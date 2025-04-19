«Совершенно особенный человек». Как Шарапова стала одной из самых успешных звёзд планеты

Влияние Марии в день её 38-летия выходит далеко за пределы тенниса, хотя и в родном виде спорта она остаётся культовой фигурой.

19 апреля пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова отмечает свой 38-й день рождения.

Прямо сейчас Мария – одна из самых успешных и уважаемых звёзд мира. Шарапова реализовала себя во всех отношениях, а её влияние выходит далеко за рамки спорта.

Шарапова пришла к славе не просто так, а за счёт упорного труда. Мария родилась в сибирской Нягани, а в юном возрасте вместе с родителями переехала к бабушке в Сочи. Там она в четыре года начала заниматься теннисом. Первую ракетку Марии подарил отец Евгения Кафельникова, с которым дружил её отец Юрий Шарапов – заслуженный тренер России по теннису и главный помощник дочери на раннем этапе карьеры.

В 1993 году легендарная Мартина Навратилова проводила мастер-класс в Москве. Она сразу увидела огромный талант Марии и посоветовала её отцу переезжать в США. Юрий вместе с дочкой отправились во Флориду, а именно в город Брейдентон в знаменитую теннисную академию Ника Боллетьери. Это заведение подготовило множество великих теннисных чемпионов, в том числе Шарапову. Боллетьери сразу же заметил потенциал россиянки, которую считал одной из своих самых успешных воспитанниц.

«Мария — идеальный пример трудолюбия. Что она сделала! Она — чистый бизнесмен, работает столько, сколько нужно. И её отношение к делу невероятное, она никогда не сдаётся. Но Марии было нелегко, и она получила много травм, четыре или пять. Эта девушка действительно много работает», — говорил ныне покойный Боллетьери в 2019 году.

Мария Шарапова после победы на Уимблдоне-2004 Фото: Bongarts/Getty Images

Уже в 16 лет Шарапова начала преуспевать на корте. Она выиграла первый из своих 39 титулов WTA на турнире в Токио в сентябре 2003-го, после чего лишь набирала обороты. Определяющий прорыв в карьере Марии произошёл на Уимблдоне-2004. 17-летняя россиянка в финале сенсационно победила Серену Уильямс, которая к тому моменту успела выиграть 12 турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах. Следующий мэйджор Мария взяла на US Open – 2006, затем был триумф на Australian Open – 2008. Дольше всего пришлось ждать успеха на грунтовом «Ролан Гаррос», но он в итоге покорился россиянке дважды в 2012-м и в 2014-м. Именно в Париже она наконец-то собрала карьерный «Шлем», что в Открытую эру удавалось только Маргарет Корт, Крис Эверт, Мартине Навратиловой, Штеффи Граф и Серене Уильямс. Шарапова пять раз забиралась на лидирующую позицию в рейтинге WTA и в общей сумме провела 21 неделю в статусе первой ракетки мира.

Мария не являлась самой доминирующей теннисисткой своей эпохи, уступив это звание Серене. Однако Шарапова была чрезвычайно популярной и зарабатывала огромные деньги вне корта. Россиянка в течение 11 лет подряд возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. Раз за разом она опережала Уильямс, что порой приводило к резкой реакции американки. Но для остальных всё выглядело более чем закономерно.

«Мария прекрасно разбирается в бизнесе. Она стала бизнес-леди в гораздо более молодом возрасте, чем все остальные. Она много работает, чтобы быть на вершине», — говорила о стабильном лидерстве Шараповой в рейтинге самых богатых спортсменов Крис Эверт в 2015 году.

Только допинг-скандал с неумышленным применением мельдония и отстранение Шараповой на 15 месяцев позволили Серене наконец-то возглавить вышеуказанный рейтинг в 2016 году. Мария сбавила обороты на корте после камбэка и зачехлила ракетку в 2020-м, но это никоим образом не отменяет её великую карьеру. Совсем скоро Шарапова за свои достижения будет включена в Зал славы тенниса в Ньюпорте.

Летом 2022 года Шарапова впервые стала мамой, родив сына Теодора от британского бизнесмена Александра Гилкса. Мальчику скоро исполнится три года. Мария всё чаще публикует фото растущего ребёнка. А ещё демонстрирует подписчикам на видео, что лично обучает его русскому языку и математике.

