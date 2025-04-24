Самсонова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Калинская, Мирра и Диана. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У мужчин завершится первый круг, и россиян в расписании нет, зато у женщин в борьбу вступают сеяные, и на кортах появится сразу четыре представительницы России – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Диана Шнайдер (13), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (30). Также в четверг выйдут на корт ещё несколько представительниц топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Кори Гауфф (4) и Мэдисон Киз (5). За подробностями игрового дня следите в нашем лайве дня.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Расписание четверга
В четверг начинаются матчи в женской сетке с участием сеяных. Вот за кем сегодня будем следить.
- 24 апреля 2025
-
11:16
-
11:10
-
10:58
-
10:47
-
10:36
-
10:23
-
10:16
-
10:05
-
09:50
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
04:22
-
02:20
-
01:42
-
01:26
-
00:59
-
00:46
-
00:29
-
00:17
- 23 апреля 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:25
-
23:11
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:20
-
21:55
-
21:36
-
20:59
-
20:58