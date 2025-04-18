Хачанов — впервые за полгода в полуфинале. Карен отомстил русскому испанцу за Рублёва

В пятницу, 18 апреля, на турнире категории ATP-500 в Барселоне проходили матчи 1/4 финала. В первой встрече дня играли 27-я ракетка мира Карен Хачанов и испанец русского происхождения Алехандро Давидович-Фокина, располагающийся тремя строчками ниже. Хачанов в первых двух матчах на турнире одержал волевую победу — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3 — над Кэмероном Норри и в двух сетах — 7:5, 6:4 — победил Хауме Мунара, а Давидович-Фокина одолел трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку — 6:1, 6:4 и выбил Андрея Рублёва — 7:5, 6:4, то есть выиграл с тем же счётом, что и Хачанов во втором круге.

Впервые Хачанов и Давидович-Фокина встретились в 2020 году. На «Мастерсе» в Париже испанец победил россиянина — 6:3, 2:6, 6:2. А в сезоне-2023 теннисисты обменялись победами: в Индиан-Уэллсе победил Алехандро — 6:3, 1:6, 6:4, а на грунте Монте-Карло лучше был Карен — 6:2, 6:2.

Перед нынешней игрой Хачанов вспомнил ту последнюю встречу и разобрал действия соперника. «С Алехандро мы, по-моему, в последний раз встречались на грунте в Монте-Карло, я его победил. У него хороший уровень игры. Он спортсмен, который если ловит игру, то с ним реально тяжело что-либо сделать. Но при этом ты знаешь, что тебе нужно быть в матче, поскольку ты можешь постараться с ним вернуться.

Алехандро Давидович-Фокина Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Он может где-то делать глупые ошибки. У него уровень игры в общем хороший, высокий, но бывает нестабилен. В том году, например, у него не очень сезон пошёл, он в один момент опустился сильно [в рейтинге]. Сейчас у него новый тренер, и он с начала года уже два финала сыграл. Хороший уровень показывает», — сказал Карен в интервью телеграм-каналу «Гейм Сет Макс».

А Давидович-Фокина говорил, что ожидает тяжёлого матча и равной игры. «Очевидно, если он в четвертьфинале, то это потому, что он хорошо играет. Будет тяжёлый матч. Мне нужно будет посмотреть, как он выступал на этой неделе. Видел его против Мунара. Ещё один тяжелый матч, который будет напряжённым, очень равным. Нам придётся активизироваться в ключевые моменты», — сказал он на пресс-конференции после выхода в 1/4 финала.

О том, что из себя представляет Алехандро, мы писали перед его встречей с Рублёвым. За исключением истории очных матчей теннисистов, материал не потерял актуальности.

В первых геймах соперники на удивление легко держали подачу, словно играли на траве, а не на грунте. Проскакивали и эйсы — особенно отличался этим Хачанов, который в первых двух своих геймах трижды подал навылет. В пятом гейме россиянин смог зацепиться и на приёме. Тройной брейк-пойнт, заработанный на ошибках Давидович-Фокины, Карен упустил (также в основном из-за собственных неточностей), но после пары «ровно» дожал соперника, использовав пятый брейк-пойнт, — 3:2.

Подтверждая брейк, Хачанов столкнулся с трудностями. Но в отличие от Давидович-Фокины Карен смог уйти с тройного брейк-пойнта, начав этот путь с очередного эйса. Взяв пять очков подряд, россиянин подтвердил преимущество — 4:2. Тем не менее концовка партии вышла напряжённой. В восьмом гейме Хачанов потерял подачу, и счёт сравнялся — 4:4. Карен не растерялся и сделал второй брейк, а подавая на сет, спасся с брейк-пойнта и использовал второй сетбол — 6:4 за 48 минут.

В начале второго сета игроки обменялись брейками, а затем Давидович-Фокина перехватил инициативу. Испанец чётко держал подачу, отдав лишь одно очко в трёх своих геймах, а на приёме однажды сделал брейк — Хачанов проиграл гейм с 30:0.

Казалось, Карену уже не спасти эту партию. Уступая 2:5, он начал гейм с 0:30, то есть был в двух очках от потери сета. Но не сдался — и был за это вознаграждён! Россиянин вытащил этот гейм, а потом не дал сопернику подать на партию, отыграв сетбол. В концовке гейма Хачанов дождался от оппонента двойной ошибки, а в следующем розыгрыше обвёл его эффектным ударом, реализовав 4-й брейк-пойнт. Давидович-Фокина был недоволен, что Карен не извинился за то, что мяч задел трос, хотя направление его полёта не изменилось.

Похоже, это надломило Алехандро. В 10-м гейме Хачанов, подавая, сравнял счёт — 5:5. А после этого ещё раз сделал брейк. Испанец много ошибался; особенно характерна его неточность на брейк-пойнте. Перед Давидович-Фокиной был почти пустой корт, но он с хафкорта пробил далеко за заднюю линию. После этого Хачанову оставалось лишь подать на матч, что он и сделал — 6:4, 7:5 за 1 час 47 минут. После матча теннисисты на повышенных тонах пообщались у сетки, но всё же пожали друг другу руки.

Так Хачанов впервые за полгода вышел в полуфинал турнира ATP. В октябре 2024 года он сделал это на «Мастерсе» в Париже. В полуфинале Барселоны соперником Карена станет либо Каспер Рууд (Норвегия, 2), либо Хольгер Руне (Дания, 6).

Кроме того, Хачанов поднялся на 25-е место в лайв-рейтинге. Выбить его оттуда может лишь Таллон Грикспор, которому для этого необходимо завоевать титул на параллельном турнире в Мюнхене.

Все четвертьфиналы будут сыграны сегодня. Полуфиналы состоятся в субботу, 19 апреля, финал — в воскресенье, 20 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».