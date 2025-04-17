Хачанов — в 1/4 финала Барселоны. Александрова победила Мирру в Штутгарте

В четверг, 17 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне проходили заключительные матчи второго круга. Первым запуском играли россиянин Карен Хачанов и испанец Хауме Мунар, 27-я и 57-я ракетки мира соответственно. Оба теннисиста одержали волевые победы в первом круге: Хачанов со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 одолел Кэмерона Норри, а Мунар взял верх над Фрэнсисом Тиафо — 2:6, 7:5, 6:1.

Хачанов и Мунар уже почти 10 лет регулярно выступают на уровне ATP, однако за всё это время встретились лишь однажды. В 2019 году Карен и Хауме сыграли друг с другом на «Мастерсе» в Мадриде, и тогда сильнее оказался россиянин — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Шесть лет спустя он тоже победил.

Хачанов начал матч с брейка и затем на протяжении трёх своих геймов держал подачу, отыграв один брейк-пойнт. В седьмом гейме у россиянина был отличный шанс не доводить дело до нервного завершения партии. Но он, принимая при 4:2 в свою пользу, упустил три брейк-пойнта. А уже в следующем гейме Карен проиграл и свою подачу, и счёт сравнялся — 4:4.

В концовке чуть лучше действовал Хачанов, хотя Мунар был в шаге от тай-брейка. В девятом гейме Карен не использовал ни одного брейк-пойнта из пяти, зато в 11-м с первой попытки взял подачу соперника. Подавая на сет при 6:5, россиянин отыграл брейк-пойнт и реализовал первый же сетбол — 7:5 за 1 час 15 минут (очень долгий стартовый сет!).

Вторая партия оказалась чуть менее драматичной. Хачанов благодаря раннему брейку (в третьем гейме) получил заряд уверенности. И даже то, что в середине сета Карен проиграл гейм на подаче, после чего счёт стал 3:3, не остановило его. Россиянин сразу же сделал второй брейк, а в 10-м гейме спокойно подал на матч — 7:5, 6:4 за 2 часа 9 минут.

Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в мировом рейтинге и получивший четвёртый номер посева, вышел на корт с испанцем русского происхождения Алехандро Давидович-Фокиной. Рублёв в первом круге одержал спокойную победу (6:1, 6:3) над Йеспером де Йонгом, а Давидович-Фокина тоже уверенно (6:1, 6:4) одолел 40-летнего Стэна Вавринку, трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Рублёв и Давидович-Фокина уже в шестой раз встречались друг с другом. Все пять предыдущих поединков выиграл россиянин, причём три из этих матчей проходили на грунте. В сезоне-2024 Андрей победил Алехандро на грунте Мадрида (7:6 (12:10), 6:4) и на харде Пекина (6:4, 7:5). Но были и факторы, которые говорили в пользу Давидович-Фокины. На «Мастерсе» в Монте-Карло, прошедшем на минувшей неделе, Рублёв дошёл лишь до третьего круга, а вот его соперник добрался до полуфинала, в котором уступил Карлосу Алькарасу.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первом сете игровое преимущество было у Давидович-Фокины. Он дважды выходил вперёд с брейком, но Рублёв дважды отыгрывался. Андрей и сам имел возможности вырваться вперёд с брейком, однако все соответствующие брейк-пойнты, которых было пять (в четвёртом и восьмом геймах), не использовал. В концовке испанец ещё поднажал и, сделав третий брейк в 11-м гейме, подал затем на партию — 7:5 за 1 час 1 минуту. То, что Давидович-Фокина в целом задавал темп игре, отразилось и в статистике. Невынужденных ошибок у него оказалось больше (23 против 13), но и по виннерам Алехандро превзошёл оппонента (18 против шести).

На старте второго сета Рублёв проиграл свой гейм, однако в четвёртом гейме восстановил равновесие — 2:2. В шестом гейме у Андрея впервые за довольно долгое время случился срыв. Отдав один из розыгрышей, Рублёв нецензурно выругался на русском языке, за что получил предупреждение от судьи на вышке.

В середине партии соперники шли без брейков, а в восьмом гейме Рублёв при счёте 4:3 в свою пользу вышел на брейк-пойнт, однако не использовал его — 4:4. А концовку россиянин провалил. Подавая в девятом гейме, он взял лишь очко, а в 10-м гейме Давидович-Фокина под ноль подал на матч — 7:5, 6:4 за 1 час 55 минут. Алехандро впервые обыграл Андрея — теперь в их противостоянии счёт 5-1 в пользу россиянина.

В четвертьфинале Хачанов и Давидович-Фокина как раз и сразятся друг с другом.

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А на женском «пятисотнике» в Штутгарте состоялось очередное российское дерби. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева (6) встречалась с 22-м номером рейтинга WTA Екатериной Александровой. В первом круге обе теннисистки играли с соотечественницами. Андреева прошла старшую сестру Эрику, которая снялась из-за травмы при 2:6, 0:1 не в свою пользу, а Александрова остановила Людмилу Самсонову — 6:3, 6:3. Победительница отчётной встречи становилась единственной представительницей России в четвертьфинале, поскольку Диана Шнайдер в предыдущий игровой день не справилась с Элисе Мертенс.

В первом сете у обеих теннисисток были проблемы на своей подаче. В большей степени это касается Андреевой (всего 50% попадания первой подачи), которая начала с брейка, но затем отдала четыре гейма подряд — 4:1 в пользу Александровой. У Мирры была возможность спастись: в шестом гейме она отыграла брейк-пойнт, а следующий гейм, на приёме, взяла под ноль. Чтобы сравнять счёт, 17-летней россиянке оставалось взять свою подачу, однако Александрова сделала третий брейк, после чего подала на партию, использовав третий сетбол, — 6:3 за 37 минут.

Во втором сете борьбы как таковой не получилось. Когда у Александровой идёт подача (68% попадания первой и семь эйсов за весь матч), с ней очень сложно что-то поделать; вот и Мирра, которая впервые в WTA играла на крытом грунте, не справилась. Сделав два брейка, в первом и седьмом геймах, Екатерина в восьмом гейме подала на матч — 6:3, 6:2. Вторая партия заняла всего 29 минут, а общее время игры составило 1 час 6 минут.

В четвертьфинале Александрова сразится либо с полькой Магдаленой Френх, либо с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Турниры в Барселоне и Штутгарте завершатся 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».