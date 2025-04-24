Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мадрид-2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, когда матч второго круга Андрей Рублёв — Гаэль Монфис, превью

Рублёв начнёт Мадрид матчем с 38-летним французом. Тот уже установил уникальное достижение
Кирилл Плышевский
Гаэль Монфис — Андрей Рублёв: превью
Аудио-версия:
Комментарии
Первым соперником Андрея на пути к защите титула в столице Испании станет опытный Гаэль Монфис.

В понедельник, 21 апреля, определилась сетка «Мастерса» в Мадриде-2025, и прошлогодний чемпион турнира Андрей Рублёв узнал своих ближайших потенциальных оппонентов. Россиянин, как все сеяные, стартует со второго круга.

«Мастерс». Турнирная сетка Мадрида-2025

Ещё до старта престижных соревнований первая ракетка России поделился ожиданиями от «Мастерса» в испанской столице.

«Здорово вернуться в Мадрид. Мне очень нравится это место. Мне нравится город и нравится всё за пределами города. Ой, извините, за пределами теннисного клуба. И да, вернуться — это приятное чувство с множеством потрясающих воспоминаний с прошлого года и со всех предыдущих лет. Так что да, ожидания на данный момент — просто наслаждаться. А ближе к играм посмотрим», — сказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Становлюсь уже повёрнутым на теме допинга». Рублёв приехал в Мадрид защищать титул
«Становлюсь уже повёрнутым на теме допинга». Рублёв приехал в Мадрид защищать титул

А ещё Андрей ответил, считает ли он всё ещё титул на «тысячнике» в Мадриде главным в карьере. Напомним, спортсмен завоевал трофей далеко не в лучшем физическом состоянии.

«В прошлом году я сказал, что это титул, которым больше всего горжусь. Так ли это по-прежнему? Да, это по-прежнему так, просто из-за обстоятельств. Никогда в жизни не переживал ничего подобного. Мне никогда в жизни не было так плохо, когда я болел. Это было худшее время. Не мог есть, не мог дышать и при этом мог выступать. Да, я был горд. Потому что это показывает, что в конце концов неважно, что ты чувствуешь, всё дело в голове», — приводит слова Рублёва официальный сайт турнира.

Материалы по теме
Камбэк Рублёва! Андрей выиграл второй «Мастерс» и в третий раз подряд взял титул на Пасху Камбэк Рублёва! Андрей выиграл второй «Мастерс» и в третий раз подряд взял титул на Пасху
«В первый раз могу себя похвалить». Реакция на тяжёлую победу Рублёва в Мадриде «В первый раз могу себя похвалить». Реакция на тяжёлую победу Рублёва в Мадриде

Первым соперником 27-летнего россиянина станет уже хорошо ему знакомый 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис. Бывшая шестая ракетка мира уже не так силён, как в прежние времена, но с начала этого года переживает, наверное, даже не вторую, а третью молодость. В начале января Монфис выиграл турнир в Окленде и стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет. Потом Гаэль дошёл до 1/8 финала на Australian Open, обыграв по ходу мельбурнского мэйджора «подавана» Джованни Мпетчи Перрикара и финалиста US Open — 2024 Тейлора Фрица.

Но всех этих достижений могло и не быть. В конце марта Монфис признался, что хотел зачехлить ракетку, и рассказал, как его жена 17-я ракетка мира Элина Свитолина спасла его карьеру.

«Честно говоря, если бы не Элина, я бы уже завершил карьеру, без сомнений. Думаю, закончил бы ещё во время пандемии. Тогда я всё ещё был в топ-10, но это уже ничего для меня не значило. Пустые стадионы… совершенно другая энергетика. Чувствовал, что это больше не моё.

Я начал задумываться: может, пришло время остановиться? Я не мог вернуться на прежний уровень, и это было очень тяжело. Элина помогла мне пройти через этот период. Не сразу, но ближе к зиме я снова почувствовал этот огонь, вернул себе немного радости на корте — а для меня это самое важное. Затем последовал хороший отрезок: я поднялся на 14-е место, выиграл титул в Аделаиде, дошёл до четвертьфинала Australian Open.

Но потом новая травма — проблемы со ступнёй, из-за которых я выбыл на семь месяцев. Плюс Элина была беременна, у меня были серьёзные семейные трудности… Честно, в тот момент я подумал, что это конец.

Однако Элина буквально спасла меня. Она снова разожгла во мне этот огонь. Иногда он пылает ярко, иногда едва тлеет — но она вернула его. Она сыграла огромную, решающую роль в том, что я продолжаю карьеру. Так что спасибо, Элина», — заявил Гаэль в одном из выпусков TALK SHOW на своём Youtube-канале.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Фото: Из личного архива теннисистов

Неудивительно, что Монфис продолжает бить рекорды. Обыграв Фабиана Марожана в первом круге Монте-Карло (4:6, 6:1, 6:1), Гаэль стал самым возрастным теннисистом в истории этого грунтового «Мастерса», сумевшим одержать волевую победу. В Мадриде опытный француз также добился уникального достижения. Он стал самым возрастным победителем матча на этом турнире категории «Мастерс». На старте престижных соревнований экс шестая ракетка мира одолел хорвата Борну Гойо со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Рублёва. Гаэль победил его в финале Дохи-2018, а Андрей выиграл в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати-2021 и во втором круге US Open — 2023. В нынешнем сезоне спортсмены также проводили очный поединок. Во втором круге «тысячника» в Монте-Карло победу праздновал наш соотечественник.

История личных встреч. Рублёв – Монфис – 3:1

ГодТурнирПокрытиеСтадияПобедительСчёт
12018ДохаХардФиналМонфис6:2 6:3
22021ЦинциннатиХардТретий кругРублёв7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
32023US OpenХардВторой кругРублёв6:3, 6:3, 6:3
42025Монте-КарлоГрунтВторой кругРублёв6:4, 7:6 (7:2)

Напомним, на грунтовый сезон в команду Андрея вошёл Марат Сафин. Победа над Монфисом в Монако стала для Рублёва первой под руководством нового наставника.

Материалы по теме
«Хорош!» Рублёв выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в 3-й круг Монте-Карло
«Хорош!» Рублёв выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в 3-й круг Монте-Карло

Получится ли у Андрея во второй раз в сезоне переиграть опытного противника? Узнаем совсем скоро. Матч Андрей РублёвГаэль Монфис состоится в пятницу, 25 апреля.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 11:00 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android