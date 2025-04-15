Александрова взяла русское дерби в Штутгарте. И сыграет с кем-то из сестёр Андреевых

Во вторник, 15 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне проходили заключительные матчи первого круга. Россиянин Карен Хачанов, занимающий 27-е место в мировом рейтинге, играл с бывшей восьмой, а ныне 88-й ракеткой мира Кэмероном Норри. Оба теннисиста неудачно начали этот грунтовый сезон. На «Мастерсе» в Монте-Карло Хачанов и Норри закончили борьбу после первого же матча. Разница в том, что для Карена, уступившего Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 6:4, 4:6, это был первый круг, а для Кэмерона — первый круг квалификации. Зато в Барселоне британец прошёл отбор, выиграв два поединка.

В очных встречах у Хачанова и Норри было 4-3 в пользу россиянина, в том числе 2-2 на грунте. Год назад Карен одолел соперника на «Мастерсе» в Монте-Карло (7:5, 7:6 (7:3)), за счёт чего вырвался вперёд в личном противостоянии. Сегодня россиянин также победил.

В первом сете Хачанов смотрелся уверенно, несмотря на слабоватый процент попадания первой подачи (56%). Брейк-пойнтов у Норри не было, а на приёме Карен дважды выходил на брейк-пойнт, один из которых сумел реализовать. Благодаря этому россиянин в 10-м гейме подавал на сет при 5:4, заработал сетбол… И не смог закрыть партию. Британец отыграл этот сетбол, затем со второго брейк-пойнта сравнял счёт — 5:5. Ещё через два гейма состоялся тай-брейк, на котором Норри использовал первый же сетбол — 7:6 (7:3) за 59 минут.

Во втором сете Хачанов также сделал ранний брейк. Во втором гейме он дожал Норри с третьего брейк-пойнта, а потом взял свой гейм — 3:0. В следующих трёх геймах британец отдал россиянину лишь два очка и сравнял счёт — 3:3. Затем игроки обменялись брейками, а на концовку Карен собрался как следует и под ноль забрал два гейма — 6:4 за 41 минуту.

Третий сет проходил при преимуществе Хачанова. Карен не подарил Норри ни одного брейк-пойнта, а у него самого были шансы взять чужую подачу, но до поры до времени россиянин не пользовался ими, упустив четыре брейк-пойнта. В восьмом гейме Хачанов наконец добился брейка, после чего подал на матч и одержал волевую победу — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 за 2 часа 19 минут.

Во втором круге Карен сыграет с испанцем Хауме Мунаром, который выбил девятого сеяного Фрэнсиса Тиафо — 2:6, 7:5, 6:1.

Напомним, в первый игровой день в 1/8 финала пробился Андрей Рублёв. Его соперник по матчу второго круга определился в противостоянии Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания). Новоиспечённый полуфиналист Монте-Карло обыграл трёхкратного чемпиона ТБШ — 6:1, 6:4.

На турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоялось российское дерби. В матче первого круга встретились Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, 22-я и 19-я ракетки мира соответственно. Эти теннисистки уже в четвёртый раз играли друг с другом, и если первые две встречи выиграла Александрова, то последний матч, состоявшийся в Хертогенбосхе в 2024 году, остался за Самсоновой, победившей в том полуфинале со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:1.

Александрова вошла в игру не сразу и начала с 0:40 на подаче. Этот тройной брейк-пойнт она отыграла, но всё же потом не удержала подачу, а во втором гейме Самсонова подтвердила сделанный брейк. Однако впоследствии Екатерина смотрелась посолиднее. У неё заработала подача, которая на грунте, может, менее эффективна, чем на других покрытиях. Тем не менее Екатерина, собравшая в этой партии шесть эйсов (отличный показатель), больше не подпускала Людмилу к брейк-пойнтам, а на приёме дважды брала геймы и забрала сет — 6:3 за 36 минут. Из последних семи геймов в этой партии Александрова взяла шесть, отыгравшись с 0:2.

Во второй партии в нечётных геймах подавала Самсонова, и поначалу теннисистки без особых трудностей удерживали каждая свою подачу. А при счёте 3:3 Александрова выдала брейк под ноль (помогли две двойные ошибки от соперницы), и судьба матча оказалась решена. В восьмом гейме Екатерина подтвердила брейк, а в девятом приняла на матч, хотя Самсонова начала с 40:0 на подаче, — 6:3, 6:3 за 1 час 17 минут. В этом гейме, да и вообще во всём поединке Людмилу подвело большое количество двойных ошибок — шесть во втором сете, в том числе на матчболе и непосредственно перед ним, а всего за матч — восемь. Александрова же в дополнение к шести эйсам в первой партии добавила ещё четыре.

Во втором круге Александрова сразится с кем-то из сестёр Андреевых: либо с Миррой, получившей шестой номер посева, либо с Эрикой, попавшей в сетку в качестве лаки-лузера. Сёстры сыграют друг с другом в среду, 16 апреля.

Также на этой неделе в Руане (Франция) проходит турнир категории WTA-250. Это соревнование появилось в календаре совсем недавно, в 2022 году. Поначалу турнир имел категорию WTA-125 и проводился не в апреле, как сейчас, а в октябре, и не на грунте, а на харде. В 2023 году Эрика Андреева вышла здесь в финал, который уступила Виктории Голубич со счётом 4:6, 1:6. А с 2024-го Руан повысили до WTA-250, перенесли на апрель и сменили покрытие. Действующей чемпионкой является Слоан Стивенс, победившая в прошлогоднем финале Магду Линетт со счётом 6:1, 2:6, 6:2.

В этот раз Стивенс не стала заявляться в Руан, и первые два номера посева получили украинка Элина Свитолина и чешка Линда Носкова. Россия в основной сетке представлена двумя теннисистками: Анной Блинковой и Камиллой Рахимовой. Сегодня играла Блинкова, 75-я ракетка мира. Изначально с ней должна была встречаться чемпионка Итогового-2022 бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия. Однако француженка снялась, и соперницей Блинковой стала 19-летняя чешка Линда Фрухвиртова (LL), располагающаяся в середине второй сотни мировой классификации. В 2023 году эти теннисистки пересеклись на турнире в Нинбо, и тогда сильнее оказалась Фрухвиртова — 6:3, 3:6, 6:1. В этот раз она также одержала победу.

В первом сете, казалось, всё идёт к победе Блинковой. Она начала с брейка, в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы, причём под ноль, — счёт стал 5:2 в пользу россиянки. И вот после этого Анна дважды не подала на сет! Причём на этом отрезке у неё даже сетболов не было. На тай-брейке Блинкова, впрочем, дожала соперницу, использовав третий сетбол, — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут.

Во второй партии Блинкова дважды выходила вперёд с брейком, но Фрухвиртова отыгрывалась. Во второй половине сета преимущество было у чешки, которая, начиная с 2:4, выиграла четыре гейма подряд. Блинкова трижды подряд не смогла взять гейм на подаче и проиграла сет — 6:4 в пользу Фрухвиртовой за 47 минут.

В решающем сете поочерёдно вырывались вперёд обе спортсменки: сперва Блинкова, а затем – Фрухвиртова. В восьмом гейме Анна в третий раз взяла чужую подачу и при 5:3 вышла подавать на матч. Увы, но в этом гейме россиянка взяла лишь одно очко, после чего чешка сравняла счёт — 5:5. Последние два гейма также выиграла Линда, которой в 12-м гейме удалось добиться своего лишь с пятого матчбола, — 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 за 2 часа 53 минуты.

Турнир в Руане завершится 20 апреля, «пятисотники» в Барселоне и Штутгарте — 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».