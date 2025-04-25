На грунтовом супертурнире в Мадриде продолжаются матчи предыдущей стадии. На кортах появятся и шестеро россиян.

Кудерметова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Медведев, Рублёв и Потапова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится второй круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7). У девушек Анна Блинкова (Q) сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), Вероника Кудерметова – с испанкой Паулой Бадосой (9), Екатерина Александрова (21) – с сербкой Ольгой Данилович, а Анастасия Потапова – с китаянкой Чжэн Циньвэнь (8). За подробностями следите в нашем лайве.