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Мадрид 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская

Четыре россиянки — в третьем круге Мадрида: Мирре не помешали даже семь двойных ошибок
Александр Насонов
Мадрид-2025: результаты 24 апреля
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Диана Шнайдер, Анна Калинская и Людмила Самсонова тоже вышли в 1/16 финала.

В четверг, 24 апреля, на супертурнире в Мадриде начались матчи второго круга в женском одиночном разряде. В четырёх встречах из 16, запланированных на этот день, принимали участие российские теннисистки, причём все они были сеяными, а потому пропускали первый круг. Людмила Самсонова, посеянная под 18-м номером, играла с Кэролайн Доулхайд, занимающей 71-е место в рейтинге WTA.

Обе теннисистки неудачно начали этот грунтовый сезон. Самсонова в Штутгарте закончила борьбу после первого же матча, проиграв Екатерине Александровой в дерби. Доулхайд перешла на грунт ещё в Чарльстоне, где дошла лишь до второго круга. А в первом круге Мадрида американка одержала верх над бывшей российской, а ныне армянской теннисисткой Элиной Аванесян (6:4, 6:4).

Мадрид-2025. Женщины. Турнирная сетка

Самсонова уверенно провела первый сет, несмотря на три двойные ошибки в её исполнении. Поволноваться пришлось разве что в четвёртом гейме, по итогам которого Доулхайд могла вырваться вперёд с брейком. Однако россиянка ушла с брейк-пойнта, а уже в следующем гейме сама взяла подачу соперницы, после чего под ноль подтвердила брейк — 4:2. В 10-м гейме Людмила подала на партию, реализовав первый же сетбол, — 6:4 за 44 минуты.

Во втором сете Самсонова уже в третьем гейме добилась брейка. Казалось, Людмиле ничто не помешает довести матч до победы. Но в шестом гейме она неожиданно отдала подачу, и соперница сравняла счёт — 3:3. Однако большего Доулхайд не добилась. В девятом гейме россиянка ещё раз сделала брейк, после чего подала на матч — 6:4, 6:4 за 1 час 30 минут.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

«Тактически очень хорошо сегодня я играла, и это очень помогло. Первый матч всё время сложный, так что очень-очень рада, что победила. Опасения насчёт третьего сета? Да, могло такое случиться, конечно. Мне понравилось, как я сконцентрировалась на моей подаче и снова стала бороться», — сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».

В третьем круге Самсонова сразится либо с украинкой Юлией Стародубцевой, либо с Элизабеттой Коччаретто — итальянка в статусе лаки-лузера заменила в сетке 12-ю сеяную Каролину Мухову, снявшуюся из-за болезни.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 18:15 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Анна Калинская (30) вышла на корт с Диан Парри, не входящей в первую сотню мирового рейтинга. Перед началом соревнований в Мадриде Парри пребывала на серии из шести поражений, начавшейся ещё в прошлом сезоне. И лишь в столице Испании француженка стала побеждать. Она прошла два круга квалификации, а в первом круге основной сетки остановила Ирину Бегу (6:3, 6:4). Что касается Калинской, то она открыла грунтовый сезон в Чарльстоне в начале апреля, где дошла до четвертьфинала.

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В первом сете теннисистки так и не взяли ни одного гейма на приёме. Возможностей сделать это у них почти не было. При этом чуть ближе к успеху была Парри, которая во втором гейме не использовала двойной брейк-пойнт. Больше брейк-пойнтов не было, хотя в 12-м гейме француженка, принимая при 6:5, несколько раз оказывалась в двух очках от победы в партии. А на тай-брейке Калинская оказалась сильнее. Заработав пятерной сетбол (6:1), россиянка с четвёртой попытки реализовала его — 7:6 (7:4) за 57 минут.

В начале второй партии теннисистки также обходились без брейк-пойнтов, а в середине сета неожиданно обменялись брейками — Парри вырвалась вперёд, но Калинская не пустила её в отрыв, и счёт стал 3:3. Анна явно была настроена не доводить игру до второго тай-брейка, и в 10-м гейме её усилия окупились. Двойной матчбол на приёме она упустила, а вот с третьего шанса добилась своего — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 45 минут.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 13:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Для соперницы это был четвёртый матч на турнире, для меня — первый. Нужно было поймать ритм, не спешить. Здесь непростые условия, высота, мяч разлетается, быстрый корт для грунта. Нужно было проявить терпение. Начиная с Майами, чувствую, что набираю форму. Чувствую себя лучше физически, ощущаю себя гораздо более здоровой. Легче себя на корте ощущаю», — сказала Калинская в интервью «Чемпионату».

