. Теперь, если играть друг с другом, то в финалах или хотя бы где-нибудь поглубже в сетке».

Да, Андреевым нужно ещё подождать, чтобы воплотить в реальность свою большую мечту. А пока – ждём встречи сестёр на старте турнира в Штутгарте.