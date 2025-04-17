«Не могу ей не сочувствовать». Серена наконец-то поняла, через какой ужас прошла Шарапова

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс завершила карьеру в сентябре 2022 года. С тех пор Уильямс не раз давала понять, что очень скучает по теннису. Полноценный камбэк 43-летней Серены на корт уже невозможен, но это не значит, что легендарная американка остаётся в стороне от любимого вида спорта.

На днях Уильямс стала исполнительным продюсером сериала о теннисе от Netflix под названием «Возвращение Кэрри Сото». А чуть позже дала интервью журналу TIME, который включил её в топ-100 самых влиятельных людей мира в 2025 году.

Серена снова рассказала о ностальгии по теннису, но решение зачехлить ракетку не вызывает у неё сожаления. Уильямс в данный момент своей жизни отдаёт приоритет воспитанию детей Олимпии и Адиры, рождённых в отношениях с предпринимателем Алексисом Оганяном.

«Так сильно скучаю по теннису, всем сердцем. Я скучаю по нему, потому что здорова. Если бы не могла ходить или была очень слабой, не скучала бы по нему так сильно. Думаю, что я здорова, потому что не переигрывала. Ещё одна причина, по которой мне пришлось перейти на новый уровень, — это желание иметь больше детей. И я смотрю на Адиру и думаю: «Стоило ли оно того?» Буквально на днях думала об этом. И подумала: «Да, оно того стоило», — заявила Уильямс.

Серена Уильямс завершила карьеру в 2022 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Уильямс также прокомментировала одну из самых резонансных тем последних месяцев – допинг-скандал Янника Синнера, продолжающего отбывать трёхмесячную дисквалификацию за два положительных теста на клостебол в марте прошлого года. В контексте данного дела Серена вспомнила случай Марии Шараповой, которая в 2016 году получила 15 месяцев отстранения за обнаружение мельдония в организме.

«Синнер — потрясающая личность. Мне нравится этот парень, нравится его игра. Он очень важен для спорта и нужен мужскому теннису. Но если бы такое произошло со мной, меня бы отстранили на 20 лет. Будем честны. У меня бы отобрали «Большие шлемы». Посадили бы в тюрьму (смеётся). Об этом бы трубили даже в параллельных вселенных. Как ни странно, всё это время я не могу не думать о Марии Шараповой. Не могу ей не сочувствовать», — сказала Уильямс.

Журнал TIME, интервью которому давала Серена, отметил, что Шарапова отказалась от комментария. Вероятно, у Марии нет желания вспоминать не самый приятный для неё момент в жизни. Она уже сказала по этому поводу всё, что хотела.

Зачем же это сделала Уильямс? Вряд ли ради подкола Шараповой. Серена и Мария уже давно забыли старые обиды периода игровой карьеры. Просто допинг-скандал Шараповой в своё время стал очень громким. Российская теннисистка честно призналась в неосознанном употреблении запрещённого вещества, которое ранее было допустимым для применения в спорте. Шарапова всё равно получила много критики в свой адрес, а её дисквалификация оказалась довольно суровой. Мария совершила камбэк на корт спустя 15 месяцев, но на былой суперзвёздный уровень не вернулась.

Серена Уильямс и Мария Шарапова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уильямс даже в 2016 году не входила в число тех, кто осуждал Шарапову, хотя это была совсем не популярная позиция.

«Я удивлена и шокирована, как и все остальные. Но в то же время рада, что Мария прямо и честно обо всём заявила. Она сказала, что готова понести ответственность, и это требует мужества. Шарапова во всём демонстрирует мужество, и этот момент не стал исключением», — говорила Серена.

По прошествии времени к Уильямс пришло ещё большее понимание, что с Шараповой обошлись очень жёстко. Конечно, Серена утрирует, когда говорит, что в подобной ситуации её отстранили бы на 20 лет, отобрали бы все трофеи и посадили бы в тюрьму. Всё-таки именитость теннисиста играет роль при выборе меры наказания, что доказывает то же дело Янника Синнера. Но, вероятно, около 10 лет назад при непреднамеренном нарушении антидопинговых правил (у Синнера и Шараповой случаи именно такие) дали бы отстранение подольше трёх месяцев.

В какой-то степени положительным является смягчение наказаний для спортсменов, в организм которых допинг попал неумышленно. Шараповой это не вернёт потерянные 15 месяцев карьеры и заметную потерю игровой формы в период простоя. Но поддержка со стороны некогда непримиримой соперницы Серены Уильямс даже по прошествии длительного периода времени может быть очень важна для Марии.