«6-7 лет назад думала о смене гражданства». Россиянка Захарова готова к дебюту в топ-100

Мы очень ценим общение с молодыми российскими игроками. Теми, кто стремится в сотню лучших игроков мира и справляется со всеми трудностями, с которыми сталкиваются юные спортсмены при прорыве в про-тур. «Чемпионат» продолжает беседовать с перспективными теннисистами. На этот раз мы поговорили с 23-летней Анастасией Захаровой. На прошлой неделе россиянка выиграла турнир серии ITF100 в Сарагосе, взяла 16-й титул на уровне ITF в карьере и поднялась в рейтинге на 107-ю строчку.

Анастасия рассказала «Чемпионату» о неочевидных трудностях прорыва в топ-100, финансовых затруднениях, мыслях о смене спортивного гражданства и лучших игроках ATP прямо сейчас.

Анастасия Захарова Фото: Flaviu Buboi/Getty Images

«От грунтовых кортов нет суперожиданий»

— Анастасия, поздравляю с победой в Сарагосе! Расскажи, как себя чувствовала на той неделе? Сразу в трёх матчах ты взяла сет со счётом 6:0 – чувствовала своё игровое преимущество на этом турнире?

— Я была очень уверена в себе, в своих мячах. Старалась играть так, как люблю, и верила, что каждый раз буду попадать в корт. Хотя не было такого, что с самого начала турнира я была уверена в своей победе. К каждому матчу подходила просто — старалась выигрывать очко за очком. Тем более я предпочитаю играть на харде, поэтому от грунтовых турниров у меня суперожиданий нет. Как написал ITF, я с 2019 года не побеждала на грунте. Тогда это была «пятнашка» в Казахстане (турнир серии ITF15. – Прим. «Чемпионата»).

— Это хороший прорыв – с «пятнашки» до «сотни».

— Согласна (смеётся).

— Было ли что-то особенное в твоей подготовке к этому турниру в Сарагосе?

— Тренировки были такие же, как и всегда. Просто на грунт я вышла чуть раньше, чем в прошлые годы. Тренировалась в Москве на крытых частных грунтовых кортах. Благодаря этому смена покрытий далась легче.

Анастасия Захарова с титулом в Сарагосе Фото: Из личного архива Анастасии Захаровой

— По ходу турнира ты также переиграла сразу двух соотечественниц – Амину Аншбу и Алину Чараеву. Сложно ли играть против «своих»? А если это, например, ещё и подруги?

— Не знаю, насколько это сложно для других, но для меня проще, когда я знаю соперницу. До этого много раз играла с Аминой и Алиной и в паре, и друг против друга в одиночке. Я знаю точные планы на игру с ними и понимаю, что от них ожидать. Играть против приятельниц было сложнее в детстве. Сейчас, во взрослом туре, мне кажется, такого нет.

— А ты дружишь с кем-то в туре? Как, например, дружат Арина Соболенко и Паула Бадоса.

— Да, с некоторыми девчонками мы прямо общаемся, ходим куда-нибудь вместе, созваниваемся. Не знаю, какие отношения у Арины и Паулы, но думаю, что такое у меня есть.

— А это кто-то из россиянок, кто тоже в туре играет?

— Одна из России, но у неё другое гражданство. Ещё дружу с девчонками не из России.

— Имён не называем?

— Да.

«В нашей стране поддерживают только хоккеистов и футболистов»

— Как выглядит твоя команда? Где сейчас базируешься?

— Мы в прошлом году в январе переехали с семьёй в Москву из Волгограда. Когда возвращаюсь в Россию, снимаем частные корты.

— Насколько сложно было тренироваться в Волгограде и оттуда ездить по турнирам?

— Это мой любимый город, я там родилась и начало своей карьеры провела там. Занималась тоже на частных кортах, потому что возможностей от клуба или бесплатного времени у нас не было. Мы всегда платили, но хозяйка кортов всегда оставляла нам время, в которое я могла тренироваться. Что не скажу сейчас о кортах в Москве. Иногда возникают сложности, так как люди занимают площадки, и мне приходится искать свободное время по другим клубам.

— А появлялся ли вариант с тем, чтобы в Москве тренироваться в больших известных академиях, где подрастает молодёжь?

— Рассматривали такую возможность, однако пока, к сожалению, нет таких предложений или помощи в плане тренировочного процесса.

— В такой ситуации, когда игрок ещё молод, но уже не юниор, и пробивается в топ-100 рейтинга, как покрываются расходы? Только самостоятельно или как-то помогает федерация?

