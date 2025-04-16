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Штутгарт-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, россиянка Мирра Андреева в первом круге обыграла Эрику Андрееву

Мирра Андреева выиграла у Эрики сестринское дерби в Штутгарте. Но в матч вмешалась травма
Кирилл Плышевский
Мирра Андреева обыграла сестру Эрику в Штутгарте
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20-летняя россиянка не смогла продолжить борьбу из-за проблем с правым коленом.

В среду, 16 апреля, на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) состоялось российское дерби. В матче первого круга отношения выясняли две сестры — Мирра Андреева, получившая шестой номер посева, и 97-я ракетка мира Эрика Андреева.

WTA-500. Штутгарт. Сетка

Изначально Мирра должна была сыграть с прошлогодней финалисткой Мартой Костюк. Но украинская спортсменка снялась с турнира из-за травмы, поэтому её место в сетке заняла Эрика Андреева. Старшая из сестёр уступила Александре Саснович в финале квалификации, однако попала в основу как лаки-лузер.

Эта игра стала для Андреевых уже второй в рамках профессионального тура. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причём там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем круге квалификации.

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Перед очередным сестринским дерби Мирра заявила следующее.

«Мы подойдём к этому профессионально, потому что у нас нет другого выбора. Мы просто выйдем на корт и будем играть, как в любом другом поединке. Мы сразимся друг с другом, и, вероятно, это будет хороший и увлекательный матч», — приводит слова Андреевой-младшей пресс-служба WTA.

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Известные теннисные эксперты также не могли пройти мимо российского дерби. Так, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что 17-летней Мирре будет нелегко играть со своей старшей сестрой 20-летней Эрикой Андреевой на старте престижных немецких соревнований.

«Когда тебе 17 лет, непросто играть против близкого человека, тем не менее в теннисе и раньше были противостояния сестёр. Они один раз уже играли, и тогда Мирра неожиданно уступила. С тех пор она существенно добавила в мастерстве, физической форме, приобрела опыт больших побед и сейчас штурмует самые высокие позиции. Шансы у Мирры значительно выше, чем у сестры, однако матч может получиться очень упорным», — цитирует Янчука ТАСС.

Первой в поединке подавала младшая из сестёр Андреевых — Мирра. Она сразу же отдала свою подачу старшей сестре. Эрика вышла вперёд — 1:0. Обе сестры явно нервничали в начале новой очной битвы. Андреева-младшая тут же оформила обратный брейк, а затем впервые в этой встрече вышла вперёд — 2:1. Вскоре в игре возникла пауза. Эрика вызвала физиотерапевта и жаловалась ему на травму колена.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Robert Prange/Getty Images

Андреевой-старшей забинтовали колено, и вскоре спортсменки вернулись на корт. Сразу после медицинского перерыва Мирра сделала ещё один брейк и повела — 3:1. А затем седьмая ракетка мира забрала гейм под ноль — 4:1. В переходе Эрика вновь пообщалась с медиком. Она снова показала, что её по-прежнему беспокоит травма. Наконец Андреева-старшая взяла свою подачу — 4:2, но явно чувствовала себя нехорошо. После этого Мирра выиграла ещё два гейма подряд и забрала стартовый сет со счётом 6:2 за 32 минуты. Статистика партии: 7/7 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Мирры, 4/11 — у Эрики.

Андреева-младшая полностью контролировала ситуацию на корте. Эрику же беспокоило колено, из-за этого она плохо передвигалась. В результате 97-я ракетка мира снялась при счёте 2:6, 0:1 из-за проблемы с правым коленом. Во втором круге «пятисотника» Мирра сразится с соотечественницей Екатериной Александровой.

Примечательно, что после победы в сестринском дерби Андреева-младшая обратилась к фанатам с просьбой поздравить её тренера Кончиту Мартинес с днём рождения. Сегодня, 16 апреля, легендарной испанке исполнилось 53 года.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Турнир в Штутгарте закончится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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