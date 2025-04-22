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Турнир в Мадриде 2025: Мирра Андреева о сестре Эрике, повышенном внимании, миксте с Медведевым, тренере Кончите Мартинес, ритуалах

«Хотела бы бить с лёта, как Федерер и иметь физику Алькараса». Мирра — перед Мадридом
Даниил Сальников
Мирра Андреева
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17-летняя Андреева накануне старта «тысячника» рассказала о миксте с Медведевым, переживаниях за сестру Эрику и ритуалах на корте.

Первая ракетка России Мирра Андреева уже привыкает к статусу топ-теннисистки. Перед началом турнира WTA-1000 в Мадриде наша юная звёздочка была нарасхват у СМИ. На специальном пресс-общении перед стартом она пообщалась с иностранными журналистами, после чего ответила на несколько вопросов специального корреспондента «Чемпионата».

— Мирра, как вы себя чувствуете в Мадриде? Какие воспоминания у вас остались об этом турнире?
— У меня остались прекрасные воспоминания о прошлых выступлениях, чтобы снова вернуться в Мадрид и играть здесь.

— Как бы вы описали вашу подготовку к турниру и первый контакт с испанским грунтом?
— Да, я могу сказать, что все прошло хорошо. Я была в Барселоне, тренировалась с Кончитой Мартинес, и, конечно, мне потребовалось несколько дней, чтобы завершить переход на новое покрытие, но это было здорово, и мы хорошо провели время.

— Два года назад вы здесь дошли до четвёртого круга, хотя вам тогда только исполнилось 16. Что сказал вам этот результат тогда на турнире WTA-1000 о вашем уровне и о том, чего вы можете достичь?
— Не знаю. Наверное, в то время я не думала о том, что я вышла в 1/8 финала, о том, как это здорово и всё такое. Но теперь, конечно, я думаю об этом. Это не так уж и плохо, я могу сказать. А по поводу того раза могу сказать, что горжусь собой, что смогла этого достичь, но теперь я хочу большего.

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— Не могли бы вы сказать, какие навыки других игроков вы хотели бы иметь?
— Могу ли я назвать мужчин-теннисистов?

— Да.
— Я хотела бы иметь удар с лёта как у Роджера Федерера, и физику, как у Карлоса Алькараса (все смеются).

— У вас очень хорошие укороченные удары. В чём ваш секрет?
— Вы просто смотрите по телевизору, как играет Карлос Алькарас, и вы пытаетесь за ним повторить. И иногда это работает, иногда нет — зависит от дня (смеётся).

— Ещё по поводу укороченных. Насколько можно их изучить или это всё от природы?
— Помню, я всегда использовала много укороченных ударов в своей игре с самого детства, так что, полагаю, с годами игра улучшается, а иногда это также зависит от того, насколько хорошо вы чувствуете мяч в тот день и, знаете, вы как бы отталкиваетесь от этого.

— Насколько сейчас на грунте всё по-другому, насколько важен укороченный удар?
— Могу сказать, что, конечно, на грунте мяч не отскакивает так высоко и как-то остаётся на том же месте по сравнению с хардом. Но я делаю укороченные удары на всех покрытиях. Мне неважно, на каком покрытии я играю. Если мне хочется сделать укороченный удар, я просто делаю укороченный удар.

— У вас недавно была проблема с медицинским тайм-аутом в матче с Амандой Анисимовой, и мне просто интересно, насколько это тебя особенно раздражает?
— Я могу сказать, что многие игроки берут медицинские тайм-ауты. Я тоже так делала в том матче. И да, я могу сказать, что моя реакция на её медицинский тайм-аут была немного чрезмерной. Но это был очень нервный поединок. Я проигрывала 1:3, было «ровно», очень напряжённый гейм, и я подавала, и, конечно, когда вы слышите, что матч просто останавливается, и вам приходится ждать, и потом снова подавать при «ровно», и вы можете проигрывать уже 1:4 после этого, и, конечно, это было немного тяжело. Но, как мне сказал супервайзер, у неё была какая-то особая острая травма, поэтому у меня просто не было выбора, кроме как ждать и продолжать играть.

— Мирра, очевидно, от вас ждут очень многого. Заставляет ли вас внешнее давление изменить свой подход к тому, что вы делаете, и учитывать тот факт, что люди говорят, что вы скоро будете номером один, выиграете несколько титулов и так далее?
— Да, конечно, многие люди говорят много подобных вещей, и иногда в голову лезут мысли, и вы начинаете иногда слишком много думать об этом. Такое происходило со мной, но у меня отличная команда, и я делюсь своими чувствами, и все пытаются мне помочь. Думаю, что теперь я знаю, как с этим справляться, и, конечно, это немного облегчает мне задачу.

