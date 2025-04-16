«Куда бы я ни шёл — буду разрушать». Рублёв в Барселоне сразится с русским испанцем

Болельщики, внимательно следившие за «Мастерсом» в Монте-Карло, наверняка запомнили Алехандро Давидович-Фокину. Из всех участников полуфиналов он был единственным несеяным. На том турнире Давидович-Фокина выиграл четыре матча, выбив сеяных Бена Шелтона и Джека Дрейпера, и понадобился целый Карлос Алькарас, чтобы остановить Алехандро.

«Последние два года я, честно говоря, играл тут не очень – уступал в первом круге. Не знаю, в чём секрет. Думаю, дело в психологии и в том, как ты входишь в грунтовый сезон. Это первый турнир на грунте, а я не выступал на этом покрытии со времён «Ролан Гаррос». Но в этом году решил не зацикливаться на этом, а просто играть и наслаждаться каждым моментом. Кажется, у меня это получилось», – говорил Давидович-Фокина в интервью BB Tennis во время «Мастерса» в Монте-Карло.

А уже в Барселоне Давидович-Фокина одолел трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку, который и в 40 лет не намерен уходить на пенсию, — 6:1, 6:4. Следующий соперник Алехандро — Андрей Рублёв.

Все эти психологические моменты не имеют особого значения, если не приложить к ним мастерство. А оно у Давидович-Фокины имеется. 25-летний испанец шикарно режет дропшоты. Этот удар Алехандро освоил ещё в раннем возрасте. «Дропшот — это лучший мой удар. Как часто я его применяю? Всегда. Я освоил его, когда мне было три года. Это часть меня», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Как и другие не слишком высокие игроки — рост Давидович-Фокины составляет 180 см, — Алехандро компенсирует это скоростью перемещения по корту. На задней линии испанец со своим двуручным бэкхендом может быть очень опасен. Порой Алехандро сравнивают со знаменитым аргентинцем Давидом Налбандяном, чей двуручный бэкхенд по праву считается одним из лучших в истории. Ну и внешнее сходство есть, никуда не денешься:

Давид Налбандян/Алехандро Давидович-Фокина Фото: Getty Images

А Тейлор Фриц во время одного из матчей с Алехандро говорил, обращаясь к своей ложе: «Я играл с Нисикори и Джоковичем. Он бьёт по мячу так же, как они».

Алехандро всегда нацелен на брейк, тем более что на грунте сделать это чуть проще, нежели на других покрытиях. В рейтинге ATP за 52 недели, учитывающем действия теннисистов на приёме, Давидович-Фокина замыкает первую десятку.

Лучшие принимающие тура за последние 52 недели:

1. Алекс де Минор (Австралия) — 168,3 балла

2. Карлос Алькарас (Испания) — 163,9

3. Томми Пол (США) — 160,6

4. Янник Синнер (Италия) — 157,0

...6. Даниил Медведев (Россия) — 154,9

...8. Новак Джокович (Сербия) — 154,6

...10. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 151,4

Кроме того, Давидович-Фокина в любой момент может подать с руки, так что соперник всё время должен быть начеку. Не всегда это приносит успех. Как, например, в матче третьего круга Уимблдона-2023 с Хольгером Руне. Алехандро подал с руки при счёте 8:8 на тай-брейке в пятом сете! Руне успел к мячу и заработал матчбол, который сразу же и реализовал.

После поединка испанец сказал, что это была «просто ещё одна подача». Отвечая на вопрос, принял ли бы он такое решение ещё раз, теннисист ответил: «Ну а почему нет?» Хотя чуть позже добавил: «Я должен принять то, что произошло. Я облажался, я не хотел играть то очко».

А за год до этого, на Уимблдоне-2022, случился небольшой скандал — и тоже на тай-брейке до 10 очков в пятом сете. Во втором круге Давидович-Фокина играл с Иржи Веселы. Уступая 7:8, испанец пробил в сетку, и его соперник заработал двойной матчбол. Раздосадованный этим фактом, Алехандро запустил мяч на трибуны, за что получил предупреждение от судьи, оказавшееся уже вторым. Давидович-Фокина получил штрафное очко и автоматически уступил во встрече, так что Веселы даже матчболы не пришлось реализовывать.

