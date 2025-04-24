«Моя собака должна родиться в этом месяце!» Мирра — после выхода в третий круг Мадрида

Мирра Андреева уже настоящая звезда. Она нарасхват у прессы, но при этом с удовольствием общается с представителями СМИ, стараясь поделиться своими мыслями, поточнее их донести до всех. Вот и после стартовой победы на «тысячнике» в Мадриде юная россиянка подробно ответила на вопросы иностранной прессы, а затем и поговорила с корреспондентами «Чемпионата».

— Мирра, насколько привычной уже ощущается игра на таком уровне? Вы взяли два «тысячника» подряд. И когда вы сюда приехали, вы всё ещё нервничали или вам уже было комфортно?

— Нет, конечно, я всё ещё нервничаю перед каждым матчем. Мне кажется, что это нормально, и я просто стараюсь наслаждаться атмосферой Мадрида. Здесь замечательно. Я не размышляю в духе: «О, я уже выиграла два «тысячника», это будет просто». Я всё ещё стараюсь наслаждаться моментом, и знаю, что если я буду это делать, то смогу показывать свою лучшую игру.

— Ваша подача заметно улучшилась в этом году. Некоторые мячи летят на сумасшедшей скорости. Как вам это удалось?

— Мы много работали над подачей во время предсезонки. Мы работали над высотой прыжка, над тем, чтобы сильнее отталкиваться ногами, более активно двигать рукой. Я увидела на табло сегодня «197», что довольно здорово. Так что я рада, что работа, которую мы проделывали, приносит результат.

— Я помню что, когда вы играли на юниорском уровне, у вас всегда была хорошая подача в сравнении с другими игроками. Это природное?

— Я бы не сказала, что это от природы, потому что, когда я была моложе, я всегда была самой маленькой, так что и подача у меня была абсолютно обычной, средней. Я хорошо могла закручивать мяч при подаче, но на этом всё. Я бы не сказала, что особо хорошо подавала в юниорах.

— Мы недавно говорили об укороченных. Вы сделали невероятный укороченный с бэкхенда, чтобы получить матчбол. Как вам это удалось?

— Даже не знаю, если честно (смеётся). Я уже устала от долгих розыгрышей у задней линии, так что я решила что-то попробовать другое, и, когда у меня получилось, я прямо почувствовала себя Роджером Федерером. Я подумала: «Оу, окей, это отличный способ получить несколько матчболов».

— Вы задумывались до матча о том, когда сделать подобный удар?

— Ну я знаю, что Мари хороша на задней линии, она много мячей отбивает в корт. Вообще, я стараюсь использовать одну и ту же тактику для всех, играть агрессивно, менять ритм, чередовать удары, и зачастую я не думаю заранее о том, какой удар совершить, и решаю это непосредственно перед тем, как ударить в мяч.

— Мирра, вы сказали, что увидели «197» на счётчике подачи. А вы ставите перед собой цель на сколько-то быстрее сделать подачу?

— Я бы хотела хорошо подать, сделать эйс и увидеть на табло «200». Это было бы одной из целей для меня.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Вы упоминали, что вас вдохновляла одна из цитат Леброна Джеймса. А есть ли ещё спортсмены, за которыми вы следите, или документальные фильмы, которые вдохновляли бы вас?

— Я хочу посмотреть документалку про Майкла Джордана, потому что я ещё не успела это сделать, и мои тренеры недовольны тем, что я ещё фильм не видела. Также я нахожу Коби Брайанта очень мотивирующим, но, помимо них, есть ещё несколько других людей, на которых я опираюсь, чтобы получить мотивацию перед матчами.

— Значит, вы следите за баскетболом?

— Я пытаюсь следить за баскетболом, но это не всегда получается.

— У вас недавно спрашивали по поводу ваших победных речей. Вы их тренируете перед матчами? Потому что они звучат довольно естественно.

— Вообще, я не думаю по поводу победной речи, пока финал не закончится. Но иногда я бормочу, пока сижу на скамейке сразу после финала. В этот момент я и обдумываю, что я хочу сказать в своей речи.

— Несколько недель назад, после случая с Эммой Радукану, вы говорили по поводу сталкерства. Изменилось ли что-то в туре, поскольку сейчас люди знают гораздо больше, чем до этого?

