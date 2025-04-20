Жеребьёвка Мадрида: Мирра и Соболенко — в разных половинах, сложная сетка Шнайдер

В первом круге будет и сестринское дерби с участием россиянок, но не Андреевых.

В конце апреля — начале мая в Мадриде пройдёт супертурнир с участием всех сильнейших теннисистов и теннисисток. Женщины начнут и закончат соревнования на один день раньше мужчин. У женщин первые матчи в рамках одиночного турнира пройдут 22 апреля, а финал запланирован на 3 мая. Обе одиночные сетки, как и прежде, рассчитаны на 96 участников. Это означает, что все сеяные (по 32 теннисиста и теннисистки) вступят в борьбу во втором круге.

В воскресенье, 20 апреля, прошла жеребьёвка женской сетки. Впервые за долгое время на уровне не ниже WTA-1000 в первую восьмёрку посева попала российская теннисистка — Мирра Андреева получила седьмой номер. Андреева, которой 29 апреля исполнится 18 лет, два года назад произвела фурор в столице Испании. На своём первом в карьере «тысячнике» Мирра дошла до четвёртого круга — лишь Арина Соболенко смогла её остановить. Год назад юная теннисистка в Мадриде впервые дошла до четвертьфинала на турнире категории WTA-1000, и вновь на её пути оказалась Соболенко. А в Мадрид-2025 Андреева, взявшая в этом сезоне Дубай и Индиан-Уэллс, приезжает уже в ранге двукратной чемпионки «тысячников».

Седьмой номер посева Андреевой означал попадание спортсменки в одну четверть к кому-то из представительниц первой четвёрки, которую составляют Арина Соболенко, Ига Швёнтек, Джессика Пегула и Кори Гауфф. По итогам жеребьёвки оказалось, что потенциальный четвертьфинал у Мирры может быть с Гауфф. Вот как выглядят возможные четвертьфиналы по посеву:

Сетка у Андреевой получилась такая: во втором круге Мирра сыграет с победительницей матча Рената Сарасуа — Мари Боузкова, в третьем возможна встреча с Магдаленой Френх (27), в четвёртом её соперницами могут стать Каролина Мухова (12)/Людмила Самсонова (18), в четвертьфинале — Кори Гауфф (США, 4), в полуфинале — Ига Швёнтек (2)/Мэдисон Киз (5), в финале — Арина Соболенко (1)/Джессика Пегула (3).

Соболенко в третьем круге может встретиться с Элисе Мертенс (28), в четвёртом ей может достаться Аманда Анисимова (15), в четвертьфинале — Чжэн Циньвэнь (8)/Паула Бадоса (9), в полуфинале — Джессика Пегула (3)/Жасмин Паолини (6), в финале — Ига Швёнтек (2)/Кори Гауфф (4)/Мэдисон Киз (5)/Мирра Андреева (7).

В первом круге будет и сестринское дерби с участием россиянок, только друг с другом сыграют не Мирра и Эрика Андреевы (старшая сестра попробует пробиться через квалификацию), а Вероника и Полина Кудерметовы. Победительница этой встречи во втором круге может выйти на чемпионку US Open 2021 года Эмму Радукану.

Очень интересная сетка у Екатерины Александровой (21). Во втором круге она сразится либо с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, либо с Ольгой Данилович из Сербии, которая сегодня уступила в финале Руана Элине Свитолиной. В третьем круге Александрова может встретиться с бывшей россиянкой, а ныне австралийкой Дарьей Касаткиной (14), а в четвёртом — с Джессикой Пегулой (3). В последнее время Александрова и Пегула регулярно играют друг с другом.

Сложная сетка досталась второй ракетке России Диане Шнайдер (13). Во втором круге Шнайдер может сыграть с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, в третьем — с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко, с Анастасией Павлюченковой, а в четвёртом — с пятикратной чемпионкой ТБШ Игой Швёнтек (2).

Также отметим, что Анна Калинская (30) во втором круге может провести матч с украинкой Ангелиной Калининой, а в третьем — с чемпионкой AO-2025 Мэдисон Киз (5), а то и с четырёхкратной победительницей мэйджоров Наоми Осакой.

Напомним, в женском одиночном разряде титул защищает Ига Швёнтек. А в понедельник, 21 апреля, своих ближайших и потенциальных соперников узнают мужчины.