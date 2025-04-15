«Уже думала, какие авто хотела бы получить». Признания Мирры перед турниром в Штутгарте

На этой неделе стартовал престижный грунтовый турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Здесь собралась практически вся теннисная элита, включая очень многих россиянок. Впервые участие в «пятисотнике» принимает и седьмая ракетка мира Мирра Андреева. На пресс-конференции она поделилась первыми впечатлениями от турнира, назвала своё любимое покрытие, высказалась о грядущей встрече со старшей сестрой Эрикой, попыталась ответить на вопрос, почему в WTA-туре так мало тренеров женского пола, а ещё раскрыла секрет своего прогресса.

— Мирра, добро пожаловать в Штутгарт. Вы здесь оказались впервые. Каковы ваши первые впечатления от турнира?

— Да, я впервые оказалась в Штутгарте. Пока что мне нравится турнир. Мне нравятся корты. Вид на центральный корт очень красивый. Пока всё хорошо.

— Расскажите, как проходят ваши тренировки здесь, в Штутгарте. Вы находитесь здесь уже несколько дней. Как чувствуете себя на корте?

— Да, я провела пару дней в Штутгарте, тренируясь и привыкая к здешним условиям, к корту. Пока могу сказать, что мне здесь довольно комфортно. Надеюсь, что в ближайшие пару дней я смогу показать хороший уровень тенниса.

— Вы отлично начали этот сезон, выиграв два крупных турнира на харде. В прошлом году вы вышли в полуфинал на «Ролан Гаррос». Вы демонстрировали хорошие результаты на Уимблдоне. Какое покрытие считаете своим любимым?

— Честно говоря, сейчас я даже не уверена в своём ответе. Раньше я бы точно сказала «грунт». После серии турниров на хардовых кортах мне также нравится играть и на этом покрытии. Думаю, что сейчас грунт и хард являются моими любимыми покрытиями.

— К какому покрытию вам сложнее всего привыкнуть, когда вы начинаете играть на нём?

— Считаю, что таким покрытием является трава. Мне нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к ней. Мы попытаемся с командой адаптироваться к траве до старта серии турниров на этом покрытии.

— В Штутгарте не настоящая красная глина, она немного другая. Ваши впечатления о «Порше-Арене»? Вас не отвлекают автомобили, находящиеся сзади?

— Да, конечно, это не тот грунт, к которому я привыкла. Я провела пару дней, тренируясь, приспосабливаясь к покрытию. Теперь могу сказать, что мне здесь очень комфортно играть.

Вид на центральный корт очень красивый. Я уже думала, какие авто хотела бы получить (улыбается). Но мы ещё не дошли до цели. Я лишь оглядываюсь вокруг. У меня ещё нет водительских прав.

— Выскажитесь о предстоящем поединке со своей старшей сестрой Эрикой.

— Мы подойдём к этому профессионально, потому что у нас нет другого выбора. Мы просто выйдем на корт и будем играть, как в любом другом матче. Мы сразимся друг с другом, и, вероятно, это будет хороший и увлекательный поединок.

— В WTA-туре не так много женщин-тренеров. Очевидно, что вы добились большого успеха с Кончитой Мартинес. В чём его секрет? Почему в женском туре так мало женщин-наставников?

— Честно говоря, не знаю. Не думаю, что могу ответить на этот вопрос, так как провожу лишь второй или третий год в туре. С Кончитой я работаю только один год.

У нас прекрасные отношения с ней. Думаю, что всё работает супер, очень здорово. Надеюсь, что наши отношения будут такими же ещё на протяжении многих лет.

МИРРА АНДРЕЕВА И КОНЧИТА МАРТИНЕС Фото: Robert Prange/Getty Images

— Расскажите, какой настрой на турниры помог вам добиться значительного прогресса в нынешнем сезоне.

— Когда я играю матч на турнире, стараюсь выходить на корт и наслаждаться каждым моментом, получать удовольствие, однако в то же время относиться к этому серьёзно. В последнее время я нашла этот баланс: не впадать в депрессию или не слишком сильно волноваться на корте, но при этом относиться к этому спокойно и отпускать ситуацию. В последние два месяца мне это очень помогло.

Турнир в Штутгарте закончится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».