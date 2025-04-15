Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Барселона, Штутгарт, Руан 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Хачанов, Александрова, Блинкова

Александрова взяла русское дерби в Штутгарте. И сыграет с кем-то из сестёр Андреевых
Александр Насонов
Результаты теннисных матчей за 15 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Карен Хачанов в Барселоне тоже вышел во второй круг. А Анна Блинкова обидно проиграла.

Во вторник, 15 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне проходили заключительные матчи первого круга. Россиянин Карен Хачанов, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, играл с бывшей восьмой, а ныне 88-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Оба теннисиста неудачно начали этот грунтовый сезон. На «Мастерсе» в Монте-Карло Хачанов и Норри закончили борьбу после первого же матча. Разница в том, что для Карена, уступившего Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 6:4, 4:6, это был первый круг, а для Кэмерона — первый круг квалификации. Зато в Барселоне британец прошёл отбор, выиграв два поединка.

ATP-500. Барселона-2025. Турнирная сетка

В очных встречах у Хачанова и Норри было 4-3 в пользу россиянина, в том числе 2-2 на грунте. Год назад Карен одолел соперника на «Мастерсе» в Монте-Карло (7:5, 7:6 (7:3)), за счёт чего вырвался вперёд в личном противостоянии. Сегодня россиянин также победил.

В первом сете Хачанов смотрелся уверенно, несмотря на слабоватый процент попадания первой подачи (56%). Брейк-пойнтов у Норри не было, а на приёме Карен дважды выходил на брейк-пойнт, один из которых сумел реализовать. Благодаря этому россиянин в 10-м гейме подавал на сет при 5:4, заработал сетбол… И не смог закрыть партию. Британец отыграл этот сетбол, затем со второго брейк-пойнта сравнял счёт — 5:5. Ещё через два гейма состоялся тай-брейк, на котором Норри использовал первый же сетбол — 7:6 (7:3) за 59 минут.

Во втором сете Хачанов также сделал ранний брейк. Во втором гейме он дожал Норри с третьего брейк-пойнта, а потом взял свой гейм — 3:0. В следующих трёх геймах британец отдал россиянину лишь два очка и сравнял счёт — 3:3. Затем игроки обменялись брейками, а на концовку Карен собрался как следует и под ноль забрал два гейма — 6:4 за 41 минуту.

Третий сет проходил при преимуществе Хачанова. Карен не подарил Норри ни одного брейк-пойнта, а у него самого были шансы взять чужую подачу, но до поры до времени россиянин не пользовался ими, упустив четыре брейк-пойнта. В восьмом гейме Хачанов наконец добился брейка, после чего подал на матч и одержал волевую победу — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 за 2 часа 19 минут.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 18:50 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 3
         
Кэмерон Норри
88
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Во втором круге Карен сыграет с испанцем Хауме Мунаром, который выбил девятого сеяного Фрэнсиса Тиафо — 2:6, 7:5, 6:1.

Напомним, в первый игровой день в 1/8 финала пробился Андрей Рублёв. Его соперник по матчу второго круга определился в противостоянии Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Новоиспечённый полуфиналист Монте-Карло обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ — 6:1, 6:4.

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 19:20 МСК
Стэн Вавринка
162
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

На турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоялось российское дерби. В матче первого круга встретились Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, 22-я и 19-я ракетки мира соответственно. Эти теннисистки уже в четвёртый раз играли друг с другом, и если первые две встречи выиграла Александрова, то последний матч, состоявшийся в Хертогенбосхе в 2024 году, остался за Самсоновой, победившей в том полуфинале со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:1.

WTA -500. Штутгарт-2025. Турнирная сетка

Александрова вошла в игру не сразу и начала с 0:40 на подаче. Этот тройной брейк-пойнт она отыграла, но всё же потом не удержала подачу, а во втором гейме Самсонова подтвердила сделанный брейк. Однако впоследствии Екатерина смотрелась посолиднее. У неё заработала подача, которая на грунте, может, менее эффективна, чем на других покрытиях. Тем не менее Екатерина, собравшая в этой партии шесть эйсов (отличный показатель), больше не подпускала Людмилу к брейк-пойнтам, а на приёме дважды брала геймы и забрала сет — 6:3 за 36 минут. Из последних семи геймов в этой партии Александрова взяла шесть, отыгравшись с 0:2.

