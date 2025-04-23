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С кем Мирра Андреева сыграет на старте тысячника в Мадриде: кто такая Мари Боузкова, история личных встреч, статистика

Фанатеет от Сампраса, вдохновляется Надалем. С кем Мирра сыграет на старте Мадрида?
Арина Полуянова
С кем Мирра сыграет на старте Мадрида?
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Андреева на правах сеяной стартует со второго круга. В соперниках — 28-летняя чешка Мари Боузкова.

Сеяные игроки готовятся к старту на супертурнире в Мадриде! Одной из первых топ-теннисисток на испанском «тысячнике» сыграет седьмая сеяная, Мирра Андреева. И соперницей её станет непростая чешка.

Мадрид-2025. WTA-1000. Турнирная сетка

Именно турнир в Мадриде открыл теннисному миру юную звезду из России! Случилось это два года назад. Именно в сезоне-2023 16-летняя Мирра получила уайлд-кард на испанский «тысячник» после того, как добралась до финала на юниорском Australian Open и провела драматичный матч за титул с соотечественницей Алиной Корнеевой.

И вот молодая россиянка, стоящая в районе топ-300 женского рейтинга, попала в комьюнити топ-игроков и стала забирать победу за победой.

Сначала над Лейлой Фернандес – ещё одной молодой и перспективной теннисисткой. После турнира Мирра призналась, что именно с Лейлой ей было интереснее всего играть на той неделе. Тогда россиянка одержала победу со счётом 6:3, 6:4.

Мирра Андреева и Лейла Фернандес

Мирра Андреева и Лейла Фернандес

Фото: Getty Images

Следом – над 14-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майей (7:6, 6:3) и 19-й ракеткой мира Магдой Линетт (6:3, 6:3). Так Андреева стала самой молодой теннисисткой на стадии 1/8 финала на турнирах серии WTA-1000 с 2009 года. Решающий момент – встреча с Ариной Соболенко в четвёртом круге. Тогда Мирра уступила белоруске со счётом 3:6, 1:6, однако покорила сердца болельщиков. А перед тем матчем поделилась ощущениями от всего, что её окружало.

«Конечно, я не ожидала, что окажусь здесь и буду играть с Соболенко в четвертом круге. Но мой уровень меня не удивляет. Потому что я знаю, на что способна на корте. Тут потрясающая атмосфера. Ты сидишь за обедом, а вокруг – звёзды. Видишь Энди Маррея, а он такой красивый в жизни! Такой потрясающий. Просто оказаться среди таких игроков – невероятно», — приводит слова Мирры Tennis Channel.

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В прошлом году Мирра вновь ярко проявила себя в Мадриде. На этот раз молодая россиянка добралась до четвертьфинала. По пути Андреева одолела Маркету Вондроушову, Жасмин Паолини, Тейлор Таунсенд и Линду Носкову, однако в борьбе за путёвку в полуфинал уступила Соболенко (1:6, 4:6).

Мирра Андреева и Арина Соболенко

Мирра Андреева и Арина Соболенко

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Мирра любит грунт, а грунт любит Мирру, поэтому текущий отрезок сезона складывается для россиянки всегда по-особенному.

В этом году свой путь в Мадриде Андреева начнёт с поединка второго круга с Мари Боузковой. Чешка сейчас в рейтинге располагается на 58-й строчке, россиянка – на седьмой. 26-летняя теннисистка начала выступление в Испании раньше своей 17-летней соперницы: в первом круге она в трёх партиях переиграла мексиканку Ренату Сарасуа (6:2, 4:6, 6:1).

Однажды Мирра и Мари уже встречались на корте. Случилось это в январе этого года, в первом круге Australian Open. Тогда победу без особых проблем забрала Андреева (6:3, 6:3).

Из интересных особенностей Боузковой: больше 10 лет она играла с одной огромной бутылкой, которая сразу запомнилась болельщикам.

Пока Мари росла, то фанатела от Пита Сампраса и Рафаэля Надаля, а в 2014 году даже выиграла юниорский US Open. Но на взрослом уровне, увы, таких ярких успехов, как её кумиры, добиться пока не смогла.

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Мирра уже поделилась ожиданиями от мадридского турнира в этом году.

«Рада вернуться в Мадрид. Кажется, только вчера начала выигрывать здесь свои первые важные профессиональные матчи. У меня прекрасные воспоминания. Я очень мотивирована и нахожусь в хорошей форме. На прошлой неделе тренировалась с Кончитой в Барселоне. Думаю, что смогу сделать здесь что-то важное. Горжусь тем, чего достигла, но хочу гораздо большего», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Матч россиянки и чешки запланирован на среду, 24 апреля. Время начала поединка уточняется.

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