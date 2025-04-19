Александрова — в полуфинале Штутгарта. Екатерина повесила «баранку» третьей ракетке мира

А Хачанов в Барселоне за час проиграл битву за финал. Руне вернулся в топ-10 и обошёл Медведева в рейтинге.

В субботу, 19 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне проходили матчи 1/2 финала. Из нижней половины сетки в полуфинал вышли российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 27-е место в мировой классификации, и 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне, имевший шестой номер при посеве. Хачанов в четвертьфинале в непростом поединке обыграл Алехандро Давидович-Фокину (6:4, 7:5), а Руне выбил второго сеяного Каспера Рууда — 6:4, 6:2.

Хачанов и Руне прежде никогда не играли друг с другом — в том числе и потому, что в прошлом сезоне, к примеру, Хольгер не раз выбывал на ранних стадиях турниров. Вообще, карьера первой ракетки Дании в последние сезоны шла по нисходящей, что довольно удивительно для такого молодого игрока (29 апреля ему исполнится 22 года). Однако против фактов не пойдёшь: в 2022 году Руне завоевал три титула, в том числе «Мастерс» в Париже, в 2023-м дебютировал в топ-4 рейтинга, но титул был всего один, а в 2024-м лишь однажды дошёл до финала и выпал из первой десятки. В этом сезоне вроде бы наметился прогресс: на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Хольгер добрался до финала, где уступил Джеку Дрейперу.

Хольгер Руне на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первых геймах теннисисты держали каждый свою подачу. Руне только и делал, что укорачивал, и такая тактика в конце концов принесла ему успех. После счёта 3:2 в пользу Хачанова (без брейка) Карен проиграл четыре гейма подряд. Первый брейк Хольгер, который также здорово атаковал с бэкхенда, сделал под ноль, а в девятом гейме использовал первый же сетбол на приёме — 6:3 всего за 32 минуты. Хачанову насчитали всего лишь одно активно выигранное очко и восемь невынужденных ошибок. (У Руне — 10 и 12 соответственно.) Очень быстрый получился сет — во многом потому, что теннисисты лишь однажды, ещё во втором гейме, добрались до «ровно».

Вернуться в игру по-настоящему Хачанов не смог. Руне разыгрался, вошёл во вкус, и остановить его было тяжело. Датчанин быстро повёл 3:0 с брейком и спокойно удержал преимущество, а в восьмом гейме принял на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 7 минут.

Благодаря этой победе Руне впервые с апреля 2024 года вернётся в первую десятку рейтинга ATP. Вне зависимости от дальнейших результатов в Барселоне датчанин станет девятой ракеткой мира. А Даниил Медведев опустится на 10-ю строчку. Хачанов же по итогам турнира поднимется на две строчки и вернётся в топ-25.

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А на турнире WTA-500 в Штутгарте проходили четвертьфинальные встречи. Организаторы освободили пятницу и сдвинули всё расписание на один день, так что полуфиналы будут сыграны в воскресенье, а финал — в понедельник.

Первым запуском встречались 22-я ракетка мира Екатерина Александрова и третий номер рейтинга WTA Джессика Пегула, третья сеяная. Александрова в первых матчах на турнире дважды побеждала в российских дерби. В первом круге она одолела Людмилу Самсонову (6:3, 6:3), а во втором прошла Мирру Андрееву (6:3, 6:2). Что касается Пегулы, то в первом круге она получила bye, а во втором разгромила Магдалену Френх — 6:1, 6:1.

В последнее время Екатерина и Джессика регулярно играют друг с другом. Счёт в личных встречах у них был 2-2, причём в 2025 году теннисистки уже успели обменяться победами. В четвертьфинале Дохи россиянка одержала волевую победу (4:6, 6:1, 6:1), а в полуфинале Чарльстона американка взяла реванш (6:2, 2:6, 7:5).

«Кто знает, что будет? Мы только что играли в Чарльстоне. То был сумасшедший матч. Честно говоря, я, наверное, должна была уступить, но смогла вырвать победу. Последние несколько раз, когда я играла с ней, да каждый раз, когда я играла с ней, — то была просто невероятная война, битва», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

Джессика Пегула в матче с Екатериной Александровой в Майами-2024 Фото: Al Bello/Getty Images

В первом сете Александрова по всем статьям переиграла грозную соперницу. Повесить «баранку» третьей ракетке мира — не каждый день такое случается! Начала встречу россиянка с 0:30, потом отыграла брейк-пойнт — и больше не оглядывалась назад. Свою подачу Екатерина забирала без проблем, а вот на приёме приходилось цепляться. Однако Пегула в решающие моменты действовала неудачно, а Александрова делала всё так, как надо. Американка даже четвёртый гейм, начатый с 40:15 на подаче, не смогла взять. А в шестом гейме Александрова дожала соперницу с третьего сетбола — 6:0 за 28 минут. У Екатерины оказался прекрасный баланс виннеров и невынужденных ошибок (14/5), а у Джессики — провальный (1/7).

Серия Александровой прервалась лишь во втором гейме второго сета. Но и там у россиянки был двойной брейк-пойнт — на этот раз она не воспользовалась возможностью взять подачу соперницы. Пегула прибавила, и два гейма в середине партии (четвёртый и пятый) проходили в острой борьбе. Обе теннисистки выходили на брейк-пойнты, причём больше шансов было у американки, упустившей две возможности сделать брейк.

А в шестом гейме Александрова сделала решающий шаг к победе. Екатерина с третьей попытки реализовала тройной брейк-пойнт — 4:2. Подтверждая брейк, россиянка взяла гейм под ноль — 5:2. Тут Пегула не выдержала и швырнула ракетку на корт, а на переходе принялась лупить ею по сумке.

Джессика Пегула нервничает Фото: Кадр из трансляции

Казалось, всё идёт к быстрой победе Александровой. Однако понервничать пришлось, причём изрядно. В восьмом гейме россиянка упустила тройной (!) матчбол на приёме, после чего впервые за весь поединок отдала свою подачу. К счастью, 10-й гейм стал последним в этой встрече. Пегула, подавая при 4:5 не в свою пользу, добралась до геймбола, но не использовала его. После этого шансов сравнять счёт в партии у Джессики уже не было. Александрова проявила упорство и, реализовав третий матчбол (шестой с учётом восьмого гейма), наконец-то закрыла матч — 6:0, 6:4 за 1 час 23 минуты. В этой игре подача Екатерины глобально не испортилась, но всё же частенько сбоила. На шесть эйсов пришлось пять двойных ошибок.

Александрова одержала уже пятую победу в сезоне над теннисисткой из топ-10. По этому показателю она сравнялась с Миррой Андреевой и Мэдисон Киз. Соперницей Екатерины по полуфиналу станет либо пятикратная чемпионка мэйджоров вторая ракетка мира Ига Швёнтек (2), либо победительница «Ролан Гаррос» 2017 года Елена Остапенко, 24-й номер рейтинга.

Турнир в Барселоне завершится 20 апреля, в Штутгарте — 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».