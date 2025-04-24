Рублёв начнёт Мадрид матчем с 38-летним французом. Тот уже установил уникальное достижение

В понедельник, 21 апреля, определилась сетка «Мастерса» в Мадриде-2025, и прошлогодний чемпион турнира Андрей Рублёв узнал своих ближайших потенциальных оппонентов. Россиянин, как все сеяные, стартует со второго круга.

Ещё до старта престижных соревнований первая ракетка России поделился ожиданиями от «Мастерса» в испанской столице.

«Здорово вернуться в Мадрид. Мне очень нравится это место. Мне нравится город и нравится всё за пределами города. Ой, извините, за пределами теннисного клуба. И да, вернуться — это приятное чувство с множеством потрясающих воспоминаний с прошлого года и со всех предыдущих лет. Так что да, ожидания на данный момент — просто наслаждаться. А ближе к играм посмотрим», — сказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

А ещё Андрей ответил, считает ли он всё ещё титул на «тысячнике» в Мадриде главным в карьере. Напомним, спортсмен завоевал трофей далеко не в лучшем физическом состоянии.

«В прошлом году я сказал, что это титул, которым больше всего горжусь. Так ли это по-прежнему? Да, это по-прежнему так, просто из-за обстоятельств. Никогда в жизни не переживал ничего подобного. Мне никогда в жизни не было так плохо, когда я болел. Это было худшее время. Не мог есть, не мог дышать и при этом мог выступать. Да, я был горд. Потому что это показывает, что в конце концов неважно, что ты чувствуешь, всё дело в голове», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Первым соперником 27-летнего россиянина станет уже хорошо ему знакомый 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис. Бывшая шестая ракетка мира уже не так силён, как в прежние времена, но с начала этого года переживает, наверное, даже не вторую, а третью молодость. В начале января Монфис выиграл турнир в Окленде и стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет. Потом Гаэль дошёл до 1/8 финала на Australian Open, обыграв по ходу мельбурнского мэйджора «подавана» Джованни Мпетчи Перрикара и финалиста US Open — 2024 Тейлора Фрица.

Но всех этих достижений могло и не быть. В конце марта Монфис признался, что хотел зачехлить ракетку, и рассказал, как его жена 17-я ракетка мира Элина Свитолина спасла его карьеру.

«Честно говоря, если бы не Элина, я бы уже завершил карьеру, без сомнений. Думаю, закончил бы ещё во время пандемии. Тогда я всё ещё был в топ-10, но это уже ничего для меня не значило. Пустые стадионы… совершенно другая энергетика. Чувствовал, что это больше не моё.

Я начал задумываться: может, пришло время остановиться? Я не мог вернуться на прежний уровень, и это было очень тяжело. Элина помогла мне пройти через этот период. Не сразу, но ближе к зиме я снова почувствовал этот огонь, вернул себе немного радости на корте — а для меня это самое важное. Затем последовал хороший отрезок: я поднялся на 14-е место, выиграл титул в Аделаиде, дошёл до четвертьфинала Australian Open.

Но потом новая травма — проблемы со ступнёй, из-за которых я выбыл на семь месяцев. Плюс Элина была беременна, у меня были серьёзные семейные трудности… Честно, в тот момент я подумал, что это конец.

Однако Элина буквально спасла меня. Она снова разожгла во мне этот огонь. Иногда он пылает ярко, иногда едва тлеет — но она вернула его. Она сыграла огромную, решающую роль в том, что я продолжаю карьеру. Так что спасибо, Элина», — заявил Гаэль в одном из выпусков TALK SHOW на своём Youtube-канале.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Из личного архива теннисистов

Неудивительно, что Монфис продолжает бить рекорды. Обыграв Фабиана Марожана в первом круге Монте-Карло (4:6, 6:1, 6:1), Гаэль стал самым возрастным теннисистом в истории этого грунтового «Мастерса», сумевшим одержать волевую победу. В Мадриде опытный француз также добился уникального достижения. Он стал самым возрастным победителем матча на этом турнире категории «Мастерс». На старте престижных соревнований экс шестая ракетка мира одолел хорвата Борну Гойо со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Рублёва. Гаэль победил его в финале Дохи-2018, а Андрей выиграл в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати-2021 и во втором круге US Open — 2023. В нынешнем сезоне спортсмены также проводили очный поединок. Во втором круге «тысячника» в Монте-Карло победу праздновал наш соотечественник.

История личных встреч. Рублёв – Монфис – 3:1

№ Год Турнир Покрытие Стадия Победитель Счёт 1 2018 Доха Хард Финал Монфис 6:2 6:3 2 2021 Цинциннати Хард Третий круг Рублёв 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) 3 2023 US Open Хард Второй круг Рублёв 6:3, 6:3, 6:3 4 2025 Монте-Карло Грунт Второй круг Рублёв 6:4, 7:6 (7:2)

Напомним, на грунтовый сезон в команду Андрея вошёл Марат Сафин. Победа над Монфисом в Монако стала для Рублёва первой под руководством нового наставника.

Получится ли у Андрея во второй раз в сезоне переиграть опытного противника? Узнаем совсем скоро. Матч Андрей Рублёв — Гаэль Монфис состоится в пятницу, 25 апреля.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».