«Становлюсь уже повёрнутым на теме допинга». Рублёв приехал в Мадрид защищать титул

В понедельник определилась сетка «Мастерса» в Мадриде-2025, и прошлогодний чемпион турнира Андрей Рублёв узнал своих ближайших вероятных соперников. Россиянин, как все сеяные, стартует со второго круга и на старте сыграет с победителем пары Гаэль Монфис — квалифаер. После торжественной церемонии жеребьёвки прошла небольшая пресс-конференция Рублёва, на которой ему даже пришлось говорить по-испански.

— Андрей, как вы себя чувствуете в Мадриде, рады что снова вернулись в город, где выиграли такой крупный титул?

— Здорово вернуться в Мадрид. Мне очень нравится это место. Мне нравится город и нравится всё за пределами города. Ой, извините, за пределами теннисного клуба. И да, вернуться — это приятное чувство с прекрасными и множеством потрясающих воспоминаний с прошлого года и всех предыдущих лет. Так что, да, ожидания на данный момент — просто наслаждаться. А ближе к играм посмотрим.

— Андрей, есть ли какие-то изменения в твоей подготовке к турниру по сравнению с прошлым годом, когда ты был чемпионом?

— Да, есть другой подход, другой подход в тренировках, другой подход к размышлениям о том, что мне нужно улучшить и тому подобное.

— В прошлом году вы были очень больны, и в конце концов вы выиграли турнир. Каковы ваши ощущения в этом году? Надеюсь, лучше.

— Я не совсем понял вопрос.

— Ты болел в прошлом году. Как ты себя чувствуешь?

— И да. Теперь я здоров, но я был здоров и в прошлом году. Так что да, теперь я здоров, и я не знаю, хорошо это или нет. Так что посмотрим. Но я здоров… От меня ничего не зависит, так что в любом случае, если мне нужно хорошо выступить и хорошо играть на лучших турнирах, мне нужно встретиться со всеми этими игроками: Алькарасом, Зверевым, Синнером. Этого не избежать — вам нужно играть с ними, вам нужно попытаться бороться, а затем вам нужно доказать это, если вы действительно хотите выступать на высшем уровне.

Нужно бороться с ними и не надеяться, что кто-то травмирован или не будет играть. В конце концов, как показывает ситуация, даже турниры, где не было Алькараса или Синнера, я также проигрывал некоторым другим игрокам, потому что они играют очень хорошо. Так что дело не в том, кто играет, дело больше во мне — насколько я готов выступать, насколько я готов по-настоящему бороться и всё в этом роде.

— Андрей, что вы можете сказать о своей работе с Маратом Сафиным?

— Пока что я не могу сказать многого, потому что мы работаем всего две недели, и это очень короткий срок, чтобы что-то сказать. Но мне нравится всё, в том числе и то, что он говорит. Мне нравится всё, что он пытается мне показать, так что посмотрим со временем.

— На этой неделе было опубликованы новые правила ITIA, связанные с допинг-контролем. Как вы каждый день живёте под таким напряжением, когда вы постоянно должны быть под тщательным присмотром?

— Да. В моём случае это очень важная и очень страшная тема. Потому что мне нужно, как и большинству игроков, прежде всего, каждый день писать программу, где мы будем каждый час, поэтому нам нужно всегда помнить, что нужно продолжать это делать, потому что если вы этого не делаете, вы в какой-то момент забыли или скажем, они пришли (допинг-офицеры. — Прим. «Чемпионата»), а тебя там не было, это уже один пропуск. А если у тебя три пропуска, тебя дисквалифицируют на два года. И это по-моему, несправедливо, и это делает нас, игроков, очень напряжёнными из-за таких вещей, потому что, например, вчера я совсем забыл сказать им, что я в Мадриде, и мне повезло, что никто не пришёл. Но это было на грани — мне просто повезло, и в целом в последние годы я стал побаиваться принимать хоть что-то.

Если я чувствую себя плохо или что-то такое, я ничего не принимаю на всякий случай. Но мне повезло, что у меня есть возможность спросить у врача, можно ли это лекарство принимать. Но у многих игроков нет такой возможности, и тогда они идут в аптеку, спрашивают что-то от температуры или типа того, и им дают лекарство, они его принимают и возможно, у них находят допинг, а потом их дисквалифицируют.

Это действительно очень нелегко, и из-за этого появляются сомнения во всём. С едой то же самое, потому что в некоторых случаях, например, в мясе может найтись что-то, что даст положительный результат на допинг, и они всё равно дисквалифицируют игроков, даже если это не наша вина. Я даже начинаю становиться повёрнутым на этой теме, иногда это может свести с ума. Я надеюсь, что скоро эта ситуация изменится и правила станут немного более сбалансированными, потому что сейчас это выглядит немного безумным.

— Мы сейчас в Испании. Можете ли вы сказать что-нибудь по-испански? Знаю, что вы изучаете испанский.

— Всем привет! Это Андрей Рублёв. Сейчас я в Мадриде. Это мой первый день здесь.