Сафин тащился от турнира в Мадриде. На нём он выносил легенд и очаровывал ярких моделей

Легендарный российский теннисист Марат Сафин готовится провести третий турнир в качестве тренера Андрея Рублёва. На «Мастерсе» в Монте-Карло и «пятисотнике» в Барселоне Рублёв вылетал на стадии 1/8 финала, а теперь его под руководством Сафина ждёт защита титула в Мадриде.

Турнир в столице Испании чрезвычайно важен для Андрея, ведь в случае неудачи он может выпасть далеко за пределы топ-10 рейтинга ATP. Рублёв всё лучше срабатывается с Сафиным, советы которого на «Мастерсе» в Мадриде могут стать очень ценными. У Марата есть немало приятных воспоминаний, связанных с турниром в этом городе.

«Мастерс» в Мадриде проводится с 2002 года. Изначально он игрался в конце сезона на хардовом покрытии. Дебютное выступление Марата Сафина в столице Испании не задалось – во втором круге он проиграл квалифаеру из Аргентины Агустину Кальери (6:7, 6:7).

«Я очень хочу попасть на Итоговый чемпионат ATP в Шанхай. Поэтому, наверное, так и злился по ходу игры, когда что-нибудь не получалось. Тут вопрос уже не только денег. Здесь дело в престиже», — объяснял своё сенсационное поражение Сафин.

Марат Сафин на турнире в Мадриде в 2002-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На Итоговый-2002 Сафин в конечном счёте попал – неудача в Мадриде помехой не стала. Через год Марат снова плохо выступил на испанском «Мастерсе». Он переживал не лучший период в сезоне-2003, страдая от травмы руки. Россиянин не вошёл в число сеяных и в первом круге уступил шведу Юнасу Бьоркману (6:4, 5:7, 4:6).

Зато в 2004-м Сафин вернулся на элитный уровень и сразу же взял в Мадриде титул. В сентябре Марат выиграл «пятисотник» в Пекине, а через месяц праздновал успех на более престижном «Мастерсе» в столице Испании.

Сафин считался одним из главных претендентов на победу наряду с американцем Андре Агасси и аргентинцем Давидом Налбандяном, поскольку Роджер Федерер решил отдохнуть перед Итоговым и не приехал в Мадрид. Марат в стартовом матче не без проблем справился с испанцем Фелисьяно Лопесом (7:5, 6:7, 6:3), но дальше ему было попроще в противостояниях с австрийцем Штефаном Кубеком (6:3, 6:3) и перуанцем Луисом Хорной (6:4, 6:4).

В полуфинале Сафин в двух сетах разобрался с Агасси (6:4, 7:6), а затем не заметил Налбандяна (6:2, 6:4, 6:3) в трёхсетовом финале.

Сафин отдельно отметил идею владельца «Мастерса» Иона Цириака нанять девушек из модельных агентств в качестве болгёрл, чтобы привлечь больше внимания к турниру. Марат в такой обстановке чувствовал себя более чем гармонично и наладил отличную коммуникацию с необычными подающими мячи.

«Ситуация с организацией турнира улучшилась по сравнению с прошлым и позапрошлым годами, когда ещё кое-чего не хватало. Но теперь, когда прошло три года, организаторы проделали огромную работу, отличную работу. Они пригласили моделей в качестве болгёрл. Это интересно. Они пытаются совершенствоваться, делать что-то лучше. Возможно, ещё не хватает крупного спонсора. Есть CEPSA, однако нужно больше. В любом случае я думаю, что в организационном плане турнир становится лучше и есть место для совершенствования. Модели означают, что люди ещё говорят о теннисе. Хорошо ли, плохо ли – разницы нет», — сказал Сафин.

Марат Сафин – чемпион турнира в Мадриде в 2004-м Фото: Jamie McDonald/Getty Images

В 2005-м Сафин пропустил «Мастерс» в Мадриде из-за травмы, но через год довольно успешно вернулся на хардовые корты в Испании. Марат начинал турнир с первого круга и дошёл до четвертьфинала, где в трёх сетах проиграл Налбандяну. В 2007-м Сафин вылетел в Мадриде в первом круге от Иво Карловича, а через год снова не приехал из-за проблем со здоровьем.

С сезона-2009 турнир в Мадриде проводится на грунте, причём к мужской сетке добавилась женская. Сафин успел испытать новое покрытие. Перед стартом турнира он даже стал одним из его тестировщиков вместе с игроками сборной Испании в Кубке Дэвиса. Тот сезон был в последним в карьере Марата, так что большими свершениями он не отличался. Свой первый и единственный матч на мадридском грунте он проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге (4:6, 5:7).

Марат Сафин успел испытать грунтовый корт на «Мастерсе» в Мадриде в 2009-м Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Сафин за время выступлений в туре взял пять «Мастерсов». Три из них – в Париже, ещё по одному – в Торонто и Мадриде. Общий баланс Марата на испанском турнире составляет 9-6 или 60% выигранных матчей. Лучший процент побед у россиянина на «Мастерсах» был только в Париже (24-5) и Гамбурге (18-10).

Турнир в Мадриде является одним из самых любимых для Сафина после Australian Open и того самого Парижа. Об этом в 2016 году он говорил в интервью официальному сайту испанского «Мастерса», которое давал вместе со своей сестрой Динарой.

Марат и Динара Сафины являются знаковыми личностями в истории мирового тенниса, поскольку они единственные брат и сестра, побывавшие в статусе первых ракеток мира. Но им принадлежит ещё одно уникальное достижение – они взяли турнир «тысячной» категории в одном городе, а именно в Мадриде.

Для Динары турнир в столице Испании является главным в жизни. Титул на нём в 2009 году Сафина считает самым ценным за карьеру, а ещё там она официально попрощалась с теннисом и позже работала на административной должности.

Мадрид многое значит и для Марата. В 2011 году он вместе с Динарой принял участие в гала-ужине вместе с звёздами шоу-бизнеса и руководителями турнира. В 2019 году Сафина приглашали в столицу Испании вручать титул чемпионам Кубка Дэвиса. Да и в целом Марат чувствует себя в этом городе как дома.

Динара и Марат Сафины на гала-церемонии турнира в Мадриде в 2011-м Фото: Fotonoticias/Getty Images

Теннисный центр Manzanares Park – место проведения «Мастерса» в Мадриде. Главный корт имени Маноло Сантаны вмещает 12,5 тысячи зрителей. Сафин признавался, что считает эту арену чем-то волшебным и воспринимает её лучшей частью Мадрида.

Марат Сафин играл на грунте Manzanares Park всего один раз в 2009 году, но теперь у него есть шанс преуспеть здесь в качестве тренера Андрея Рублёва. В стартовом матче Андрей встретится с французом Гаэлем Монфисом, которого недавно уже побеждал под руководством Сафина в Монте-Карло. У тандема Рублёв – Сафин есть хорошие шансы снова пройти этого соперника в Мадриде, а затем замахнуться на нечто большее. В идеале выиграть титул, ведь они оба прекрасно знают, как побеждать на испанском «Мастерсе».