Жеребьёвка Мадрида: Рублёв — в одной четверти со Зверевым, Медведев — в той же половине

С 23 апреля по 4 мая в Мадриде пройдёт грунтовый турнир серии «Мастерс». У мужчин соревнования начнутся и закончатся на день позже, чем у женщин, чей «тысячник», турнир того же уровня, пройдёт с 22 апреля по 3 мая. О том, как сформировалась женская сетка и с кем сыграют ведущие теннисистки, читайте в отдельном материале.

Сегодня, 21 апреля, своих ближайших и возможных соперников узнали мужчины. В первую восьмёрку посева попал только один российский теннисист, и это не Даниил Медведев, а Андрей Рублёв, получивший седьмой номер. Медведев, девятый сеяный, никогда особо не любил грунт, но в 2024-м дошёл до четвертьфинала в столице Испании, так что в этот раз ему предстоит защищать 200 очков. Для Рублёва же этот турнир и вовсе будет определяющим в разрезе положения в рейтинге ATP. Первой ракетке России предстоит защищать 1000 очков, заработанных за титул в Мадриде. В лайв-рейтинге, в котором теннисистов уже лишили очков за прошлогодние результаты на турнире, Андрей располагается на 16-й строчке.

При жеребьёвке Рублёв заведомо попадал в одну четверть с кем-то из первой четвёрки, которую составили Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Новак Джокович. В итоге возможный четвертьфинал у Андрея может быть со Зверевым, а остальные потенциальные пары на этой стадии приобрели вот какой вид:

Во втором круге Рублёв сыграет либо с Гаэлем Монфисом, которого совсем недавно победил на «Мастерсе» в Монте-Карло, либо с квалифаером. В третьем раунде возможна встреча с Алексеем Попыриным (25) или с Александром Бубликом. В 1/8 финала Андрею могут достаться Бен Шелтон (12)/Якуб Меншик (22), в четвертьфинале — Александр Зверев (1), в полуфинале — Тейлор Фриц (3)/Хольгер Руне (8)/Даниил Медведев (9), в финале — Карлос Алькарас (2)/Новак Джокович (4).

Медведев, попавший в ту же половину, что и Рублёв, но в другую четверть, получил вот какую сетку. Во втором круге Даниил сразится либо с Ласло Джере, либо с квалифаером, в третьем его соперником может стать Феликс Оже-Альяссим (18), в четвёртом — Хольгер Руне (8), в полуфинале — Александр Зверев (1)/Андрей Рублёв (7), в финале — Карлос Алькарас (2)/Новак Джокович (4).

Интересная сетка досталась Карену Хачанову (24). Во втором круге он может сыграть с 211-сантиметровым Райлли Опелкой, в третьем — с Томми Полом (11) или с восходящей звездой бразильцем Жоао Фонсекой, в четвёртом — с рвущимся в элиту британцем Джеком Дрейпером (5), в четвертьфинале — с Новаком Джоковичем (4). Что касается Джоковича и Карлоса Алькараса (2), то они друг на друга выходят в полуфинале.

Напомним, «Мастерс» в Мадриде — последний турнир с участием всех сильнейших игроков, который пропускает Янник Синнер. Срок действия дисквалификации первой ракетки мира истекает 4 мая, так что он вернётся в тур на домашнем для себя «Мастерсе» в Риме.