Мирра Андреева бьётся с сестрой за второй круг Штутгарта! Также сыграет и Шнайдер. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «пятисотнике» в Штутгарте. На корт выйдут сёстры Андреевы. Мирра, посеянная под шестым номером, сразится с Эрикой, которая пробилась в основу как лаки-лузер. Девушки уже играли в прошлом году друг с другом в Китае, и тогда сильнее оказалась старшая сестра – Эрика. Победительница этого дерби дальше сразится ещё с одной россиянкой – Екатериной Александровой. Ну а Диана Шнайдер (8) в рамках второго круга сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс. В четвертьфинале победительница померяется силами с Ариной Соболенко.
Эта встреча станет для Андреевых уже второй в рамках профессионального тура. Впервые сёстры сразились друг с другом прошлой осенью. Случилось это на турнире серии WTA-1000 в Ухане. Андреева-старшая выиграла со счётом 6:3, 6:1.
Первыми из россиян сегодня на корт должны выйти Мирра и Эрика Андреевы. Сёстрам придётся сражаться друг с другом за путёвку во 2-й круг «пятисотника» в Штутгарте. Андреева-старшая пробивалась в сетку через квалификацию, но проиграла в финале, а потом получила второй шанс, став лаки-лузером.
А во вторник, 15 апреля, в Барселоне и Штутгарте проходили интересные матчи с участием россиян. Было сыграно даже российское дерби. Подробности поединков можно прочитать в нашем материале.
Расписание среды
Сегодня, в среду, нас ждёт много интересных матчей с участием россиян.