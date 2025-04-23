«Как поднимемся в рейтинге — увидите наш дуэт». Кудерметова — о дерби с сестрой в Мадриде

Вероника Кудерметова впервые в жизни сыграла со своей младшей сестрой Полиной и победила её в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде. После этого сёстры тепло обнялись у сетки и расплакались. С этого и начался разговор специального корреспондента «Чемпионата» с Кудерметовой-старшей.

— Вероника, наверное, с такой победой сильно поздравлять нельзя. Вас уже много раз спрашивали, но всё-таки что вы ощущаете, когда на той стороне корта ваша родная сестра?

— На самом деле, наверное, очень тяжёлые эмоции внутри меня были как во время матча, так и сейчас. Потому что очень трудно играть против своего самого близкого человека, которого ты всё время поддерживаешь. Вы с ранних лет вы идёте вместе и даже, наверное, никому не пожелаешь испытывать такие эмоции, которые испытывала я сегодня.

— У вас ни одного официального матча не было, а вот были какие-то поединки на другом уровне или вы вообще никогда не играли друг с другом?

— Нет, нет, вообще даже намёков не было, пару разминок вместе только. В Корее мы разминались вместе, тренировка одна в Индиан-Уэллсе была, но никогда серьёзные розыгрыши не проводили.

— Вы же следите за её карьерой, как она продвигается, и в этом году она так выстрелила. За счёт чего, как считаете?

— Думаю, благодаря той работе, которую она проделывает. Сейчас у неё появился новый тренер. Наверное, Полина повзрослела, смогла фокусировать свои мысли на правильные и нужные вещи, и это дало прекрасный результат.

— Следующая соперница — Паула Бадоса, вы здорово играли, у вас счёт личных встреч 4−2. Что о ней скажете и какой нам матч ожидать?

— Хороший игрок, в этом сезоне показывает прекрасный теннис, прекрасные результаты, очень агрессивная, удар справа, подача мощная, наверное, этого нужно опасаться. Но я постараюсь сделать всё, что от меня зависит, сфокусироваться на правильных вещах, которые тоже могут принести ей дискомфорт от моей игры, и постараюсь от начала до конца продемонстрировать теннис высокого уровня.

— У вас кепка «Ак Барса». Вы следили за плей-офф КХЛ?

— Мы следили. Вчера очень расстроились. Когда я приезжаю в Казань, всегда стараюсь посещать матчи «Ак Барса», так как мой папа там играл (Эдуард Кудерметов — нападающий «Ак Барса» в 1990-х. — Прим. «Чемпионата»), так как это команда из моего родного города. Да, всеми силами поддерживали, но, к сожалению, вчера не получилось у них (они уступили «Динамо» в 1/4 финала 2-4. — Прим. «Чемпионата»).

— Вас тоже можно командным игроком назвать, потому что у вас здорово получается играть в паре. Вот сейчас объявили, что микст будет на US Open отдельным турниром — за неделю до основного соревнования. Вы уже думали, с кем можно сыграть?

— Нет, если честно, я пока не планировала это, потому что я так поняла, что там лимитированное количество пар и сам турнир выбирает, кто там будет играть.

— А можете назвать идеального партнёра девушку и идеального партнёра мужчину, с которым было бы комфортно на корте, на которого можно положиться?

— Давайте я отвечу: сестра.

— Семейный дуэт? Какие шансы увидеть такую пару в ближайшее время?

— Да, пора. Осталось чуть-чуть подняться нам обеим в рейтинге, чтобы попадать на турниры уже заранее, а не на аутсайд-корты записываться. Поэтому как поднимемся обе, так увидите нас. А микст — не знаю. У меня опыт был, наверное, маленький. С кем я играла? С Асланом Карацевым, по юниорским турнирам я играла с Андреем Рублёвым, а, ещё с мужем своим, Сергеем Дмитриевичем, на чемпионатах России. Ну давайте у меня будут везде семейные дуэты — муж и сестра.

— У вас уже были в Мадриде хорошие результаты, как вы себя здесь в целом ощущаете?

— Да, всё хорошо, мне нравится, здесь прекрасный город. Наверное, сейчас уже с возрастом начинаешь относиться к каждому турниру как к моменту наслаждения, с благодарностью, что ты находишься здесь, что ты можешь соревноваться с самыми лучшими теннисистками планеты, и это, наверное, осознание даёт более раскрепощённо себя чувствовать и стараться показывать максимум, который у тебя есть на данный момент.

— Как для вас в целом сезон складывается? Как вы считаете?

— Сезон, наверное, по сравнению с предыдущим, конечно, лучше складывается. Приходит осознание, понимание тех вещей, которые в прошлом году не понимала, происходит взросление – как и теннисистки, так и личности. Поэтому в целом, наверное, всё позитивно. Всегда, конечно, хочется большего, но в целом стараюсь замечать больше положительных моментов.

— Раньше вы были в посеве и пропускали первый круг. В целом что нужно добавить, чтобы вернуться в эту группу?

— Наверное, больше стабильности. Остальные моменты мне бы не хотелось озвучивать. Даже если я их знаю. Всему миру не хотелось бы об этом рассказывать. Поэтому я воздержусь.