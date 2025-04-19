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Екатерина Александрова, Карен Хачанов: онлайн-трансляция Барселона, Штутгарт 2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Александрова рвётся в 1/2 финала Штутгарта! Ещё сыграет Хачанов в Барселоне. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турнира Штутгарт-2025
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На грунтовых «пятисотниках» в Испании и Германии пора решающих встреч. На корты выйдут и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на испанских кортах в рамках полуфиналов сразится и россиянин. Карен Хачанов поспорит за выход в решающий матч с датчанином Хольгером Руне (шестой номер посева). У женщин после выходного в Германии продолжатся сражения в рамках 1/4 финала. Россиянка Екатерина Александрова померится силами с американкой Джессикой Пегулой (3). У соперниц всегда были упорные противостояния, и пока счёт личных встреч у них равный – 2-2.

ATP 500. Барселона. Сетка
WTA 500. Штутгарт. Сетка
Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2025, суббота. 13:30 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Барселона. 1/2 финала
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

А вот в Штутгарте в пятницу был выходной. Россиянка Екатерина Александрова смогла немного отдохнуть после непростой победы над первой ракеткой России Миррой Андреевой. Как проходил этот поединок — читайте в нашем обзоре.

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12:12 Даниил Сальников

А в пятницу в Барселоне состоялись четвертьфинальные матчи. Карен Хачанов сражался с обидчиком Андрея Рублёва. Как прошёл поединок для россиянина — читайте в нашем материале.

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12:01 Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня стартует очередной игровой день на «пятисотниках» в Штутгарте и Барселоне. Следим за россиянами.

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