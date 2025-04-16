На грунтовом «пятисотнике» в Германии продолжаются матчи. На корт выйдут и три россиянки. Ждём дерби.

Мирра Андреева бьётся с сестрой за второй круг Штутгарта! Также сыграет и Шнайдер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «пятисотнике» в Штутгарте. На корт выйдут сёстры Андреевы. Мирра, посеянная под шестым номером, сразится с Эрикой, которая пробилась в основу как лаки-лузер. Девушки уже играли в прошлом году друг с другом в Китае, и тогда сильнее оказалась старшая сестра – Эрика. Победительница этого дерби дальше сразится ещё с одной россиянкой – Екатериной Александровой. Ну а Диана Шнайдер (8) в рамках второго круга сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. В четвертьфинале победительница померяется силами с Ариной Соболенко.