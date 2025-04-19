Александрова рвётся в 1/2 финала Штутгарта! Ещё сыграет Хачанов в Барселоне. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на испанских кортах в рамках полуфиналов сразится и россиянин. Карен Хачанов поспорит за выход в решающий матч с датчанином Хольгером Руне (шестой номер посева). У женщин после выходного в Германии продолжатся сражения в рамках 1/4 финала. Россиянка Екатерина Александрова померится силами с американкой Джессикой Пегулой (3). У соперниц всегда были упорные противостояния, и пока счёт личных встреч у них равный – 2-2.
А вот в Штутгарте в пятницу был выходной. Россиянка Екатерина Александрова смогла немного отдохнуть после непростой победы над первой ракеткой России Миррой Андреевой. Как проходил этот поединок — читайте в нашем обзоре.
А в пятницу в Барселоне состоялись четвертьфинальные матчи. Карен Хачанов сражался с обидчиком Андрея Рублёва. Как прошёл поединок для россиянина — читайте в нашем материале.
Расписание субботы
Сегодня стартует очередной игровой день на «пятисотниках» в Штутгарте и Барселоне. Следим за россиянами.