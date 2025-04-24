На грунтовом супертурнире в Мадриде начался второй круг у женщин. На кортах появится и четыре россиянки.

Самсонова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Калинская, Мирра и Диана. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится первый круг, и россиян в расписании нет, зато у женщин в борьбу вступают сеяные, и на кортах появится сразу четыре представительницы России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (30). Также в четверг выйдут на корт ещё несколько представительниц топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (4) и Мэдисон Киз (5). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве дня.