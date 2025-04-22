Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса

Динара также работала на руководящей должности испанского «тысячника», а сейчас попробует преуспеть на нём в качестве тренера Дианы Шнайдер.

Легендарная российская теннисистка Динара Сафина недавно стала тренером 13-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Сейчас Сафина готовит Шнайдер к «тысячнику» в Мадриде.

Турнир в столице Испании является особенным для Динары. Она стала его первой чемпионкой в 2009 году, а также поднялась на первое место в рейтинге WTA за счёт этой победы. В 2014-м там же состоялись проводы Сафиной из тенниса, и чуть позже она заняла руководящую должность на крупном турнире.

Динара Сафина за карьеру выиграла 12 титулов WTA в одиночном разряде. К сожалению, Динаре так и не покорились турниры «Большого шлема», хотя она трижды добиралась на них до финала. При этом Сафина взяла пять «тысячников».

Наиболее примечательным можно назвать триумф Динары в Мадриде в сезоне-2009. Формально 22-летняя российская теннисистка приехала в столицу Испании защищать титул за победу на грунтовом «тысячнике» в Берлине в 2008-м, у которого Мадрид выкупил лицензию. Мужской «Мастерс» в этом городе проводился с 2002 года, а через семь лет турнир заметно добавил в престижности за счёт проведения соревнований WTA.

Динара Сафина на «тысячнике» в Мадриде в 2009-м Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Женский Мадрид-2009 не досчитался Марии Шараповой, которая получила травму плеча. Динара Сафина, Серена и Винус Уильямс, Елена Дементьева, Елена Янкович, Светлана Кузнецова считались главными претендентками на титул. Серена из-за травмы колена снялась в первом матче с итальянкой Франческой Скьявоне, а остальные фавориты выбыли довольно рано. Динара Сафина прекрасно воспользовалась осечками конкуренток, хотя ранний вылет Серены уже гарантировал ей звание первой ракетки мира.

Сафина последовательно обыграла китаянку Ли На (6:3, 7:6), чешку Люси Шафаржову (6:0, 4:6, 6:3), украинку Алёну Бондаренко (6:4, 6:3) и швейцарку Патти Шнидер (6:4, 6:2) на пути к финалу, а в матче за титул без проблем справилась с 18-летней датчанкой Каролиной Возняцки (6:2, 6:4).

Сафина заработала € 620 тыс. призовых, став первой чемпионкой женского «тысячника» в Мадриде. На церемонии её чествовали вместе с победителем мужского «Мастерса» Роджером Федерером, который сенсационно обыграл Короля грунта Рафаэля Надаля на его любимом покрытии.

Роджер Федерер и Динара Сафина – чемпионы Мадрида-2009 Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Сафина продержалась на вершине рейтинга WTA 26 недель – рекорд в истории российского тенниса. Она взяла титул в Мадриде, как и её брат Марат Сафин в 2004 году. Они же стали первыми братом и сестрой, которые побывали в статусе первой ракетки мира – достижение, которое в обозримом будущем вряд ли кто-то сможет повторить.

«Работая год со своим тренером Желько Краяном и специалистом по физподготовке Деяном Войновичем, я мало-помалу приобрела физическую форму и психологию чемпиона. Результаты не заставили себя долго ждать, а настойчивость и упорство были вознаграждены. В Мадриде мы с Маратом отметим это событие. Это удивительно, что я стала такой же, как мой брат, которым всегда восхищалась. Раньше была просто младшей сестрой, а теперь я – Динара. Теперь моя главная цель – обязательная победа на турнире «Большого шлема», и почему бы её не осуществить на «Ролан Гаррос», который проходит на грунте – покрытии, которое я люблю больше всего», — поделилась Сафина эмоциями после знаковой победы.

Сафина выглядела как новая доминирующая сила в женском теннисе, но с сезона-2010 россиянку подкосили травмы, особенно сильно её беспокоили проблемы со спиной. Динара пропускала множество турниров, а весной 2011-го вынужденно приостановила карьеру. Последним турниром для россиянки стал именно «тысячник» в Мадриде, где во втором круге она потерпела поражение от немки Юлии Гёргес.

Через три года Сафина официально попрощалась с теннисом в столице Испании. В честь Динары устроили церемонию проводов после финала, в котором Мария Шарапова обыграла Симону Халеп (1:6, 6:2, 6:3).

«Конечно, решение о завершении карьеры я приняла гораздо раньше. Почему не объявляла? До последнего момента всё же надеялась на то, что ситуация с травмой спины изменится. Всё-таки, если делаешь заявление об уходе, пути возврата затем уже не будет. И вот этот момент настал. В Мадриде в 2011 году я провела свой последний профессиональный турнир в карьере, так что лучшего места для прощания с теннисом нет. В сезонах 2008-2009 годов я была на коне. Эти два года прошли так быстро. Но это были лучшие два года. А потом, после травмы, получать удовольствие от тенниса было уже сложнее. Не играть из-за травмы было тяжело, потому что я не была к этому готова. Я думала, что буду играть до 30 лет, а потом уйду. Но тут наступает момент – мне 25, и я просыпаюсь и понимаю, что больше так не могу. Не могу страдать. Когда ты выходишь на корт и слышишь зрителей, слышишь их поддержку – такие эмоции больше нигде не получить. Ты играешь для зрителей», — заявила Сафина.

Проводы Динары Сафиной на турнире в Мадриде в 2014-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карьера Динары Сафиной оборвалась крайне обидным образом, но она всё равно успела многого добиться на корте.

«Сафина никогда не жалела сил и всегда открывала в себе новые резервы. У неё была отличная карьера», – говорила Серена Уильямс об уходе Динары из тенниса.

Сафина недолго оставалась без дела, зачехлив ракетку. Она трудоустроилась на любимом для себя турнире в Мадриде. В 2015-м Динара приняла предложение директора «тысячника» Маноло Сантаны и заняла пост координатора коммуникаций между организаторами соревнований и теннисистками. Эта деятельность не стала для неё долгосрочной, но позволила чем-то занять себя после непростого момента с досрочным завершением карьеры.

В 2016 году Сафина перебралась в Нью-Йорк, где работала в теннисном центре MatchPoint NYC и непродолжительный период тренировала украинку Ангелину Калинину. Долгое время Динара не решалась на полноценную тренерскую работу и ограничивалась консультациями теннисисток, но в 2025-м приняла предложение Дианы Шнайдер.

Диана Шнайдер и Динара Сафина Фото: Robert Prange/Getty Images

Сафина договорились со Шнайдер о сотрудничестве как минимум на грунтовую часть сезона. На прошлой неделе Диана провела первый турнир под руководством Динары, уступив бельгийке Элисе Мертенс в 1/8 финала «пятисотника» в Штутгарте.

Теперь Шнайдер надеется преуспеть в Мадриде. Она начнёт выступление со второго круга, где встретится с победительницей матча Петра Квитова – Кэти Волынец. Год назад Шнайдер вылетела в Мадриде в первом круге, но теперь она является сеяной, пропускает стартовую стадию и уже точно улучшит свой результат. Диана не собирается довольствоваться лишь этим фактом и постарается зайти по сетке подальше, а при идеальном раскладе взять титул, как в своё время удалось её тренеру Динаре Сафиной.