Синий грунт, модели-болгёрл, победы Марата и Динары Сафиных. В Мадриде было всё

Турнир в Мадриде впервые появился в теннисном календаре в 2002 году. При этом лицензия этого соревнования до того несколько раз переходила из рук в руки, что приводило к смене места проведения. Дело в том, что в теннисе нельзя просто так взять и организовать турнир из ничего, поставив его на любое место в календаре – по крайней мере когда речь идёт о крупном старте, к каковым, безусловно, относятся «Мастерсы». Их исторически было девять, так же как «Шлемов» исторически четыре, и это число до сих пор ни разу не изменялось, хотя серия под различными названиями существует уже 35 лет, с 1990-го. Сейчас ходят разговоры о появлении 10-го «Мастерса» в Саудовской Аравии, но, даже если это случится, 35+ лет – очень большой срок в спорте для отсутствия каких-либо изменений.

Итак, нынешний мадридский «Мастерс» был впервые проведён в 1990 году и на протяжении первых пяти лет проходил в Стокгольме. После этого лицензия на его проведение была передана Германии. В сезоне-1995 турнир состоялся в Эссене, а затем переехал в Штутгарт. С 1995 года в Германии проходило сразу два «Мастерса» – майский в Гамбурге на грунте и октябрьский в Штутгарте на харде в зале. В 2002 году же октябрьский турнир вновь сменил место проведения – из Штутгарта он отправился в Мадрид.

До 2008-го включительно это был один из двух «Мастерсов» на харде в зале в конце сезона, проходящий за неделю до парижского турнира, который и поныне закрывает основную часть сезона ATP (после него проходят лишь Итоговый чемпионат и мелкие соревнования уровня «челленджеров» и ниже). Затем, во время самой глобальной реформы теннисного календаря и системы начисления рейтинговых очков за долгие годы Мадрид занял место Гамбурга, переставшего быть «Мастерсом», и стал проводиться в мае, а вторым осенним турниром этой категории с тех пор является Шанхай, которого до того не было в принципе. В столице Испании покрытие сменилось с харда на грунт, а с 2011 года турнир ещё поменялся местами в календаре с Римом, отодвинувшись подальше от «Ролан Гаррос».

В момент переезда с осени на весну Мадрид ещё и стал совместным турниром – до того девушки там не играли. Кроме того, в WTA он получил престижнейшую категорию Premier Mandatory, в которую входили также Индиан-Уэллс, Майами и Пекин. Сейчас в женском туре 10 «тысячников», и никакой разницы между ними в плане рейтинговых очков нет, а тогда Premier Mandatory были действительно круче, чем просто Premier, и, кроме того, в соответствии с названием являлись обязательными турнирами для всех попадающих туда по рейтингу.

Пожалуй, главное событие на Caja Magica (так называется спорткомплекс, где с 2009 года проводится турнир) – смена покрытия с обычного грунта на синий в 2012-м. По стечению обстоятельств именно в том году автор этих строк первый и пока что единственный раз побывал на этом турнире и воочию насладился этим инопланетным (в смысле его необычности) покрытием. На самом деле визуально смотрелось здорово, без шуток, и мяч было видно намного лучше, особенно при просмотре не вживую, а через экран телевизора или компьютера, однако побочный эффект оказался слишком негативным. Покрытие получилось слишком скользким, и такие мастера ракетки, как Рафаэль Надаль и Новак Джокович, пригрозили бойкотировать турнир в будущем, если синий грунт не уберут (испанец выразился более обтекаемо, а серб прямо заявил, что не вернётся в 2013-м, если всё не вернут в привычный вид). Больше экспериментировать не стали, и синим грунт не был.

Ещё одна отличительная черта турнира тех лет – девушки-модели, подававшие мячи. В отличие от синего покрытия, это стало практически традицией мадридского «Мастерса», но с течением времени отказались и от их привлечения к работе. Модели, кстати, были ещё даже до переезда на грунт, с 2004 года. Это была идея владельца турнира, румынского миллиардера и бывшего теннисиста Иона Цириака. В конце 2021-го, однако, он продал соревнования за несколько сотен миллионов евро, так что теперь устраивать эксперименты с моделями, синим грунтом и так далее некому. К моделям, кстати, у игроков порой возникали претензии в плане скорости работы и передачи мячей, но чего-то критичного не происходило.

Расположен теннисный комплекс не в центре Мадрида, но и не на самой окраине, до которой оттуда ещё несколько кварталов. Кстати, с той стороны со столицей Испании граничат Хетафе и Леганес, известные всем любителям местного футбола. Сам стадион расположился под крышей, защищающей игроков от дождей – под сводами уместились три главных корта. При этом, поскольку турнир всё-таки проводится на открытом воздухе, крыша над каждым из них раздвижная, и в хорошую погоду её не закрывают. Однако, поскольку за трибунами находятся внутренние помещения арены, а не открытое пространство, как на других турнирах, это всё равно влияет на игру – нет дующего сбоку, спереди или сзади ветра, мяч отскакивает быстрее, чем на открытом воздухе, и так далее. Вместимость главного корта, носящего имя Маноло Сантаны – 12 500 зрителей, на арене Аранчи Санчес-Викарио могут сесть 3500 человек, а на корте 3 – 2500. Ещё пять игровых кортов расположены снаружи стадиона, и там же находятся 12 тренировочных кортов.

В этом году турнир третий раз подряд занимает двухнедельный слот и в мужском, и в женском календаре. Сетка рассчитана на 96 игроков (семь кругов, 32 сеяных, все попавшие в посев стартуют со второго круга), так же, как было уже много лет в Индиан-Уэллсе и Майами. Сейчас всё больше крупных соревнований переходит к такому формату, что, с одной стороны, даёт игрокам дополнительное время на отдых, с другой – уменьшает количество доступных недель для более мелких турниров. Как бы то ни было, женские соревнования стартуют во вторник, 22 апреля (сеяные начнут играть 24-го), а мужские – 23-го (соответственно, сеяные вступят в игру 25-го). Оба финала состоятся 4 мая. Титулы защищают Андрей Рублёв, в прошлом году обыгравший в финале Феликса Оже-Альяссима, и Ига Швёнтек, одолевшая в решающем матче Арину Соболенко.

Кстати, до Рублёва из россиян здесь побеждал только Марат Сафин – ещё на харде в зале в 2004 году. А в женском туре трофей над головой поднимали Динара Сафина (в 2009-м) и Мария Шарапова (в 2014-м). Сейчас и Марат, и Динара приедут в Мадрид в качестве тренеров – Андрея Рублёва и Дианы Шнайдер соответственно. Диана наверняка выступит не только в одиночном разряде, но и в паре с Миррой Андреевой, которой по ходу турнира, 29 апреля, исполнится 18 лет.