…Монте-Карло — так называемое место силы Давидович-Фокины. В 2021 году он дошёл там до четвертьфинала, первого для себя на «Мастерсах», а на следующий год остановился в шаге от титула, обыграв по ходу турнира самого Новака Джоковича, который на тот момент был первой ракеткой мира. Ни на одном из других «Мастерсов» у Алехандро и близко нет столь успешной серии результатов, хотя в 2023 году он побывал в четвертьфинале Индиан-Уэллса и добрался до полуфинала Торонто. Да и на турнирах «Большого шлема» Давидович-Фокина, четвертьфиналист «Ролан Гаррос» — 2021, лучше всего выступает именно на грунте.

Можно было бы предположить, что грунт является любимым покрытием Давидович-Фокины — мол, чего же ещё ожидать от испанца? Но это не так. Алехандро, по его словам, предпочитает травяные корты, хотя на взрослом уровне у него нет на них особых достижений. А вот по юниорам Давидович-Фокина выиграл Уимблдон-2017, не отдав ни сета за весь турнир. Так что любовь к траве объяснима.

Как несложно догадаться по фамилии, у Давидович-Фокины русские корни. Он родился в семье шведа русского происхождения Эдуарда Марка Давидовича, в молодости занимавшегося боксом, и россиянки Татьяны Фокиной. Папа стал первым тренером сына, а затем на протяжении многих лет наставником Алехандро был Хорхе Агирре. И лишь в последнее время теннисист решился на перемены: в 2024 году он объявил о сотрудничестве с Фернандо Вердаско, а сейчас работает с Феликсом Мантильей и Давидом Санчесом. Давидович-Фокина владеет русским языком, как и другие иностранные игроки соответствующего происхождения — Стефанос Циципас, Денис Шаповалов, Александр Зверев (особенно Зверев).

На внутренней стороне руки у Алехандро есть татуировка с изображением цунами. «Куда бы я ни шёл — буду разрушать», — так объяснял он значение татуировки в интервью Punto de Break. «Но мой тренер говорит, что я больше похож на вулкан, потому что он знает, что во мне много энергии, а я не знаю, как её контролировать, эту энергию, — добавил спортсмен. Вообще же у него несколько татуировок, и две из них раскрывают его подход к жизни («Шаг за шагом» и «Завтра так далеко, сделай это сейчас»), а ещё одна — изображение «инь и ян».

Татуировка Алехандро Давидович-Фокины Фото: Adam Pretty/Getty Images

А наиболее внимательные зрители давно подметили, что Давидович-Фокина, считающий себя суеверным, выступает в носках разного цвета: один белый, другой — чёрный. Этой забавной приметы он придерживается с 15 лет.

Алехандро Давидович-Фокина играет в носках разного цвета Фото: Clive Brunskill/Getty Images

…У Давидович-Фокины до сих пор нет титулов на уровне ATP. Тот финал «Мастерса» в 2022 году долгое время оставался единственным, и лишь в 2025-м Алехандро добавил к этому списку Делрэй-Бич и Акапулько. Среди его слабостей называют недостаточную тактическую гибкость и слабую психологическую стойкость — теннисист порой теряется под давлением и начинает нервничать, что иногда проявляется в виде сломанных ракеток.

В личных встречах у Рублёва очевидный перевес над Давидович-Фокиной. Россиянин одержал пять побед в пяти матчах с испанцем, в том числе три на грунте. Так что Алехандро вполне можно назвать «клиентом».

Обращает на себя внимание большое количество тай-брейков, причём упорных.

Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина. Счёт личных встреч — 5-0

Год Победитель Турнир Стадия Покрытие Счёт 2020 Андрей Рублёв «Ролан Гаррос» 1/32 финала Грунт 7:5, 6:1, 3:6, 6:1 2023 Андрей Рублёв Дубай 1/8 финала Хард 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) 2023 Андрей Рублёв Рим 1/16 финала Грунт 7:6 (10:8), 6:3 2024 Андрей Рублёв Мадрид 1/16 финала Грунт 7:6 (12:10), 6:4 2024 Андрей Рублёв Пекин 1/8 финала Хард 6:4, 7:5

Но отсюда не следует, что Рублёва ожидает лёгкая прогулка во втором круге. Андрей сейчас ищет себя, а Алехандро близок к пиковой форме. Хотя победный опыт у россиянина неизмеримо больше. И в этом, конечно, его преимущество.