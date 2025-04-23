«На 100% где-то рядом от своего уровня». Откровения Медведева перед «Мастерсом» в Мадриде

Даниил Медведев свой первый матч на турнире в Мадриде проведёт в пятницу. А пока бывшая первая ракетка мира пообщался с «Чемпионатом» и рассказал о своих ощущениях на грунте, причинах тяжёлого старта года и поиске нового уровня.

— Как ощущения на грунте? Ты говорил, что в этом году было много времени привыкнуть к этому покрытию.

— Хорошие. После Монако, к сожалению, отравился, подхватил какой-то вирус. Четыре-пять дней не тренировался, хотя хотел сразу начать подготовку. Но действительно хорошо играю, посмотрим, как будет.

— В прошлом году ты впервые тут дошёл до 1/4 финала и мог вполне брать здесь титул, если бы не травма. И как вообще тебе в Мадриде? Нет такого, что на этом грунте тебе удобнее?

— Не сказал бы, что удобнее, потому что результаты на других грунтовых турнирах лучше. В прошлом году было действительно обидно, потому что были хорошие три матча. Не повезло. Побежал за укороченным, потянул пах, такова жизнь. Надеюсь, что в этом году физически смогу дойти до конца.

— Ты говорил, что предсезонка была одна из лучших в карьере. А начало года — чуть ли не худшее. Как ты это коррелируешь?

— Это никак не связано. Бывают разные периоды. Немножко неудачный период в плане результатов, потому что по игре была куча разных встреч. В Дохе сыграл два крутых матча — отравился. В Индиан-Уэллсе набрал форму — в Майами спина заболела. С предсезонкой это никак не связано. Обычно — чем лучше я её проводил, тем лучше я играл. Она нацелена на весь год вперёд, поэтому надеюсь, что это даст плоды в течение него.

— По ощущениям ты недалеко от своего уровня?

— 100% рядом. Где-то я уже на нём. Это уже вопрос уверенности, где-то подать эйс, а не двойную, где-то – забить навылет, а не ошибиться. Это уже не про теннис, не про тренировки, а про уверенность в своих силах. Это приходит с победами, поэтому надо побеждать.

— Как тренировки с Жилем помогают в поиске нового уровня? Что изменилось?

— Сложно ответить точно. Есть вещи, которые всегда делаешь. Подача та же — выходишь и подаёшь в зоны. Тут тяжело что-то поменять. А есть новые удары, есть удары, которые давно не отрабатывали. Идёт постоянный поиск работы.

— А терпение можно натренировать?

— Психологию можно. Есть разные техники. Иногда подышать вот можно, мне бы в какие-то моменты помогло, но я не успеваю об этом подумать. Это на тренировках нарабатывается. Тупой, конечно, пример, но сегодня на тренировке я проигрывал Хачанову — 0:3, пришлось потерпеть, однако вернулся и нормально закончил сет. Терпение очень важно, но это именно моральная история.

— Существует такое понятие, что теннис — это шахматы в движении. Ты говорил, что в покер любишь играть и был бы неплохим покеристом. А можно сказать, что теннис — это покер в движении?

— Нет, в покере слишком много удачи. Удачи в том плане, что они же как играют. Там все профессионалы, и, если у него 55−60%, он доволен, потому что он знает, что если он весь год будет так выставляться, то он всё равно будет в выигрыше. Но часто они проигрывают. В теннисе, конечно, немножко всё-таки по-другому, я бы сказал. Если ты как раз таки во время матча ведёшь на 55−60% игру, то в основном ты выигрываешь, не считая некоторых обидных поражений, с матчболов особенно. Или где-то подавал на матч и так далее. Поэтому, наверное, с покером я бы всё-таки теннис не сравнил, да и с шахматами тоже тяжело сравнить. Это другой вид спорта, где всё равно решают какие-то мелочи. Я футбол смотрю, одна команда атакует и не забивает гол. Тут раз – и 1:0 в другую сторону. В теннисе то же самое бывает. Ведёшь игру, ведёшь, потом где-то тебя брейканули, и матч поменялся.

— Тяжело эти цифры в голове держать, когда в покер играешь?

— Я мало играю. Вот у меня друг хорошо играет. Вот он как раз на полупрофессиональном уровне.

— Тренер Синнера сказал, что одной из первых целей для них было победить тебя. Какой секрет они нашли?

— Тяжело сказать. Когда я его обыгрывал, он играл хорошо, но он стоял в топ-15, топ-20. Да, он нашёл что-то против меня, но не только против меня — человек вообще почти не проигрывает. Что он, резко нашёл против всех отдельную тактику? Сомневаюсь. Синнер просто стал лучше играть, подавать, его стало тяжело брейкануть. Играет он лучше, чем до этого и против меня, и против всех остальных.

— На тебя давит рейтинг? Ведь при худших раскладах ты можешь выпасть из посева.

— Всегда лучше быть сеяным. Это даёт более лёгкие сетки, получаешь игроков, которые играют круто, но не всегда могут поддержать уровень на протяжении всего турнира. Однако вернуть рейтинг можно — надо побеждать. Хотя это не всегда самое главное.