Иванович и Швайнштайгер внезапно расстались после девяти лет брака. У них трое детей

Ана и Бастиан были одной из самых ярких спортивных пар мира, но, вероятно, чувства между ними прошли.

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович и легендарный футболист сборной Германии Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака, сообщает издание Bunte.

По данным источника, разрыв произошел около двух месяцев назад. У пары, которая сыграла свадьбу в июле 2016 года, осталось трое сыновей: старшему Луке – семь лет, среднему Леону – четыре года, младшему Тео – год.

Иванович сейчас живет с детьми в Белграде. Швайнштайгер, который после завершения карьеры работает экспертом на немецком телевидении, много путешествует по работе, а свободное время проводит в Мюнхене.

Сербка и немец ещё не подтвердили расставание, но и не опровергли резонансную информацию, которая вряд ли появилась бы просто так даже не в самом авторитетном немецком СМИ с репутацией таблоида.

Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович Фото: Hannes Magerstaedt/Getty Images

Ана и Бастиан долго были одной из самых образцовых спортивных пар, однако у всех рано или поздно могут пройти чувства. Похоже, для сербской теннисистки и немецкого футболиста наступил именно такой момент.

На странице Иванович в соцсети размещено совместное со Швайнштайгером рекламное видео от 28 марта, что вроде как говорит о нормальности отношений. Однако есть немалая вероятность, что ролик записали намного раньше, а опубликовали недавно из-за обязательств перед спонсорами.

Ана и Бастиан не любят афишировать жизнь своих детей, но по поводу своей личной не столь категоричні. Пара всегда была довольно медийной и часто публиковала совместные фото. Особую активность в этом плане они проявили в начале 2024 года, когда посетили церемонию кинопремии «Оскар» в Голливуде.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер на церемонии «Оскара» в 2024 году Фото: JC Olivera/Getty Images

С декабря прошлого года Иванович и Швайнштайгер внезапно перестали размещать снимки, где они запечатлены вместе. Пауза длилася более четырёх месяцев, что вообще нетипично для их пары. Вполне вероятно, именно тогда начался разлад в отношениях сербки и немца, а решение окончательно расстаться они приняли около пары месяцев назад, как сообщает Bunte.

У журналистов в ближайшее время появится возможность лично задать вопросы Ане и Бастиану по поводу расставания, поскольку они часто появляются на публике. 40-летний Швайнштайгер работает экспертом на популярном немецком канале ARD, а 37-летняя Иванович старается поддерживать спортивную форму и с завидным постоянством участвует в выставочных матчах. Ана и ещё одна бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис выйдут на корт во время турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 17 по 24 мая.

Иванович завершила карьеру в 2016 году, чтобы сосредоточиться на семейной жизни со Швайнштайгером. Сербка выиграла 15 титулов WTA в одиночном разряде, в том числе взяла турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос» (2008). Ана в последнее время не раз намекала на желание вернуться на корт, но вряд ли она снова будет выступать в качестве профессиональной теннисистки. Слишком длинная пауза прошла после ухода сербки. Зато она может задуматься о работе тренера. К ней до сих пор часто за советами обращаются действующие игроки тура, так почему бы не заняться наставничеством на постоянной основе?

Ана Иванович и Сорана Кырстя на тренировке Фото: Из личного архива Аны Иванович

Конечно, вопрос воспитания троих детей после расставания со Швайнштайгером в первую очередь станет обязанностью Иванович, хотя она не будет сидеть с ними круглосуточно и явно сможет найти занятость по душе для себя. Прискорбно констатировать, что распалась одна из самых ярких спортивных пар, но жизнь для Аны и Бастиана на этом не заканчивается и, возможно, лишь открывает новые возможности.