Александрова рвётся в 1/2 финала Штутгарта! Ещё сыграет Хачанов в Барселоне. LIVE!

На грунтовых «пятисотниках» в Испании и Германии пора решающих встреч. На корты выйдут и два россиянина.

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «пятисотниках» в Барселоне и Штутгарте. У мужчин на испанских кортах в рамках полуфиналов сразится и россиянин. Карен Хачанов поспорит за выход в решающий матч с датчанином Хольгером Руне (шестой номер посева). У женщин после выходного в Германии продолжатся сражения в рамках 1/4 финала. Россиянка Екатерина Александрова померится силами с американкой Джессикой Пегулой (3). У соперниц всегда были упорные противостояния, и пока счёт личных встреч у них равный – 2-2.