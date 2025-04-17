Шнайдер впервые уступила под руководством Сафиной. Диане второй матч подряд вызывали врача

В среду, 16 апреля, на турнире категории WTA-500 в Штутгарте, Германия, закончились игры первого круга и начались матчи второго. Во встрече 1/8 финала, проходившей последним запуском, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер, посеянная под восьмым номером, играла с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс, 29-м номером мирового рейтинга. Шнайдер, тренером которой начиная с этого турнира является бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, в 1/16 финала одержала волевую победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой — 5:7, 6:2, 6:3. А Мертенс оказалась сильнее белоруски Александры Саснович — 7:6 (7:3), 6:2.

Мертенс более известна своими успехами в парном разряде. Хотя и в одиночке бельгийке есть чем похвастаться. За карьеру Элисе завоевала девять титулов, один из которых — в этом году (Сингапур). В парном же разряде Мертенс ни много ни мало четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема»; она и первой ракеткой мира успела побывать. В паре на счету Элисе 21 титул, пять из которых, в том числе Australian Open — 2021, она взяла в тандеме с Ариной Соболенко. А в паре с Вероникой Кудерметовой Мертенс выиграла три турнира, в том числе Итоговый-2022.

Впервые Шнайдер и Мертенс сразились друг с другом в Монтеррее в 2023 году. Тогда бельгийка нанесла чувствительное поражение россиянке — 6:0, 6:4. Сегодня она также победила в двух партиях. В начале матча Шнайдер старалась играть агрессивно, но при этом много ошибалась. И если в первом гейме россиянка удержала подачу, то в третьем всё-таки отдала её, после того как Мертенс реализовала второй брейк-пойнт.

Поведя 2:1 с брейком, бельгийка не стала останавливаться на достигнутом и уверенно довела дело до победы в сете. У Дианы не было реальных возможностей отыграться, особенно если учесть, что в пятом гейме Элисе ещё раз забрала её подачу. В концовке Шнайдер удалось взять свой гейм, так что обошлось без скрытой «баранки». Однако в восьмом гейме Мертенс с третьего сетбола закончила партию — 6:1 за 34 минуты. Статистика у Дианы — врагу не пожелаешь: 14 невынужденных ошибок и всего-навсего одно активно выигранное очко. (У бельгийки — девять виннеров и 12 невынужденных.)

Динара Сафина наблюдает за игрой Дианы Шнайдер Фото: Кадр из трансляции

Второй сет Шнайдер также начала неудачно и в первом же гейме упустила подачу. Однако россиянка нашла в себе силы сделать обратный брейк, а потом и свой гейм выиграла, после чего на переходе к ней подошёл физиотерапевт. Диане массировали правое плечо и шею — как не вспомнить, что именно по этой причине она вызывала врача и в предыдущей встрече.

Медицинский перерыв Дианы Шнайдер Фото: Кадр из трансляции

Во вчерашнем матче Шнайдер после медицинского перерыва не отдала ни одного гейма, однако сегодня всё было немного не так. Диана проиграла три гейма подряд — а могла и четвёртый, но там ей удалось спастись с четырёх брейк-пойнтов, которые были уже скрытыми матчболами. По ходу трансляции камера выхватила Сафину, которая расстроенно покачивала головой.

В восьмом гейме Шнайдер добралась до брейк-пойнта и была в шаге от того, чтобы сравнять счёт в сете. Увы, сделать это россиянка не смогла (после одного из упущенных очков Диана в сердцах стукнула ракеткой по корту), и вместо 4:4 стало 5:3 в пользу Мертенс. Подавая в девятом гейме, Шнайдер отыграла тройной матчбол, однако в любом случае у её соперницы оставалась возможность подать на матч. Но она ею не воспользовалась! Бельгийка занервничала, один брейк-пойнт на двойном отыграла, а вот второй не смогла, пробив в коридор, когда ей был открыт едва ли не весь корт, — 5:5.

В 11-м гейме дважды возникала неприятная ситуация, когда у Шнайдер были брейк-пойнты. Однако она их отыграла и обеспечила себе тай-брейк, который и состоялся после 12-го гейма. В нём Диана дважды отвечала обратным мини-брейком, но первый же матчбол оказался роковым (закончилось всё обиднейшей двойной ошибкой) — 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Мертенс за 1 час 50 минут. Несмотря на поражение, Шнайдер останется на 13-й строчке в рейтинге WTA. На этой неделе никто из преследовательниц её не догонит.

В четвертьфинале Мертенс сразится с трёхкратной чемпионкой ТБШ Ариной Соболенко (1). Первая ракетка мира пока не провела ни одного матча на турнире. В первом круге Соболенко имела bye, а во втором её соперницей должна была стать Анастасия Потапова, которая после победы в первом круге снялась с соревнований из-за травмы кисти.

Ранее в этот день Мирра Андреева в первом круге прошла старшую сестру Эрику, которая не смогла доиграть встречу из-за травмы. В одном узле турнирной сетки оказались сразу четыре россиянки, и потому Андреева-младшая в 1/8 финала сразится с Екатериной Александровой, выбившей Людмилу Самсонову.

«Пятисотник» в Штутгарте завершится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».