— Все траты покрываются так: я играю турниры, получаю призовые, они уходят на билеты, проживание, питание. А билеты сейчас дорогие, особенно в Америке. Вот мы ездили в США в Индиан-Уэллс. Там ночь в отеле стоила $ 270. И билеты у нас тоже вышли около $ 5000 туда-обратно. Ездила я ещё и не одна. Так что все финансы уходят на мою карьеру. Федерация не помогает, никакой финансовой поддержки или чего-то в этом роде у меня нет. В нашей стране поддерживают только хоккеистов и футболистов.

Анастасия Захарова в Индиан-Уэллсе Фото: Из личного архива Анастасии Захаровой

— Тоскливо, но такова реальность. А с кем ты сейчас ездишь по турнирам? Кто твой тренер?

— Мой тренер – это мой папа. Езжу на турниры со своим вторым тренером – мамой. И есть спарринг-партнёр – брат. В Москве всегда вместе играем. Он на год меня младше.

— А в Волгограде тоже тренировал папа?

— Да. Спарринговал также брат. Ну, и сам тренировался тоже.

— У тебя ведь спортивная семья?

— Да. Папа – мастер спорта по гребле, мама занималась лёгкой атлетикой, а мы с братом пошли в теннис.

— Есть ли какие-то минусы в ситуации, когда рождаешься и растёшь в спортивной семье?

— Не знаю… Даже не думала о минусах – одни плюсы. С четырёх лет мы всегда занимались разными видами спорта, бегали, тренировались. Так что у нас всегда была спортивная жизнь.

— То есть другого выбора, чем заниматься, никогда не было.

— Нет (смеётся).

Анастасия Захарова с семьёй Фото: Из личного архива Анастасии Захаровой

«Шесть-семь лет назад думала о смене гражданства»

— Случались ли у тебя ситуации, когда ты рассматривала возможность смены спортивного гражданства?

— Я люблю свою страну, но, когда лет шесть-семь назад у меня были финансовые трудности, мы были готовы к этому. Тогда семья уделяла мне максимум внимания и поддержки, были сложности, и мы думали о смене гражданства. Но сейчас – нет, я не готова выступать под другим флагом.

— Тогда вам не поступили никакие предложения или вас самих что-то остановило от перехода?

— Были предложения, но нас останавливали мысли, что будут другие страна, законы, традиции, обстоятельства.

— Какие ещё трудности, кроме финансовых, есть в момент перехода в про-тур и борьбы за попадание в первую сотню?

— Если сравнивать игроков, которые играют на уровне ITF и WTA, они умеют и делают всё то же самое. Нет чего-то, что одни или другие не могут. Все делают одно и то же: мы бьём по мячу, диагональ, линию, драйв, смэш, все элементы. Больше разница в психологическом плане. Игроки WTA более стрессоустойчивые, наверное.

Например, играла финал в Сарагосе против испанки, ей 18 лет. Не знаю, как я выгляжу в глазах профессионалов, но анализировала эту соперницу, и в какой-то момент мне показалось, что она была ментально не подготовлена. Чуть мяч зацепил линию – она сразу расстроилась. Вроде вела в гейме, потом счёт стал «ровно», она расстроилась, допустила двойную ошибку, чего игроки WTA не делают. Они меньше расстраиваются в моменте и больше думают, как сыграть следующий розыгрыш.

— Получается, одна из ключевых трудностей этого перехода в том, чтобы себя ментально подготовить. А ты работаешь с психологом?

— Я просто очень много общаюсь с семьёй. У меня мама читает книги по психологии, увлекается этим и пытается меня с позитивом настроить на матчи, чтобы я, выходя на корт, сразу играла так, как в моменты, когда чувствовала себя максимально уверенно.

Чувствую себя намного легче и раскрепощённее. Благодаря разговорам с мамой получаю огромное удовольствие от игры.

«Люблю бьющих игроков. С таким же стилем, как у меня»

— Какими видами спорта в детстве занималась до тенниса?

— С четырёх лет я два-три года занималась плаванием. С братом, естественно (смеётся). Потом мы пошли в дзюдо, я им позанималась год, брат – два. Рядом с дзюдо была секция тенниса, я пошла туда, а брат ещё футболом позанимался.

С самого начала, как взяла ракетку, я стала бить по мячу. Мне это очень понравилось, я сильно увлеклась и захотела заниматься этим видом спорта. Я пришла в теннис в восемь с половиной лет – относительно поздно для теннисистов. А в девять лет уже пыталась играть турниры. Конечно, не очень хорошо получалось. Я расстраивалась, но потихонечку работала-работала и стала выигрывать.

— Кто был твоим кумиром в тот период?

— Мария Шарапова. Все тогда смотрели её матчи по телевизору, а я хотела быть похожей на неё.

— А кто из игроков вдохновляет тебя сейчас?