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— В ваших недавних победных речах вы привлекли много внимания, поблагодарив саму себя. Как вы научились отдавать должное самой себе, потому что не все молодые игроки это умеют?
— Я не думала, насколько важно благодарить себя. Я просто увидела интервью Снуп Догга ещё перед финалом и подумала: «О, было бы круто так сделать! Если выиграю, я это и скажу». И в итоге я это сделала. Но вообще я не думала о том, насколько это важно – поблагодарить себя, однако сейчас понимаю, что это правильно.

— У вас есть какие-то ритуалы, когда вы выходите на корт?
— Не знаю. Вообще, это зависит от того, как я себя чувствую. Бывают дни, когда я думаю, что мне нужно сесть слева от судейской вышки — это поможет мне играть лучше. Также иногда меня посещают мысли, что нужно поставить бутылочку с водой вот так или, может быть, взять тот же мяч, с которым я выиграла прошлый розыгрыш. Но вообще я стараюсь не обращать на это внимания и просто играть в теннис и не думать о суеверных вещах.

— Как вы думаете, то, что у вас тренер Кончита Мартинес — это может дать дополнительную поддержку от испанской публики?
— Вероятно, да, потому что она испанка, очевидно, и из-за неё многие люди также узнают обо мне, так что я думаю, что она привела ещё пару болельщиков на мою сторону.

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— В теннисе часто приходится ждать, когда сыграют предыдущие матчи. Поделитесь худшим опытом, когда, например, игрок никак не мог реализовать матчболы и вам приходилось дольше разминаться перед выходом на корт.
— Для меня худшее — это когда матчи очень равные — 7:5, 5:5 и так далее, потому что ты разминаешься, ждёшь результата второго сета, они переходят в тай-брейк, ты разминаешься ещё, а проигрывающий игрок переводит всё в третий сет, и ты думаешь: «Я разминалась зря, мне нужно идти обратно, опять ждать, а затем – снова разминаться». И если третий сет также равный, то это кошмар для меня.

— Ожидание окончания такого матча, который никак не заканчивается, делает ли вас более напряжённой?
— Я бы не сказала, что это делает меня более напряжённой, просто немного раздражает, что нужно разминаться ещё несколько раз. Но это нормально, это теннис. И если это произошло, я сначала немного раздражаюсь, но потом надо забыть об этом и делать то, что надо.

— Что вам помогает справиться с различными сложностями, которые происходят, если встреча складывается не по плану?
— Один человек сказал мне: «Не думай ни о чём, кроме розыгрыша, который ты сейчас проводишь». Нужно сконцентрироваться только на этом мяче, а если идёт не по твоему плану, то сразу же об этом забываешь и фокусируешься на следующем розыгрыше. И я так и пыталась играть и в Дубае, и в Индиан-Уэллсе, и на всех других турнирах.

— Вы не скажете, кто вам это подсказал?
— Нет, я оставлю это при себе.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Общая пресс-конференция закончилась, и Мирра с радостью согласилась ответить на пару вопросов «Чемпионата»:

— Мирра, как вы себя ощущаете в новом статусе первой ракетки России и представительницы топ-10? Вы так быстро взлетели вверх, и сейчас вы в восьмёрке лучших, вас водят на всевозможные презентации, со стороны прессы повышенное внимание.
— Я бы сказала, что, конечно, это может быть непросто, но если я хочу быть хорошим игроком, то, наверное, это то, что будет со мной происходить. Много внимания, много людей, которые хотят поговорить, которые тоже требуют внимания. Поэтому я к этому так отношусь: «Ну ладно, что тут поделать, я просто делаю, что мне говорят делать». Мне даже нравится и интервью давать, и с людьми разговаривать тоже, поэтому меня всё пока устраивает.

— А что-то вас удивляет в этом общении до сих пор? Что-то, может, неожиданное происходит?
— Нет, я бы не сказала так. Ничего не приходит в голову такого, что я бы сказала, что вот был такой один случай. Такого, наверное, не было пока что.

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— Давно вы приехали в Мадрид? Успели ли вы сходить на какие-то матчи? Вчера ваша сестра Эрика выступала в первом круге и проиграла, к сожалению.
— Да, мы уже все тут некоторое время. Но я не хожу на её матчи, потому что очень-очень нервничаю. Знаю, что если я буду смотреть, то это вообще будет катастрофа. Поэтому слежу за счётом, но пытаюсь не ходить на сами поединки, потому что мне кажется, что если она увидит, как я нервничаю, то, может быть, она тоже начнёт сама больше нервничать.

— Каковы ваши ожидания от микста с Даниилом Медведевым, который будете ещё играть теперь на US Open?
— Да, у нас был опыт игры друг с другом, который, я бы сказала, сложился очень плохо (речь про Олимпиаду-2024. — Прим. «Чемпионата»). Я жду с нетерпением этого турнира, и посмотрим, что получится на этот раз. Мне будет очень интересно, как мы сможем опять сыграть вместе, но я с нетерпением жду того, как мы вместе сыграем.

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