— Конечно, бывает тяжело переваривать то, что говорят в социальных сетях, но я уже знаю, как не обращать на это внимания. Если честно, то я не особо слежу за тем, что там происходит. Но, конечно же, я знаю об инциденте с Эммой, и я о нём говорила, однако не знаю, есть ли прогресс в этом деле.

— Мирра, у вас уже был опыт с тренерами-мужчинами, и теперь у вас – тренер-женщина. Вы заметили какие-то различия, что-то особенное?

— Мне кажется, что она меня лучше понимает. Например, когда у меня быстро меняется настроение. И вообще, она говорит со мной, чтобы понять, как я себя чувствую. Мне кажется, что тренеры-мужчины, конечно, тоже обращают на это внимание, но не так сильно, и это главное отличие. С Кончитой мы всегда стараемся поговорить о том, беспокоит ли кого-то из нас что-либо.

— Вы довольно хорошо бьёте с лёта и играете у сетки, но делаете это довольно редко. В чём причина?

— Да, когда у меня есть шанс, я стараюсь завершить розыгрыш у сетки, и у меня было несколько хороших подходов сегодня, чему я очень рада. Мне пока приходится себя заставлять это делать и выходить вперёд, но я работаю над этим, и мне кажется, мне удаётся улучшить этот компонент игры.

После ответов на вопросы зарубежной прессы и телевидения Мирра Андреева с удовольствием пообщалась с корреспондентами «Чемпионата».

— Мирра, очень много нервов было во втором сете: ракетка полетела, саркастичные жесты в сторону бокса. Тебе это помогает или ты себя коришь за это?

— 50 на 50. Во время матча это помогает выплеснуть эмоции, гнев. После этого я начинаю играть спокойнее. Но после поединка я сразу извиняюсь перед Кончитой. С ней мы про это часто говорим. Конечно, есть черта, которую нельзя переступать, и я не буду этого делать.

— Как дела со здоровьем? Плечо в тейпах.

— В Дохе и Дубае я активно чувствовала боль в плече. Сейчас просто тейп на всякий случай — стабилизируем плечо и кисти.

— Вы играли с Боузковой не так уж давно — в Австралии. Она успела за это время придумать что-то новое? Чем-то удивила?

— В целом против неё всегда сложно играть, много мячей в корт возвращает. Розыгрыши всегда длинные. Она стала чаще играть в противоход.

— Главная цель на грунте — «Ролан Гаррос». Если сравнивать тебя с тобой прошлогодней. Сейчас после двух выигранных «тысячников» ты чувствуешь себя готовой выиграть «Шлем»?

— Наверное, да. Конечно, если спросить любого игрока, он так же ответит. Самое главное, как я себя проявлю на корте и в важных матчах. Мне кажется, что я готова. Главное, как я справлюсь с нервами и со всеми непростыми ситуациями на турнире.

— Совсем скоро 18. Для тебя это значимое число или относишься к этому проще?

— Начинаю понимать, что придётся самой за себя нести ответственность, но не думаю, что сильно что-то поменяется. Я останусь такой же, просто больше не буду маленьким ребёночком. Никто не будет со мной сюсюкаться, хотя родители, конечно, будут. Но осознаю, что мои юные годы закончились.

— Есть догадки, что подарит Кончита?

— Маленький кусочек тортика. Догадок нет. У меня даже вишлиста нет. У меня всё есть, я даже не знаю, что я хочу.

— А собака?

— Она должна родиться в этом месяце! Мы терпеливо ждём.

— Мы сейчас в Испании, Кончита — испанка. Чувствуется ли к ней тут повышенное внимание?

— Я бы сказала, что к ней всегда все бегут, на каждом турнире у ней особое внимание и от людей в туре, и от фанатов. Все её знают. Ну а здесь, понятно, что её ещё больше знают. А так с ней везде все хотят сфоткаться и взять автограф. Я бы сказала, что она везде очень популярна.

— Учит ли она тебя испанскому, а ты её – русскому языку?

— Конечно. К сожалению, я учу её не очень хорошим словам. Она знает много интересных слов, начала уже ругаться на русском. Испанскому она тоже меня учит, чуть-чуть понимаю, когда она что-то говорит, что-то знаю.

— У тебя сейчас 11-й класс. Как будешь сдавать ЕГЭ?

— Мы сейчас договариваемся, чтобы сдать всё онлайн. Если пойдут навстречу, то будет супер. Базовые предметы я вроде хорошо знаю — русский и математику. А дополнительными выбрала географию и английский, потому что я их тоже хорошо знаю.