Кудерметова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Медведев, Рублёв и Потапова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится второй круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7). У девушек Анна Блинкова (Q) сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), Вероника Кудерметова – с испанкой Паулой Бадосой (9), Екатерина Александрова (21) – с сербкой Ольгой Данилович, а Анастасия Потапова – с китаянкой Чжэн Циньвэнь (8). За подробностями следите в нашем лайве.
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Кристина Букша добилась брейка на старте первого сета — 3:1
Кудреметова начинает матч
И начинается игровая программа пятницы. Вероника Кудерметова сражается с лаки-лузером Кристиной Букшей и Испании. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.
Эксклюзивное интервью «Чемпионату» дала и Диана Шнайдер, в котором она призналась, что они хотят вместе с Миррой Андреевой отобраться на Итоговый чемпионат WTA в обоих разрядах.
Мирра Андреева после победы в матче с Мари Боузковой побеседовала с журналистами и дала интервью корреспондентам «Чемпионата».
Ещё не начались матчи, как поступила информация о снятии Паулы Бадосы из-за травмы спины. Одна должна была играть первым запуском на центральном корте с Вероникой Кудерметовой. Теперь россиянку отправили на 5-й корт сражаться с лаки-лузером Кристиной Букшей.
Подробности матчей вчерашнего игрового дня читайте в нашем обзоре.
Накануне прошёл очень интенсивный день. Матчи провели четыре россиянки и все четыре одержали победы, включая Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. За ходом этих событий мы следили в нашем вчерашнем лайве.
Расписание пятницы
В пятницу начинаются матчи в мужской сетке с участием сеяных, а у женщин завершается второй круг. Вот за кем сегодня будем следить.
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