Александрова в 4-й раз подряд уступила чемпионке ТБШ. Россиянка — мимо финала Штутгарта

В воскресенье, 20 апреля, на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходили полуфинальные матчи. Первым запуском встречались 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Латвии Елена Остапенко, занимающая 24-е место в женской мировой табели о рангах.

Александрова в первых поединках на престижном немецком «пятисотнике» дважды побеждала в российских дерби. В первом круге она одолела Людмилу Самсонову (6:3, 6:3), а во втором прошла Мирру Андрееву (6:3, 6:2). А в четвертьфинале турнира Екатерина повесила «баранку» третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле — 6:0, 6:4 за 1 час 23 минуты. Наша соотечественница в пятый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга. По этому показателю она вышла в лидеры WTA-тура. По пять побед также у россиянки Мирры Андреевой и американки Мэдисон Киз.

Свой выход в полуфинал Александрова прокомментировала так.

«Очень рада, что смогла выиграть в двух сетах, и довольна своей игрой сегодня. Победить такую соперницу — это много значит. После первого сета понимала, что легко дальше не будет, и счёт это показывает. Второй сет был более равный. О выходе в финал завтра думать не буду — стану концентрироваться на каждом розыгрыше. Меня ждёт очень сложный матч. Я же постараюсь делать то же самое, что всю эту неделю на турнире. Играть так же», — приводит слова Александровой пресс-служба WTA.

Что касается Остапенко, то на старте соревнований в Германии она прошла на отказе украинку Даяну Ястремскую. Затем Елена в трёх сетах одолела седьмую сеяную Эмму Наварро из США (7:5, 3:6, 6:2), а в 1/4 финала в очередной раз справилась с пятикратной победительницей ТБШ полькой Игой Швёнтек (6:3, 3:6, 6:2). Таким образом, латвийская теннисистка стала третьей среди тех, кто не был лидером рейтинга и обыграл бывшую или будущую первую ракетку мира в первых шести встречах. Ранее этим достижением могли похвастаться Габриэла Сабатини (с Аранчей Санчес-Викарио и Дженнифер Каприати) и Агнешка Радваньска (с Каролиной Плишковой).

Ига Швёнтек и Елена Остапенко Фото: Robert Prange/Getty Images

После противостояния со Швёнтек Остапенко заявила, что считает себя таким же хорошим игроком на грунте, как и её именитая оппонентка.

«Она тоже отлично играет на грунтовых кортах. Но, знаете, я выигрывала «Ролан Гаррос». Так что могу сказать то же самое о себе», — сказала Елена в послематчевом интервью.

Перейдём к полуфинальному сражению. Теннисистки целых 10 раз играли друг с другом на турнирах самого разного уровня, и счёт личных встреч равный — 5-5. При этом на грунте на уровне WTA у них был всего один матч, в Мадриде-2022 — там Екатерина взяла верх со счётом 6:2, 4:6, 6:4. А предыдущая встреча состоялась в финале Линца-2024, где Елена победила 6:2, 6:3.

На старте новой очной битвы девушки обменялись брейками — 1:1. Далее девушки взяли геймы на своих подачах, но в пятом гейме Остапенко снова отлично сыграла на приёме. На втором брейк-пойнте обмен ударами с задней линии завершился ошибкой Александровой, и в результате чемпионка победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года в женском одиночном разряде вышла вперёд — 3:2 в пользу латвийки. Екатерина могла тут же оформить брейк, однако не воспользовалась своим шансом при счёте 30:40. Елена выполнила эйс и отвела все угрозы. Она спокойно довела начатое до конца и забрала первый сет со счётом 6:4 за 43 минуты. Статистика партии: 6/9 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Александровой, 12/15 – у Остапенко.

Елена Остапенко Фото: Getty Images

Представительница Латвии продолжила играть активно и агрессивно, практически не давая никаких шансов своей противнице. В третьем гейме нового сета Алёна с третьей попытки сделала очередной брейк — 2:1 в пользу Остапенко. На важнейшем мяче 24-я ракетка мира глубоко приняла вторую подачу Екатерины. Россиянка с трудом успела к мячу и ответила в аут. В этой партии у неё был всего один шанс вернуться в матч. В восьмом гейме, который получился очень затяжным и напряжённым, Александрова заработала брейк-пойнт, однако в решающий момент допустила обидную ошибку. Наша спортсменка попыталась провести контратаку слева по линии, но совсем немного не попала в корт! В итоге Елена добилась победы над россиянкой со счётом 6:4, 6:4 за 1 час 29 минут. Таким образом, Остапенко в четвёртый раз подряд одолела Александрову и стала первой финалисткой турнира в Штутгарте. В битве за титул она сразится либо с белоруской Ариной Соболенко, либо с итальянкой Жасмин Паолини.

При этом наша теннисистка уже сегодня сыграет в финале Штутгарта в парном разряде. В дуэте с китаянкой Чжан Шуай они сразятся с интернациональным тандемом Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлиф (Новая Зеландия).

Соревнования в Штутгарте закончатся 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».