Мария Шарапова с возлюбленным Александром Гилксом и сыном Теодором Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Материнство отнимает часть времени Марии, но совершенно не мешает ей продолжать заниматься бизнесом и оставаться одной из самых медийных персон планеты. Шарапова заработала $ 38,77 млн призовых на корте, что является четвёртым лучшим результатом в истории женского тенниса. Ещё порядка $ 300 млн ей принесли спонсорские контракты. Кроме того, Мария активно занимается инвестициями в различные стартапы. Чистое состояние Шараповой в 2025 году оценивается в $ 220 млн.

«Я начала знакомство с предпринимательством ещё в начале теннисной карьеры. Не знала, как долго тело позволит играть, поэтому на раннем этапе начала закладывать основы для бизнеса. Во время карьеры я многому научилась у бренд-партнёров, с которыми работала», — объяснила Шарапова свою тягу к предпринимательству.

Шарапова регулярно появляется на крупных светских мероприятиях вроде церемонии «Оскара», Недели моды в Париже, Met Gala и многих других. Марию часто можно заметить в компании других звёзд, причём не только из области спорта.

Мария Шарапова, певица Рианна и стилист Эдвард Эннинфул на церемонии Fashion Awards в декабре 2024 года Фото: Kate Green/Getty Images

В начале апреля легендарная теннисистка Билли Джин Кинг стала первой женщиной, удостоившейся звезды на голливудской Аллее славы в новой категории спортивных развлечений. Кинг получила 2807-ю звезду, расположенную недалеко от знаменитого перекрёстка Голливуда и Вайн напротив исторического театра Pantages. На церемонии к Кинг присоединились близкие друзья: легенда баскетбола Мэджик Джонсон, оскароносная актриса Джейми Ли Кёртис и теннисистка Мария Шарапова.

Именно Кинг продвигала включение Шараповой в Зал славы тенниса уже в этом году. Она наверняка посетит церемонию в честь Марии, которая состоится 23 августа в Ньюпорте. Вероятно, Кинг также составит компанию Шараповой, когда та получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде. У Марии уже есть опыт съёмок на большом экране – в фильме «8 подруг Оушена», а также в сериалах «Утреннее шоу» и «Миллиарды». Сфера спортивных развлечений очень близка Шараповой, так что она вскоре вполне может стать второй теннисисткой после Кинг со своей звездой на Аллее славы.

Мария Шарапова и Билли Джин Кинг Фото: Kevin Winter/Getty Images

Шарапова сохраняет связь с теннисом непосредственно. Мария периодически гостит на крупных турнирах. Её появление на трибунах всегда привлекает к себе повышенное внимание. Шарапова постоянно занимается в зале, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. В прошлом году она поучаствовала в выставочном турнире по пиклболу с Джоном Макинроем, Андре Агасси и Штеффи Граф. На корт в качестве профессиональной теннисистки Шарапова уже определённо не вернётся, однако в будущем может задуматься о работе тренера. По крайней мере, она категорически не отвергала подобные предложения подписчиков в соцсетях.

Мария всё ещё остаётся влиятельной фигурой для многих теннисистов. Первая ракетка мира Янник Синнер – один из них. Синнер познакомился с Шараповой через тренера Риккардо Пьятти. Янник и Мария несколько раз тренировались вместе и подружились. Россиянка дала итальянцу несколько советов, которые помогли тому совершить прорыв на корте.

«У Шараповой невероятный менталитет. Мне повезло знать её немного больше, чем остальным. Мы несколько раз тренировались вместе на корте. Я думаю, что она совершенно особенный человек. Мария занимает уникальное место в истории тенниса», — говорил Синнер в 2022 году.

Филиппинка Александра Эала на мартовском «тысячнике» в Майами совершила прорыв, сенсационно дойдя до полуфинала. С малых лет Эала является поклонницей Шараповой.

«В детстве моей любимой теннисисткой была Мария Шарапова. Мне нравились её стойкость, её стиль и манера держаться, хотя она была очень молодой. Я на неё равнялась», — сказала Эала.

Шарапова акцентирует внимание и на моментах около тенниса. Недавно Мария стала автором программной статьи для журнала The Business of Fashion, где рассказывала о потенциале развитии бизнес-проектов за пределами корта. Её публикацию высоко оценила и порекомендовала всем для ознакомления Морган Риддл – популярная теннисная блогерша и подруга четвёртой ракетки мира Тейлора Фрица.

Как видно, Шарапова после завершения карьеры не скучает и остаётся чрезвычайно влиятельной персоной, в том числе для теннисного сообщества. Мария при этом успевает воспитывать сына и просто жить в своё удовольствие, что она сполна заслужила своим упорным трудом на протяжении многих лет.