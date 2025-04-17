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Рублёв, Мирра Андреева, Хачанов: онлайн-трансляция Барселоны, Штутгарта-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в 1/4 финала Барселоны! Ещё сыграют Рублёв, Мирра и Александрова. LIVE!
Даниил Сальников
Матчи россиян в теннисе. LIVE!
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На грунтовых «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте завершается второй круг. На корт выйдут и четверо россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на испанских кортах появятся оба россиянина, успешно принявших старт: Андрей Рублёв (четвёртый номер посева), который сразится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, а также Карен Хачанов. Его соперником будет Хауме Мунар. У женщин в Германии из семи стартовавших россиянок в сетке осталось только две, и они сразятся друг с другом – Мирра Андреева (6) и Екатерина Александрова. За всеми подробностями следите в нашем лайве.

ATP-500. Барселона. Сетка
WTA-500. Штутгарт. Сетка
Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 12:00 МСК
Хауме Мунар
57
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Барселона. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 13:30 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
30
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2025, четверг. 13:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

Сегодня стартует очередной игровой день на «пятисотниках» в Штутгарте и Барселоне.

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