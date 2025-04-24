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Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Самсонова, Калинская: онлайн-трансляция, Мадрид-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Калинская, Мирра и Диана. LIVE!
Даниил Сальников
Трансляция турнира в Мадриде. LIVE!
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На грунтовом супертурнире в Мадриде начался второй круг у женщин. На кортах появится и четыре россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится первый круг, и россиян в расписании нет, зато у женщин в борьбу вступают сеяные, и на кортах появится сразу четыре представительницы России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (30). Также в четверг выйдут на корт ещё несколько представительниц топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (4) и Мэдисон Киз (5). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве дня.

WTA 1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 13:30 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Расписание четверга

В четверг начинаются матчи в женской сетке с участием сеяных. Вот за кем сегодня будем следить.

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