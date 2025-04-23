Дерби сестёр Кудерметовых в Мадриде осталось за Вероникой! А Блинкова вышла на Соболенко

Во 2-й круг престижного испанского «тысячника» вышла и Анастасия Потапова. А вот Роман Сафиуллин и Анастасия Павлюченкова зачехлили ракетки.

Сегодня, 23 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи первого круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок проводил и российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 73-е место в рейтинге ATP. Наш соотечественник вышел на корт с французом Артуром Риндеркнешем.

Счёт личных встреч был 2-0 в пользу Романа. Он победил Артура дважды в 2022 году: на ATP Cup и на турнире ATP-250 в Тель-Авиве.

Новое очное противостояние с Риндеркнешем началось удачно для Сафиуллина. В середине сета он первым оформил брейк и оторвался в счёте — 4:2. Затем Роман укрепил своё преимущество — 5:2. Однако затем Сафиуллин проиграл три гейма подряд. Его оппонент вернулся в сет, сначала сравняв цифры на табло (5:5), а впоследствии и вовсе вырвав победу в партии на тай-брейке — 7:6 (7:4).

Эта неудача надломила россиянина. Во втором сете он смог взять лишь один гейм. В итоге Артур Риндеркнеш впервые в карьере одолел Романа Сафиуллина. 7:6 (7:4), 6:1 — именно с таким счётом француз переиграл противника. Далее 76-я ракетка мира сразится с 14-м сеяным Каспером Руудом (Норвегия).

Также в столице Испании продолжают проходить встречи стартового круга и в женском одиночном разряде. Так, 47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова играла с Анастасией Севастовой из Латвии.

Счёт личных встреч — 7-0 в пользу россиянки. Впервые они сразились друг с другом ещё на Australian Open — 2010, а предыдущий поединок был в Мельбурне в 2021 году. Отметим, что для 35-летней Севастовой это лишь второй турнир с февраля 2024-го, так что рейтинга у неё сейчас в принципе нет. Добавим, что лучший результат обеих девушек — 11-я строчка в одиночном разряде.

В стартовой партии нового очного сражения в действиях обеих спортсменок было очень много брака. Борьба шла в каждом гейме. Первой сделала брейк именно латвийка — 2:0. На брейк-пойнте наша соотечественница допустила двойную ошибку. Но Павлюченкова сразу же восстановила паритет — 2:2. Далее девушки брали геймы на своих подачах. И всё же в концовке Севастова собралась и оформила решающий брейк — 6:4.

Начало второго сета по сценарию ничем не отличалось по сравнению с его предшественником. Представительница Латвии первой взяла чужую подачу и вновь не удержала преимущество — 2:2. Отметим, что в двух геймах новой партии на подаче нашей Анастасии было 50 (!) розыгрышей. Четвёртый гейм второго сета продолжался 20 минут! В этом сете спортсменки по-прежнему много ошибались, в матче было много затяжных розыгрышей, а борьба шла в основном на подаче Павлюченковой. Однако снова в концовке чуть удачливее оказалась именно Анастасия Севастова. Она дожала Анастасию Павлюченкову за 2 часа 8 минут и далее встретится с Еленой Остапенко.

На корт в Мадриде сегодня выходила и россиянка Анна Блинкова, которая сейчас располагается на 76-й позиции в рейтинге WTA. Её соперницей стала 136-я ракетка мира Панна Удварди из Венгрии. Обе теннисистки успешно преодолели сито квалификации.

Лучше вошла в матч именно Панна. Она быстро повела со счётом 2:0 и даже смогла сделать второй брейк в дебюте поединка, однако Анна ушла с трёх брейк-пойнтов — 2:1 в пользу Удварди. Блинкова могла оформить обратный брейк в шестом гейме сета, однако не использовала два своих шанса. Упущенные возможности никак не надломили нашу соотечественницу. Она восстановила статус-кво в восьмом гейме — 4:4. 76-я ракетка мира ударно провела концовку партии. Россиянка взяла ещё два гейма подряд, а вместе с ними и сет — 6:4.

Старт второй партии также остался за Удварди. Панна повела с брейком — 2:1. Но после этого представительница Венгрии не взяла ни одного гейма в противостоянии с Блинковой. Анна обыграла 136-ю ракетку миру со счётом 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут. Во втором круге испанского «тысячника» нашу соотечественницу ждёт непростое испытание в виде битвы с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

В среду, 23 апреля, стартовала на престижном грунтовом супертурнире и 39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова. Она встречалась с американкой Эшлин Крюгер.

В стартовой партии дебютной очной встречи девушек первой сделала брейк именно представительница США — 2:0. Однако Анастасия взяла чужой гейм под ноль, а затем и вовсе восстановила паритет — 2:2. Затем Эшлин оторвалась на два гейма вперёд — 4:2, однако и на этот раз Потапова сравняла цифры на табло — 4:4. В концовке сета теннисистки обменялись брейками — 6:6. На тай-брейке удача улыбнулась именно Крюгер — 7:6 (9:7). Примечательно, что на «теннисном пенальти» Анастасия не реализовала двойной сетбол.

Представительница США продолжала поддавливать противницу. Эшлин первой вышла вперёд с брейком — 2:1. Крюгер лидировала до счёта 4:2 в свою пользу, но после этого расслабилась и стала допускать много ошибок. Из следующих четырёх геймов Потапова выиграла четыре, забрав, таким образом, вторую партию — 6:4.

Эшлин подсела физически, а вот наша именитая соотечественница оказалась более выносливой. После счёта 2:2 в решающем сете Анастасия взяла четыре гейма подряд, одержав волевую победу над Крюгер со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2 за 2 часа 10 минут. Следующей оппоненткой россиянки станет восьмая сеяная Чжэн Циньвэнь.

В первом круге Мадрида состоялось и сестринское дерби с участием россиянок, только друг с другом сыграли не Мирра и Эрика Андреевы, а Вероника и Полина Кудерметовы. Это было первое сражение сестёр на уровне тура. 27-летняя Вероника сейчас занимает в рейтинге 52-ю строчку, а 21-летняя Полина — 54-ю.

В первом сете дебютного очного матча теннисисток слишком много ошибалась именно Кудерметова-младшая. При этом она уступала сестре и по скорости ударов. Вероника сделала три брейка в партии, тогда как Полина лишь однажды взяла чужую подачу. С третьего сетбола Кудерметова-старшая закрыла партию — 6:2.

Во второй партии Вероника сразу же оформила два брейка, обеспечив себе комфортное лидерство — 4:0. Затем Полина выиграла два гейма подряд — 4:2. Но после этого 54-я ракетка мира снова потеряла нить игры и позволила сопернице довести встречу до победы. 6:2, 6:2 — именно с таким счётом Вероника Кудерметова обыграла младшую сестру и за выход в третий круг испанских соревнований поспорит с хозяйкой кортов Паулой Бадосой.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».