Во второй партии в нечётных геймах подавала Самсонова, и поначалу теннисистки без особых трудностей удерживали каждая свою подачу. А при счёте 3:3 Александрова выдала брейк под ноль (помогли две двойные ошибки от соперницы), и судьба матча оказалась решена. В восьмом гейме Екатерина подтвердила брейк, а в девятом приняла на матч, хотя Самсонова начала с 40:0 на подаче, — 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут. В этом гейме, да и вообще во всём поединке Людмилу подвело большое количество двойных ошибок — шесть во втором сете, в том числе на матчболе и непосредственно перед ним, а всего за матч — восемь. Александрова же в дополнение к шести эйсам в первой партии добавила ещё четыре.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 16:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Во втором круге Александрова сразится с кем-то из сестёр Андреевых: либо с Миррой, получившей шестой номер посева, либо с Эрикой, попавшей в сетку в качестве лаки-лузера. Сёстры сыграют друг с другом в среду, 16 апреля.

Материалы по теме
«Кошмар» повторяется. Эрика и Мирра Андреевы в Штутгарте вновь сыграют друг с другом
«Кошмар» повторяется. Эрика и Мирра Андреевы в Штутгарте вновь сыграют друг с другом

Также на этой неделе в Руане (Франция) проходит турнир категории WTA-250. Это соревнование появилось в календаре совсем недавно, в 2022 году. Поначалу турнир имел категорию WTA-125 и проводился не в апреле, как сейчас, а в октябре, и не на грунте, а на харде. В 2023 году Эрика Андреева вышла здесь в финал, который уступила Виктории Голубич со счётом 4:6, 1:6. А с 2024-го Руан повысили до WTA-250, перенесли на апрель и сменили покрытие. Действующей чемпионкой является Слоан Стивенс, победившая в прошлогоднем финале Магду Линетт со счётом 6:1, 2:6, 6:2.

В этот раз Стивенс не стала заявляться в Руан, и первые два номера посева получили украинка Элина Свитолина и чешка Линда Носкова. Россия в основной сетке представлена двумя теннисистками: Анной Блинковой и Камиллой Рахимовой. Сегодня играла Блинкова, 75-я ракетка мира. Изначально с ней должна была встречаться чемпионка Итогового-2022 бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия. Однако француженка снялась, и соперницей Блинковой стала 19-летняя чешка Линда Фрухвиртова (LL), располагающаяся в середине второй сотни мировой классификации. В 2023 году эти теннисистки пересеклись на турнире в Нинбо, и тогда сильнее оказалась Фрухвиртова — 6:3, 3:6, 6:1. В этот раз она также одержала победу.

WTA-250. Руан-2025. Турнирная сетка

В первом сете, казалось, всё идёт к победе Блинковой. Она начала с брейка, в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы, причём под ноль, — счёт стал 5:2 в пользу россиянки. И вот после этого Анна дважды не подала на сет! Причём на этом отрезке у неё даже сетболов не было. На тай-брейке Блинкова, впрочем, дожала соперницу, использовав третий сетбол, — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Во второй партии Блинкова дважды выходила вперёд с брейком, но Фрухвиртова отыгрывалась. Во второй половине сета преимущество было у чешки, которая, начиная с 2:4, выиграла четыре гейма подряд. Блинкова трижды подряд не смогла взять гейм на подаче и проиграла сет — 6:4 в пользу Фрухвиртовой за 47 минут.

В решающем сете поочерёдно вырывались вперёд обе спортсменки: сперва Блинкова, а затем – Фрухвиртова. В восьмом гейме Анна в третий раз взяла чужую подачу и при 5:3 вышла подавать на матч. Увы, но в этом гейме россиянка взяла лишь одно очко, после чего чешка сравняла счёт — 5:5. Последние два гейма также выиграла Линда, которой в 12-м гейме удалось добиться своего лишь с пятого матчбола, — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 53 минуты.

Руан. 1-й круг
15 апреля 2025, вторник. 15:10 МСК
Линда Фрухвиртова
159
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 7
7 7 		4 5
         
Анна Блинкова
75
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Турнир в Руане завершится 20 апреля, «пятисотники» в Барселоне и Штутгарте — 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android