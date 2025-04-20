«Это полный бред». Теннисисты возмутились слежкой за ними в душе ради борьбы с допингом

Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) сообщило о необычных обновлениях в антидопинговой программе для игроков.

Организация настоятельно попросила спортсменов, которых вызывают на допинг-контроль во время турнира, принимать душ только в сопровождении инспектора.

Вот как выглядит полное заявление ITIA, которое в виде письма уже разослали теннисистам ATP и WTA-туров.

«ITIA и ранее ITF усердно работали над тем, чтобы душ после матчей мог считаться допустимой задержкой для допинг-контроля, особенно когда отсутствие душа может негативно сказаться на здоровье и состоянии игрока. Однако принятие душа не является правом, и именно по этой причине ITIA любезно просит игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени. Если игроку некомфортно находиться под наблюдением во время принятия душа, мы рекомендуем рассмотреть вопрос о необходимости принятия душа перед сдачей пробы на допинг-контроль. Невозможность оставаться в полном поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьёзно.

Мы признаём, что некоторые части процесса допинг-контроля могут быть неудобными, однако, как и во всех видах спорта, соответствующих требованиям ВАДА, не только в теннисе, игроки, уведомлённые о тестировании после матча, постоянно находятся под наблюдением допинг-сопровождающего до завершения теста. Это требование Всемирного антидопингового кодекса. Мы понимаем, что игроку после матча может потребоваться некоторое время для сдачи пробы, и поэтому ожидаются приемлемые задержки в явке на пункт ​​допинг-контроля, включая охлаждение и принятие душа. Благополучие игроков является приоритетом, и поэтому мы продолжим отстаивать их права, однако важно, чтобы никакая деятельность не ставила под угрозу целостность пробы. Мы регулярно напоминаем игрокам о конкретных правилах и будем рады ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть», — говорится в заявлении.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) — независимый орган, созданный в 2021 году по инициативе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Международной федерации тенниса (ITF), Женской теннисной ассоциации (WTA) и турниров «Большого шлема», для контроля за соблюдением принципов честности в профессиональном теннисе во всём мире.

До недавних пор ITIA работало довольно неприметно, но всё изменилось после допинг-скандалов с Янником Синнером и Игой Швёнтек. Антидопинговые органы в теннисе подвергались резкой критике после того, как итальянец и полька избежали длительных дисквалификаций за проваленные тесты на запрещённые вещества.

Янник Синнер Фото: Graham Denholm/Getty Images

Особенно сильно ITIA досталось из-за дела Синнера. Агентство провело расследование и решило вообще не дисквалифицировать Янника за два положительных теста на клостебол, которые он сдал в марте прошлого года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Было доказано, что допинг попал в организм Синнера по причине халатности его физиотерапевта Джакомо Налди и тренера по физподготовке Умберто Феррары. Но Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило, что итальянец должен понести ответственность за действия своей команды. В феврале Янник заключил соглашение с ВАДА. Он продолжает отбывать трёхмесячную дисквалификацию и сможет вернуться на корт в начале мая на «Мастерсе» в Риме.

Очевидно, ITIA решило ужесточить свои антидопинговые правила после скандалов с Синнером и Швёнтек. Одним из элементов этой стратегии стало обновление о приёме душа в сопровождении инспектора. Письмо агентства формально носит рекомендательный характер, однако отклонение от указанных там принципов будет восприниматься «крайне серьёзно». Теннисистам дают понять, что лучше соблюдать предписания во избежание лишних проблем.

Следует отметить, что в прошлом имели место случаи, когда спортсмены мочились в душе, чтобы скрыть положительные результаты допинг-тестов. Особенно часто это случалось в футболе, но в теннисе подобного тоже нельзя исключать, считает ITIA. Пробу важно взять именно сразу после матча, потому что со второго и последующих образцов вероятность обнаружения запрещённого вещества заметно уменьшается.

Теннисный мир неоднозначно отреагировал на нововведение ITIA. Многим оно пришлось не по нраву.

«Это… странно», — написал в соцсети журналист Джон Вертхайм.

«Это неприемлемо», — кратко высказался Марк Петчи, бывший профессиональный теннисист и тренер Энди Маррея.

«Это полный бред. Но на практике просто означает: «На самом деле вам следует пописать в чашу до того, как вы примете душ, а не после», — написал Джилл Гросс, комментатор Tennis Channel, US Open Radio и ATP Challenger Tour.

«Просто скажите: «Мы будем следить за вами везде». Меня всегда раздражает, когда организации допускают такую ​​грубую ошибку в коммуникации. Это ведь явное нарушение прав человека», — ответил Гроссу другой теннисный комментатор Майк Катион.

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в паре и миксте Ренне Стаббс заявила, что ITIA не сделало что-то революционное, поскольку за теннисистами всегда пристально следили после матчей. Однако это правило тоже не вызывает у неё восторга.

«Мы всегда должны были принимать душ с открытой дверью. Люди, которые проводили допинг-тест, находились с нами каждую минуту с того момента, когда мы вышли с корта, в том числе наблюдали за тем, как мы принимаем душ. Не знаю, почему сейчас это выделяют», — отметила Стаббс.

Ренне Стаббс Фото: Elsa/Getty Images

«Да, в последний год карьеры я проходила допинг-тест, во время которого сразу с корта пришлось идти в уборную со своей чашкой. Душ был потом», — согласилась со Стаббс 18-кратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде Крис Эверт.

Бывший глава Антидопингового агентства Австралии Ричард Ингс тоже считает, что в правиле ITIA нет чего-то плохого.

«Это нормально. Теннисисты должны находиться под наблюдением во время мочеиспускания, чтобы исключить подмену пробы. За ними нужно наблюдать даже в душе, чтобы они не выделяли мочу, необходимую для анализа», — написал Ингс в соцсетях.