В третьем круге Калинская сыграет либо с действующей чемпионкой Australian Open Мэдисон Киз (5), либо с итальянкой Лючией Бронцетти.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 18:30 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Мирра Андреева (7), которой 29 апреля исполнится 18 лет, сражалась с 58-й ракеткой мира Мари Боузковой. Андреева-младшая первые поединки на грунте в этом сезоне провела на «пятисотнике» в Штутгарте, где сначала одолела старшую сестру Эрику, а затем уступила Екатерине Александровой. Боузкова же ещё в начале месяца дошла до четвертьфинала Боготы, а потом ещё и за сборную Чехии выступила, проведя две встречи в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. А в первом круге Мадрида Мари прошла Ренату Сарасуа (6:2, 4:6, 6:1).

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В первом круге Australian Open этого года Мирра Андреева победила Боузкову со счётом 6:3, 6:3, так что обе теннисистки более-менее представляли, чего можно ожидать от соперницы. Поначалу казалось, что у Андреевой не возникнет проблем. Подача шла что надо, да и на приёме проходили классные атаки, так что россиянка быстро повела 3:0 с брейком. А вот дальше начались проблемы. Свои брейк-пойнты Мирра не реализовывала, а потом пошли ошибки, в том числе и двойные. И в седьмом гейме Андреева отдала подачу, допустив двойную на брейк-пойнте.

Боузкова восстановила равенство по брейкам, однако сравнять счёт не смогла. В восьмом гейме Андреева вцепилась в подачу соперницы и с пятого (!) брейк-пойнта дожала её. Подавая при 5:3, Мирра, игравшая с пластырем на правом плече, отдала лишь одно очко и забрала сет — 6:3 за 50 минут. Россиянка более чем втрое превзошла соперницу по активно выигранным очкам (17 против 5), хотя и невынужденных ошибок оказалось у неё чуть больше (21 против 14).

Мирра Андреева играет с пластырем.

Мирра Андреева играет с пластырем.

Фото: Кадр из трансляции

Во втором сете также не обошлось без трудностей. Боузкова долгое время уверенно держала подачу, а Андреева то и дело допускала двойные ошибки, которых у неё в этом матче набралось семь — многовато. Мирра нервничала, обращалась к своей ложе, а однажды даже швырнула ракетку.

К счастью, в концовке юная россиянка доказала своё превосходство. Сделав брейк в девятом гейме, в 10-м Андреева подала на матч — и тоже не без приключений. Она начала с очередной двойной ошибки, по ходу гейма отыграла брейк-пойнт и закрыла встречу с четвёртого матчбола — 6:3, 6:4 за 1 час 47 минут. На 33 виннера у Мирры пришлось 47 невынужденных ошибок. (У соперницы — 10 и 30 соответственно.)

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

В третьем круге Андреева сразится с полькой Магдаленой Френх (27), одолевшей Джессику Бузас Манейро — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 2 4
5 		7 7 6
         
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Наконец, Диана Шнайдер (13) играла с Кэти Волынец, замыкающей топ-70 мировой классификации. Волынец набрала неплохой ход перед отчётным матчем. На турнире WTA-125 в Оэйраше она дошла до финала, а в первом круге Мадрида навесила «баранку» (6:4, 6:0) двукратной чемпионке Уимблдона Петре Квитовой. Шнайдер в Чарльстоне дошла до третьего круга, а в Штутгарте, уже под руководством бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной, выбыла из борьбы во втором круге.

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Ранее Шнайдер и Волынец уже играли друг с другом, но было это ещё до дебюта Дианы на уровне WTA. В 2022 году в Ранчо-Санта-Фе россиянка одолела американку со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Сегодня она также одержала победу. В первом сете Шнайдер не встретила особого сопротивления со стороны соперницы. После 1:1 россиянка забрала пять геймов подряд, сделав два брейка на этом отрезке. Этой серии могло и не быть, однако в пятом гейме россиянка спаслась с брейк-пойнта, сумев не занервничать в ответственный момент. В седьмом гейме Диана закончила партию — 6:1 за 32 минуты.

Второй сет Шнайдер начала с брейка, однако в дальнейшем ей пришлось потрудиться, чтобы удержать преимущество, хотя по счёту этого не скажешь. В следующих двух своих геймах Диана в общей сложности отыграла три брейк-пойнта. Во второй половине партии россиянка уже полностью контролировала ход игры и, сделав брейк под ноль в седьмом гейме, в восьмом подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 16 минут. В последних трёх геймах Шнайдер отдала всего одно очко.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

В третьем круге Шнайдер сразится с теннисисткой из Латвии — либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года Еленой Остапенко (23), либо с Анастасией Севастовой.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 17:15 МСК
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
2
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В пятницу, 25 апреля, матчи второго круга проведут теннисистки из верхней половины сетки. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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