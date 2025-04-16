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Мирра Андреева, Эрика, Диана Шнайдер: онлайн-трансляция, Штутгарт-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть, кто соперники

Мирра Андреева бьётся с сестрой за второй круг Штутгарта! Также сыграет и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Турнир WTA в Штутгарте. LIVE!
Комментарии
На грунтовом «пятисотнике» в Германии продолжаются матчи. На корт выйдут и три россиянки. Ждём дерби.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «пятисотнике» в Штутгарте. На корт выйдут сёстры Андреевы. Мирра, посеянная под шестым номером, сразится с Эрикой, которая пробилась в основу как лаки-лузер. Девушки уже играли в прошлом году друг с другом в Китае, и тогда сильнее оказалась старшая сестра – Эрика. Победительница этого дерби дальше сразится ещё с одной россиянкой – Екатериной Александровой. Ну а Диана Шнайдер (8) в рамках второго круга сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. В четвертьфинале победительница померяется силами с Ариной Соболенко.

WTA-500. Штутгарт. Сетка
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 21:00 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Расписание среды
Live Даниил Сальников

Эта встреча станет для Андреевых уже второй в рамках профессионального тура. Впервые сёстры сразились друг с другом прошлой осенью. Случилось это на турнире серии WTA-1000 в Ухане. Андреева-старшая выиграла со счётом 6:3, 6:1.

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12:25 Даниил Сальников

Первыми из россиян сегодня на корт должны выйти Мирра и Эрика Андреевы. Сёстрам придётся сражаться друг с другом за путёвку во 2-й круг «пятисотника» в Штутгарте. Андреева-старшая пробивалась в сетку через квалификацию, но проиграла в финале, а потом получила второй шанс, став лаки-лузером.

12:15 Даниил Сальников

А во вторник, 15 апреля, в Барселоне и Штутгарте проходили интересные матчи с участием россиян. Было сыграно даже российское дерби. Подробности поединков можно прочитать в нашем материале.

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12:04 Даниил Сальников

Расписание среды

Сегодня, в среду, нас ждёт много интересных матчей с участием россиян.

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