— Больше меня вдохновляет мужской теннис. Алькарас, Синнер. Я люблю бьющих игроков с таким же стилем, как у меня, поэтому мне очень нравится смотреть их игры, стараюсь не пропускать. Много интересных тактик, манёвров, вариантов того, как можно сыграть мяч в разных ситуациях. Смотрю их матчи и пытаюсь применять что-то в своей игре.

— Ходят разговоры, что Синнер – «скучная первая ракетка мира». А ты считаешь его скучным?

— С точки зрения игры на корте – нет, не считаю. У него много хороших ударов. Особенно когда он забегает и делает обратный кросс справа со скоростью 200 км/ч. Когда увидела это вживую, мне кажется, даже моргнуть не успела (смеётся).

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— А как считаешь, с кем из игроков WTA-тура у тебя схожий стиль игры? Наверное, с Ариной Соболенко?

— Ну, у Арины Соболенко хорошая первая подача. У меня она иногда бывает не такая стабильная. Поэтому не могу сказать, что мы похожи (смеётся). Я даже не думала никогда, с кем у нас схожие стили…

— Есть теннисистки, представляющие тактический теннис. Есть те, кто делает акцент на передвижении по корту. А ты свой стиль всё же считаешь более агрессивным?

— Да. Но сравнить себя с кем-то не могу. Мне кажется, я уникальна (смеётся).

— Это самый верный ответ на подобный вопрос. А какие другие спортсмены или другие известные люди тебя вдохновляют? Как, например, Мирру Андрееву вдохновляют Леброн и Снуп Догг.

— Не думаю, что есть какой-то определённый человек. Я любитель прочитать перед матчем разные мотивационные цитаты. Когда играю, вспоминаю их. И они меня заставляют работать больше.

— Можешь поделиться одной из любимых цитат?

— «Не уходи, страдай сейчас и живи всю оставшуюся жизнь чемпионом», Мохаммед Али.

«Частые переезды, сборы, несколько тренировок. Как день сурка»

— В связи с тем, что увеличилось количество турниров, переездов – как обстоят дела со свободным временем? Есть ли оно?

— Это хороший вопрос. Сейчас очень сложно выбить какое-нибудь свободное время, потому что в графике идут турнир за турниром, частые переезды, сборы вещей, по несколько тренировок в день, в отеле только спишь. И дальше так и понеслось. Как день сурка.

— А как часто получается при таком графике быть дома?

— Где-то раз в два месяца. Всё остальное время играю турниры, переезжаю. К тому же у нас нет такого, что мы играем в одном месте. Часто перелетаем между Испанией, Францией, Италией…

— И это хорошо, если нужно играть в Европе, а не перелетать, например, в Америку.

— Да.

Анастасия Захарова Фото: Getty Images

— Но когда всё же выдаётся свободная минутка, например, во время полёта, ты любишь читать, слушать музыку, смотреть фильмы?

— Люблю и читать, и смотреть фильмы. Чаще всё-таки смотрю кино, потому что книги занимают мои килограммы. Из последнего читала Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».

— Ты предпочитаешь литературу по психологии, не художественную?

— Да. Просто нравится психология. И мне так становится легче и в жизни, и в перелётах, в разных жизненных ситуациях. А из кино я смотрю турецкие сериалы, иногда корейские дорамы и русское кино.

— Учишься ли где-то?

— Да, учусь на третьем курсе в ГЦОЛИФКе. Направление – тренер по теннису.

— И как получается совмещать?

— Очень сложно совмещать учёбу и спорт, но преподаватели, институт, кафедра тенниса идут мне навстречу, всегда помогают, звонят, говорят, если не успею на сессию, то сдам экзамены позже. Пока я два месяца летаю, прохожу материал, который мне дают.

— А есть кто-то из действующих теннисистов, кто учится с тобой?

— Многие учатся на очном факультете, а я на заочном, и у меня мало действующих спортсменов, насколько я знаю. Особенно в моей группе. А на очном много кто учится: и Лена Приданкина, и Алевтина Ибрагимова.

«Готовлюсь к «тысячнику» в Мадриде»

— Ты вновь подбираешься к тому, чтобы дебютировать в топ-100. Какое значение для тебя имеет рейтинг?

— Это показывает то, как я сейчас играю, какой у меня профессиональный уровень и насколько часто смогу на больших турнирах попадать в основу или квалификацию.

— Как считаешь, чего не хватило в прошлом году, когда ты занимала 106-ю строчку, чтобы попасть в сотню?

— Мне кажется, просто не хватило времени. Тогда была длинная серия, я на ней хорошо отыграла. А потом, когда подобралась к 106-й строчке, у меня просто дальше не было другого турнира. Это был конец моего графика, я после этого никуда не заявлялась. Не было в планах, что так получится.

— Какие ближайшие планы?

— Сейчас нахожусь в Мадриде, готовлюсь к «тысячнику», на котором начну выступать с квалификации.