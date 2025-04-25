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Медведев, Рублёв, Потапова, Кудерметова, Блинкова: онлайн-трансляция, Мадрид-2025, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова рвётся в третий круг Мадрида! Ещё сыграют Медведев, Рублёв и Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
Вероника Кудерметова
Комментарии
На грунтовом супертурнире в Мадриде продолжаются матчи предыдущей стадии. На кортах появятся и шестеро россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на «тысячнике» в Мадриде. У женщин завершится второй круг, а у мужчин эта стадия только начнётся. В борьбу вступят в том числе и россияне – Даниил Медведев (девятый номер посева) и Андрей Рублёв (7). У девушек Анна Блинкова (Q) сразится с белоруской Ариной Соболенко (1), Вероника Кудерметова – с испанкой Паулой Бадосой (9), Екатерина Александрова (21) – с сербкой Ольгой Данилович, а Анастасия Потапова – с китаянкой Чжэн Циньвэнь (8). За подробностями следите в нашем лайве.

WTA 1000. Мадрид. Сетка
ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
1
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:35 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 13:35 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 16:05 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Кудреметова начинает матч Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Кристина Букша добилась брейка на старте первого сета — 3:1

12:02 Даниил Сальников

Кудреметова начинает матч

И начинается игровая программа пятницы. Вероника Кудерметова сражается с лаки-лузером Кристиной Букшей и Испании. Следить за ходом матча можно в нашем онлайн-табло.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:10 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
1
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
11:54 Даниил Сальников

Эксклюзивное интервью «Чемпионату» дала и Диана Шнайдер, в котором она призналась, что они хотят вместе с Миррой Андреевой отобраться на Итоговый чемпионат WTA в обоих разрядах.

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«Будем с Миррой биться за Итоговый в паре и одиночке». Диана Шнайдер — на старте Мадрида
11:47 Даниил Сальников

Мирра Андреева после победы в матче с Мари Боузковой побеседовала с журналистами и дала интервью корреспондентам «Чемпионата».

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11:40 Даниил Сальников

Ещё не начались матчи, как поступила информация о снятии Паулы Бадосы из-за травмы спины. Одна должна была играть первым запуском на центральном корте с Вероникой Кудерметовой. Теперь россиянку отправили на 5-й корт сражаться с лаки-лузером Кристиной Букшей.

11:38 Даниил Сальников

Подробности матчей вчерашнего игрового дня читайте в нашем обзоре.

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11:24 Даниил Сальников

Накануне прошёл очень интенсивный день. Матчи провели четыре россиянки и все четыре одержали победы, включая Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. За ходом этих событий мы следили в нашем вчерашнем лайве.

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11:22 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу начинаются матчи в мужской сетке с участием сеяных, а у женщин завершается второй круг. Вот за кем сегодня будем следить.

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