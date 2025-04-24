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Турнир в Мадриде 2025: Диана Шнайдер о том, что меняет с Динарой Сафиной, взрослении, борьбе за попадание в восьмёрку на Итоговый

«Будем с Миррой биться за Итоговый в паре и одиночке». Диана Шнайдер — на старте Мадрида
Андрей Панков Даниил Сальников
,
Интервью с Дианой Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянка рассказала, что меняет в своей игре с новым тренером Динарой Сафиной, о взрослении и о фанатах в косынках.

Диана Шнайдер всего за один час с небольшим разобралась в стартовом матче «тысячника» в Мадриде с американкой Кэти Волынец, что стало для неё первой победой на этом турнире за время выступление. Теперь россиянка сразится за место в четвёртом круге с Анастасией Севастовой, которая выбила из сетки Анастасию Павлюченкову и чемпионку Штутгарта Елену Остапенко. После успешного матча Диана пообщалась с корреспондентами «Чемпионата».

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

— Быстро вы сегодня выиграли.
— Да, вроде нормально (смеётся). Выиграла за 75 минут, хотя могло быть и дольше. Соперница славится любовью к долгим матчам. Довольна, что держала себя в руках. Много геймов могло пойти в другую сторону. Хорошо, что держалась, делала, что должна. Об этом мы и говорили с [тренером] Динарой [Сафиной]. Я довольна своей игрой. Я почти сразу почувствовала, что вошла в матч. Мы всё-таки здесь уже пять дней тренируемся, хотя кажется, что недели две. Я хорошо прибилась к кортам.

— Рублёв говорил, что Сафин меняет его полностью, и психологию в том числе. Что вы меняете с Динарой?
— Не скажу, что мы кардинально меняем технику. Мы работаем над аспектами игры. Тяжёлый мяч — играем по диагонали. Удобный — значит, можно быть более агрессивной. Добавляем вариативности: резаные, укороченные, если надо отыграться, то кинуть свечку. В общем, стараемся разнообразить игру. Ну и, конечно, работаем над психологией. Важно, чтобы я не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, что все ошибаются, но я вот слишком много на этом концентрирую своё внимания. Мне это мешает, поэтому мы много уделяем этому времени. Динара говорит, что тебе пора в комментаторы. В общем, это уже приносит плоды. Понятно, что не идеально, есть куда расти.

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— Что изменилось в тренировочном процессе? Вас что-то удивило в подходе Динары Сафиной?
— Это зависит от самого игрока. Есть игроки, которым нравится стоять со спаррингом и тупо держать диагональ, прибиваться. Мне нравится, что мы отрабатываем все удары. Надо почистить удар с двух рук — мы его делаем так, чтобы мне было удобно. Мы всё миксуем. Мы работаем, стараемся прогрессировать. Надеюсь, что наше сотрудничество превратится в полноценное.

— Мирре Андреевой скоро 18 лет. Вы постарше. Как вы ощущаете взросление и тот факт, что время бежит?
— Время и правда летит быстрее, тем более тур у нас длинный. Однако я не чувствую, что мне уже 21. Я ещё вместе с Миррой в 17-летнем возрасте. Но это хорошо, повзрослеть мы все успеем. Быть подольше в подростковом возрасте я согласна.

WTA-1000. Мадрид. Турнирная сетка

— У вас в активе с Миррой уже была победа на «тысячнике» в этом сезоне. Если ли цель попасть в восьмёрку лучших на парный Итоговый?
— Конечно: и в одиночке, и в паре. Но год долгий. Ещё играть и играть.

— В Штутгарте у вас был фан-клуб в косынках. Вы на связи с ними?
— Нет. Это было только там, у каждого игрока был свой фан-клуб. Здорово, что это было! Мне понравилось. Но, к сожалению, они только там.

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