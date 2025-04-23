Рублёв может стать 21-м после Мадрида, а Медведев – покинуть топ-10. Рейтинговые расклады

На турнирах прошедшей недели (Штутгарт, правда, завершился в понедельник, но не будем заострять на этом внимание) в основном разыгрывалось по 500 очков – помимо женского Штутгарта, «пятисотниками» были Барселона и Мюнхен. Из россиян лучше всех выступили Карен Хачанов и Екатерина Александрова, дошедшие до полуфинальной стадии. Давайте посмотрим, как эти турниры повлияли на рейтинг, и, конечно же, изучим ближайшие рейтинговые перспективы.

Важный рывок Хачанова перед посевом в Мадриде

Екатерина, несмотря на отличное выступление в Штутгарте с победами над Миррой Андреевой и Джессикой Пегулой, не поднялась в рейтинге ни на строчку. Россиянка обогнала Клару Таусон, но их обеих опередила выигравшая на этом турнире титул (а вместе с ним и автомобиль!) Елена Остапенко. Для латвийской теннисистки это был первый трофей в одиночном разряде за год с лишним, после победы в Линце-2024 – кстати, в финале тогда она победила как раз Александрову, которую сейчас выбила на полуфинальной стадии. При этом Елена обыграла в Штутгарте и Игу Швёнтек, и Арину Соболенко, став первой теннисисткой в истории, победившей обеих на одном и том же грунтовом турнире.

Что касается Карена, то он поднялся на две строчки, заняв 25-е место. Хачанов впервые после парижского «Мастерса», прошедшего на финише прошлого сезона, дошёл до полуфинала. И на самом деле это был очень важный и своевременный мини-рывок в рейтинге. Поскольку Янник Синнер ещё дисквалифицирован и вернётся на «Мастерсе» в Риме, а мужскую сетку Мадрида сделали в понедельник, используя уже новый рейтинг (женская вышла в воскресенье и была основана на рейтинге прошлой недели), Карен как раз стал 24-м сеяным и избежал потенциальной встречи с топ-8 посева в третьем круге.

ATP. Возвращение Руне в топ

Хольгер Руне провёл чуть больше года вне первой десятки – он выпал оттуда 15 апреля 2024 года, а 21 апреля 2025-го вернулся. Пока отнюдь не на лучшую позицию – в 2023-м он на протяжении нескольких недель был даже четвёртой ракеткой мира, а сейчас стал девятым – но, по крайней мере, это уже какой-то прогресс, а не топтание на месте. К тому же Руне завоевал свой первый титул за два года и первый значимый – за 2,5, после «Мастерса» в Париже-2022. Хольгер разобрался и с новым «принцем грунта» Каспером Руудом, условно заменившим на этой позиции Доминика Тима, и с Кареном Хачановым, и с Карлосом Алькарасом в финале – при том что турнир проходил в Барселоне, то есть фактически был домашним для Карлоса.

Хольгер Руне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Руне добавил 400 очков, поскольку защищал на этой неделе 100 баллов за прошлогодний полуфинал Мюнхена, который тогда ещё был турниром ATP-250, а не ATP-500, как в нынешнем сезоне. Теперь Хольгер всего на 50 очков отстаёт от Андрея Рублёва, которому при этом нужно защищать 1000 баллов за титул в Мадриде, и на 105 – от Алекса де Минора. А прямо позади датчанина расположился Даниил Медведев, у которого на 190 очков меньше.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель ATP на 21 апреля:

1. Янник Синнер (Италия) – 9930 очков.

2 (+1). Александр Зверев (Германия) – 8085.

3 (-1). Карлос Алькарас (Испания) – 8050.

4. Тейлор Фриц (США) – 5115.

5. Новак Джокович (Сербия) – 4120.

6. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3585.

7. Алекс де Минор (Австралия) – 3820.

8 (+2). Андрей Рублёв (Россия) – 3530.

9 (+4). Хольгер Руне (Дания) – 3480.

10 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3290.

WTA. Остапенко рванула наверх, Рыбакина отдала своё место в топ-10

Внутри первой десятки произошло одно-единственное изменение – из неё выпала Елена Рыбакина, уступив своё место Эмме Наварро. Елена не приехала в Штутгарт защищать прошлогодний титул, решив отдохнуть после выступлений за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации). Соответственно, у Рыбакиной просто сгорели 500 очков, и Наварро, несмотря на вылет в Штутгарте уже во втором круге, спокойно вернулась в топ-10.

Елена Остапенко Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

А вот Остапенко ожидаемо совершила впечатляющий рывок, поднявшись на шесть строчек. Правда, пока что добралась она лишь до 18-го места, но если продолжит дальше играть на таком же уровне, а не провалит несколько следующих турниров, как уже было в этом году после финала Дохи, то может и в топ-10 вернуться. После Дохи, к слову, она три раза подряд проиграла в стартовых матчах турниров, причём «тысячников», прежде чем «выстрелила» в Штутгарте. А в рейтинге прямо перед Еленой расположилась Элина Свитолина – украинская теннисистка на прошлой неделе тоже завоевала титул, но на более мелком турнире WTA-250 в Руане.

