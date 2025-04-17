Хачанов рвётся в 1/4 финала Барселоны! Ещё сыграют Рублёв, Мирра и Александрова. LIVE!

На грунтовых «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте завершается второй круг. На корт выйдут и четверо россиян.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на испанских кортах появятся оба россиянина, успешно принявших старт: Андрей Рублёв (четвёртый номер посева), который сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, а также Карен Хачанов. Его соперником будет Хауме Мунар. У женщин в Германии из семи стартовавших россиянок в сетке осталось только две, и они сразятся друг с другом – Мирра Андреева (6) и Екатерина Александрова. За всеми подробностями следите в нашем лайве.