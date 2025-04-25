Кудерметова совершила яркий камбэк в Мадриде! Александрова также пробилась в третий круг

В пятницу, 25 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) продолжались матчи второго круга в женском одиночном разряде. Изначально 52-й ракетке мира россиянке Веронике Кудерметовой предстояло встретиться с хозяйкой кортов Паулой Бадосой, занимающей девятое место в рейтинге WTA. Однако эта встреча не состоялась по причине снятия испанки с соревнований из-за травмы спины. Новой соперницей Вероники стала другая местная спортсменка — лаки-лузер Кристина Букша.

Напомним, на старте грунтового «тысячника» Кудерметова-старшая разгромила свою сестру со счётом 6:2, 6:2. После этой победы Вероника призналась, что никому не пожелает испытать такие эмоции.

«На самом деле, наверное, очень тяжёлые эмоции внутри меня были как во время матча, так и сейчас. Потому что очень трудно играть против своего самого близкого человека, которого ты всё время поддерживаешь. Вы с ранних лет идёте вместе, и даже, наверное, никому не пожелаешь испытывать такие эмоции, которые испытывала я сегодня», — заявила Кудерметова-старшая в интервью «Чемпионату».

Дебютное очное противостояние с Букшей, располагающейся сейчас в конце первой сотни, началось для Вероники неудачно. Не успела наша соотечественница оглянуться, как её противница повела со счётом 4:1. Кудерметова, известная своим бойцовским характером, нашла в себе силы вернуться в сет. Россиянка восстановила паритет — 4:4. Однако концовку первой партии лучше провела именно Кристина. Она забрала последние два гейма, а вместе с ними и стартовый сет — 6:4.

В начале второй партии у Вероники было несколько шансов на приёме, однако оформить долгожданный брейк у неё всё никак не получалось. В итоге девушки держали свои подачи вплоть до тай-брейка, где 52-я ракетка мира не оставила никаких шансов своей противнице, отдав ей лишь одно очко — 7:6 (7:1).

В решающем сете снова первой брейк сделала именно Букша. Кристина вырвалась вперёд — 2:1. Испанке оставалось лишь держать свою подачу. Однако с этим заданием теннисистка не справилась. При счёте 5:4 в свою пользу хозяйка кортов не реализовала матчбол и отдала свою подачу. Кудерметова не только восстановила статус-кво, но и во второй раз в партии вырвалась вперёд — 6:5. Россиянку было уже не остановить. Она выиграла и четвёртый гейм подряд, завершив камбэк — 7:5. 4:6, 7:6 (7:1), 6:4, 7:5 — именно с таким счётом отечественная спортсменка одержала волевую победу над Кристиной Букшей за 2 часа 44 минуты. Далее Вероника сразится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

На корт в Мадриде сегодня выходила и российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая в данный момент 76-ю позицию в женской мировой табели о рангах. Оппонентка россиянке досталась очень непростая — двукратная финалистка испанских соревнований лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Белоруска вела по личным встречам 2-0. Она была сильнее на турнире в Страсбурге-2020 и на Уимблдоне-2023.

Неудивительно, что в очередном очном сражении с Анной именно Арина считалась фаворитом. Она повела со счётом 5:0 в первом сете, однако геймы на подачах Блинковой при этом были упорные — особенно первый, в котором россиянка вела. Тем не менее Соболенко немного расслабилась и стала много ошибаться. Анна, в свою очередь, воспряла духом и включилась в борьбу на полную. В итоге Блинкова взяла три гейма подряд и заработала три брейк-пойнта при 3:5, но их всё-таки реализовать не удалось. Статистика сета: 19/15 у Арины по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/4 – у Анны.

Арина Соболенко Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

В самом начале новой партии Соболенко снова сделала брейк. Но на этот раз он оказался единственным. После этого были упорные геймы на подачах теннисисток, в том числе и два брейк-пойнта у Блинковой (даже при подаче белоруски на матч), однако свои шансы наша соотечественница упустила. Первая ракетка мира одержала победу в этой игре со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 37 минут. Статистика поединка: 34/30 у Арины по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 16/11 – у Анны за матч, 15/15 и 8/7 – за второй сет. В третьем круге Соболенко послезавтра, 27 апреля, сыграет либо с Элисе Мертенс, либо с Марией-Камилой Осорио-Серрано.

За выход в следующую стадию турнира в Мадриде боролась и 22-я ракетка мира Екатерина Александрова. Её соперницей была сербка Ольга Данилович, ныне занимающая 34-е место в рейтинге WTA.

В четвёртом гейме дебютного очного матча девушек Екатерина удачно сыграла на подаче противницы. Наша спортсменка добилась брейка и повела — 3:1. Однако её преимущество длилось недолго. Балканская теннисистка быстро сделала обратный брейк — 3:2. В восьмом гейме Александрова поймала соперницу на ошибках, и с третьего брейк-пойнта россиянка добилась успеха — 5:3. Его 22-я ракетка мира закрепила подачей на сет — 6:3.

Екатерина Александрова Фото: Al Bello/Getty Images

Сразу же в начале второй партии Данилович взяла подачу Екатерины и повела со счётом 2:0. Сербка и не думала останавливаться. Она оформила уже второй брейк — 4:0. Игра Александровой совсем расклеилась. Но затем россиянка вцепилась в подачи оппонентки. Сначала Екатерина восстановила равновесие — 4:4, а затем взяла оставшиеся два гейма в матче. Таким образом, Александрова одержала победу над Данилович со счётом 6:3, 6:4 за 1 час 24 минуты. Далее наша соотечественница встретится с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной.

А вот Даниил Медведев прошёл в следующий раунд престижных соревнований без борьбы. Соперник чемпиона US Open 2021 года в одиночном разряде Ласло Джере снялся с турнира. Дальше россиянина ждёт Хуан-Мануэль Серундоло из Аргентины.

Супертурнир в столице Испании завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».