Топ-10 рейтинг-листа 52 недель WTA на 21 апреля:

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 10 768 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7383.

3. Кори Гауфф (США) – 6208.

4. Джессика Пегула (США) – 6073.

5. Мэдисон Киз (США) – 4999.

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4930.

7. Мирра Андреева (Россия) – 4781.

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193.

9. Паула Бадоса (Испания) – 3821.

10 (+1). Эмма Наварро (США) – 3797.

Расклады грядущих недель

В ближайшие две недели всё внимание в теннисном мире захватит турнир в Мадриде – «Мастерс» для мужчин и WTA-1000 для женщин. Это первое крупное соревнование сезона на грунте, а также первое совместное для ATP и WTA. Титулы там защищают Андрей Рублёв и Ига Швёнтек, и если Ига в худшем случае может упасть со второй строчки рейтинга на четвёртую (шансы обогнать её есть у Джессики Пегулы и Кори Гауфф), то Андрей в лайв-рейтинге свалился с восьмого места на 17-е. Понятно, что на данный момент это просто виртуальный расклад с вычетом всех очков за Мадрид у всех теннисистов, который полностью стать реальным не может в принципе – кто-то точно выиграет турнир и наберёт 1000 очков, кто-то получит рейтинговые баллы за финал, полуфинал и так далее. Однако лайв-рейтинг позволяет нагляднее оценить, куда может упасть либо подняться тот или иной игрок по итогам ближайших турниров.

У Рублёва есть шансы остаться в десятке, только если он дойдёт хотя бы до финала – при более раннем поражении очков ему совершенно точно не хватит. При этом, если Лоренцо Музетти пройдёт хотя бы один круг, а Томми Пол – два (для чего американцу нужно выбить Карена Хачанова, если россиянин сам выиграет свой стартовый матч), Андрею будет необходимо защитить титул. То же касается и Даниила Медведева – если он выиграет два матча, то есть дойдёт хотя бы до 1/8 финала, Рублёву тоже придётся подтверждать очки за титул, чтобы остаться в первой десятке.

При этом существует и теоретическая вероятность падения Андрея аж за пределы топ-20, на 21-ю строчку. Если он проиграет в своём первом матче Гаэлю Монфису или Борне Гойо, тогда Стефаносу Циципасу хватит 200 очков за потенциальный четвертьфинал, чтобы оказаться впереди Рублёва. Если там грек проиграет Томашу Махачу, который встретится в полуфинале с Уго Умбером, а из другой половины сетки в финал выйдет, скажем, Франсиско Серундоло, Якуб Меншик или прошлогодний финалист Феликс Оже-Альяссим, то эта четвёрка в полном составе опередит Рублёва. Если же Андрей пройдёт хотя бы один круг, то в худшем случае ему будет грозить падение на 20-ю строчку. Тогда четвертьфинала для того, чтобы оказаться впереди россиянина, не хватит никому, а полуфинала будет достаточно только трио Циципас – Махач – Умбер, которые, находясь в одной половине сетки, не смогут выйти туда все втроём.

Медведев, защищающий очки за четвертьфинал, в лайв-рейтинге тоже покинул топ-10. Виртуально Даниил оказывается позади Томми Пола и виртуально же дебютирующего в десятке Лоренцо Музетти. Посмотрим, удастся ли итальянцу впервые в карьере попасть в топ-10 и в реальности – хотя для российских болельщиков, понятно, важнее перспективы Медведев и Рублёва. Шансы Даниила остаться в десятке явно выше, а вот Андрею сейчас будет очень тяжело сохранить свои позиции – так что с большой вероятностью нас ждёт ещё и смена первой ракетки России, которой последние несколько недель был Рублёв.

В женском туре Мирра Андреева защищает очки за четвертьфинал (215), но при этом по-прежнему сохраняет хорошие шансы на дебют в топ-5. В лайв-рейтинге она отстаёт от идущей шестой Мэдисон Киз всего на 43 балла, а от замыкающей топ-5 Жасмин Паолини – на 244. Кстати, два года назад именно здесь 15-летняя Мирра впервые громко заявила о себе на уровне WTA, одержав две победы над соперницами из топ-20 и дойдя до 1/8 финала, где уступила Арине Соболенко. Ей же Андреева проиграла и год назад в четвертьфинале. На этот раз Мирра и Арина оказались в разных половинах сетки, так что до финала они точно не встретятся.

Диана Шнайдер же не защищает в Мадриде вообще ничего – в 2024-м она проиграла Анастасии Потаповой уже в первом круге. Если ей удастся показать хороший результат под руководством Динары Сафиной, которая в своё время прекрасно играла на грунте, то вполне можно обойти как минимум Елену Рыбакину и Каролину Мухову – в лайв-рейтинге они всего на 15 и 16 очков впереди Дианы, что отыгрывается за один круг подобного турнира на любой стадии.