«Каждый день выкачиваю жидкость из кисти». Потапова — после тяжёлой победы в Мадриде

Анастасия Потапова после тяжелейшей волевой победы над американкой Эшлин Крюгер выглядела уставшей и торопилась домой к своей любимой собачке. И всё-таки на несколько вопросов «Чемпионату» она ответить успела.

— Поединок поначалу пошёл не в ту сторону, но вы добились волевой победы. За счёт чего удалось сломить соперницу?

— Я считаю, что удалось сломить за счёт правильно подобранной тактики, ну и, конечно же, воли к победе, желания не сдаваться. Так сказать, следование плану, который обсуждали с командой до матча, и это работало весь поединок на самом деле, особенно на приёме.

— Чем вас удивила соперница? Вы же с ней не играли никогда.

— Нет, не играла, но смотрела много её матчей. На самом деле, девочка-то на слуху в последнее время. Удивить, наверное, ничем не удивила, потому что, в принципе, всё ожидалось. То, что будет подавать хорошо, сильно, особенно с её ростом. То, что будет бить сильно — тоже ожидалось. Не будет любить длинные розыгрыши. В общем, в принципе, ничем не удивила, но, конечно же, должна отдать ей должное. Я думаю, что у неё есть все возможности с её габаритами и игрой зайти в топ-10. Желаю ей этого.

— У вас была такая же волевая победа на прошлом турнире в Штутгарте. А потом вы снялись. Что там произошло? Что за травма?

— К сожалению, у меня на левой кисти воспалилась гигрома, это случилось утром в день матча с Таусон. На самом деле были большие сомнения, выходить ли на матч. Но мне была нужна победа, и я знала, за что я борюсь. Конечно, потом уже это усугубилось, что, в принципе, ожидалась. Однако не могу сказать, что это какая-то страшная травма. К сожалению, это происходит периодически. Лечение простое, выкачивают жидкость через шприц, два дня не можешь играть. Но, к сожалению, на данном этапе у меня жидкость скапливается каждый день. Я каждый день хожу к доктору и выкачиваю эту жидкость через шприц. Да, болит, однако мы делаем всё возможное, чтобы как-то реабилитировать кисть.

— Все ждали ваш матч второго круга с Соболенко, а он не состоялся. Она вам даже послала какое-то пожелание. Для вас это было необычно, ведь девушки в туре особо не поддерживают соперниц?

— Во-первых, мы с Ариной в хороших отношениях. И вопрос не в том, что она мне чужда как-то. То есть это не то, чтобы мы никогда не общались, и тут мне приходит от неё сообщение. На самом деле, мы с ней хорошо общаемся. Может быть, это как-то не афишируется, но, когда мы находимся в Дубае, мы и на пляж ходим вместе. Поэтому, ну да, она пошутила, конечно, не могу сказать, процитировать, как она мне это написала. Но она была очень недовольна тем, что поединок не состоялся, потому что ей пришлось сидеть до субботы без матча. Однако, естественно, это было всё с сарказмом сказано с её стороны. Она немного испугалась за меня, и мне очень приятно, конечно. Арина — хороший человек, на самом деле, очень хороший.

— Вы же играете не только в одиночке, но и в паре. Сейчас будет своеобразный эксперимент — на US Open микст будет проходить ещё до основного турнира. Вы рассматривали варианты участия в этом соревновании, как многие другие одиночники? Может быть, уже с кем-то пытались договариваться?

— Договариваться с кем-то особых вариантов у меня нет, на самом деле. Пока решение такое, что мы с командой хотим сфокусироваться на одиночке. Это в приоритете. И лучше потратить эту неделю на подготовку к US Open, нежели выйти и повеселиться на миксте. Это просто не наша история.

— Можете такого идеального партнёра по паре женской и по миксту подобрать? Можно даже из каких-то спортсменов прошлых лет или же вот действующих сейчас?

— По женской паре, наверное, я скажу от сердца, для меня всю жизнь останется мой лучший партнёр — Сизикова Яна. Потому что мне всегда с ней весело играть, и титулы мы завоёвывали. И для меня это важно, то, что у нас с Яной отношения тёплые, как в семье. А из мужского тура… Не хочу отвечать на этот вопрос.